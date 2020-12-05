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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Touchgrind BMX serisinin devamı olan Touchgrind Scooter, mobil cihazlar için duyuruldu

    Touchgrind BMX serisinin yeni oyunu Touchgrind Scooter, iOS ve Android cihazlar için duyuruldu. Oyunun 2021'in ilk aylarında çıkması bekleniyor.
    2 hf.
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
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    Touchgrind BMX serisinin devamı olan Touchgrind Scooter, mobil cihazlar için duyuruldu
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Illusion Labs’in yaptığı Touchgrind Scooter isimli Scooter sürme oyunu mobil cihazlar için duyuruldu.

    Ayrıca Bkz. "Metroidvania RPG türündeki Bloodstained: Ritual of the Night, mobil cihazlar için çıktı"

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    Serinin eski oyunlarında olduğu gibi bu oyunda da sokakta bir araç süreceğiz. Bu sefer süreceğimiz şey ise bir Scooter. Ne yazık ki şu an için oyuna dair çok fazla detay bilinmiyor ancak yayınlanan duyuru fragmanına baktığımızda, oyunun 2021 yılının başlarında çıkacağını söyleyebiliriz. Aynı şekilde oyunun App Store ve Google Play sayfaları da açık değil, bu yüzden fiyatı ve gereksinimleri gibi detaylar da bilinmiyor.

    Genel olarak fragmana baktığımızda Scooter sürme konusunda bize özgürlük tanıyacak bir oyun karşımızda duruyor gibi. Ayrıca grafiklerde de eski oyunlara göre bariz bir ilerleme mevcut. Son olarak resmi bir açıklama bulunmasa da oyunun konsollara ve PC’ye de gelmesi bekleniyor.

    Bahsi geçen duyuru fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.



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