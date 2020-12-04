Metroidvania RPG türündeki Bloodstained: Ritual of the Night, mobil cihazlar için çıktı

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Yayıncılığını NetEase Games'in yaptığı, geliştiriciliğini ise ArtPlay'in yaptığı metroidvania RPG türündeki Bloodstained: Ritual of the Night, iOS ve Android cihazlar için yayınlandı. Oyun daha önce Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One ve PC için de yayınlanmıştı.

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Oyun şu anda Google Play üzerinde 86,99 TL, App Store üzerinde ise 89,99 TL. Oyunun iOS cihazlardaki boyutu 2.3 GB, Android cihazlarda ise 1.6 GB. Oyunu iOS cihazınıza yüklemek için iOS 11.0 veya sonraki bir sürümü, Android cihazınıza yükleyebilmek için de Android 7.0 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız gerekiyor.

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Oyunun fragmanını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

Tanıtım Yazısı

Bloodstained: Ritual of the Night 19. yüzyılda İngiltere'de geçen yandan görünümlü aksiyon RPG bir gotik korku oyunudur. Paranormal bir güç muazzam büyülü güçler yüklenmiş kristal kırıkları ortaya çıkardı.

Bir simyacının laneti yüzünden vücudu yavaşça kristalize olan yetim Miriam olarak oyna. İnsanlığı ve kendini kurtarmak için Miriam kale içinde savaşmalı ve büyücü Gebel'i alt etmesi gerekmektedir.

Cehennemin bosslarını ve sayısız kölesini yenmek için geniş bir silah, ekipman ve ganimet yelpazesinin kilidini aç, topla, craft yap!

https://www.gematsu.com/2020/12/bloodstained-ritual-of-the-night-for-ios-android-now-available

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