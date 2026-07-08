Toyota Corolla Cross'un yeni versiyonu tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

İç mekanda özel tasarım dokunuşları
Aracın iç mekanında ise estetik detaylar ön plana çıkıyor. Koltuklarda sentetik deri ve kumaş döşeme kombinasyonunun tercih edildiği görülüyor. Sürücünün en çok temas ettiği noktalar olan direksiyon simidi ve vites seçici gibi bölümler ise gerçek deri ile kaplanmış. Geleneksel krom detaylar yerine kullanılan koyu gümüş renkli dekoratif parçalar kabine modern bir hava katmış.
Hibrit güç aktarma sistemi
Teknik tarafta bizi Japonya pazarı için tanıdık olan 1.8 litrelik benzinli motora dayalı hibrit sistem karşılıyor. e-CVT şanzımanla eşleştirilen sistem toplam 140 beygir güç üretiyor. Corolla Cross Z Adventure, önden çekişli (2WD) veya arka aksa eklenen ikinci bir elektrik motoru sayesinde dört tekerlekten çekiş sağlayan E-Four sistemiyle tercih edilebiliyor.
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