Toyota Corolla Cross'un yeni versiyonu tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Toyota, otomobil dünyasının efsanelerinden Corolla ailesinin 60. yıl dönümünü kutlamak amacıyla popüler crossover modeli Corolla Cross'un özel bir versiyonunu çıkardı. Corolla Cross Z Adventure adını taşıyan bu özel seri, şimdilik sadece markanın ana vatanı Japonya pazarında satışa sunuldu.

Tam Boyutta Gör Araç gösel olarak standart modelden ayrılıyor. Ön bölümde kullanılan parlak siyah ızgara ve karartılmış Toyota amblemiyle daha güçlü ve sportif bir görünüme kavuşan model, isteğe bağlı Z Adventure Set paketiyle Land Cruiser'dan ilham alan TOYOTA yazılı ön ızgarayla da tercih edilebiliyor.

Tam Boyutta Gör Tasarımı tamamlayan 17 inçlik (215/60 R17) özel alaşım jantlar ve aracın 60. yılına atıfta bulunan logolar, otomobilin ayrıcalıklı yapısını vurguluyor. Ayrıca daha sade ve mat bir görünüm tercih eden kullanıcılar için gövdedeki parlak detayları mat unsurlarla değiştiren bir aksesuar paketi de opsiyonlar arasında mevcut.

Tam Boyutta Gör

İç mekanda özel tasarım dokunuşları

Aracın iç mekanında ise estetik detaylar ön plana çıkıyor. Koltuklarda sentetik deri ve kumaş döşeme kombinasyonunun tercih edildiği görülüyor. Sürücünün en çok temas ettiği noktalar olan direksiyon simidi ve vites seçici gibi bölümler ise gerçek deri ile kaplanmış. Geleneksel krom detaylar yerine kullanılan koyu gümüş renkli dekoratif parçalar kabine modern bir hava katmış.

Tam Boyutta Gör

Hibrit güç aktarma sistemi

Teknik tarafta bizi Japonya pazarı için tanıdık olan 1.8 litrelik benzinli motora dayalı hibrit sistem karşılıyor. e-CVT şanzımanla eşleştirilen sistem toplam 140 beygir güç üretiyor. Corolla Cross Z Adventure, önden çekişli (2WD) veya arka aksa eklenen ikinci bir elektrik motoru sayesinde dört tekerlekten çekiş sağlayan E-Four sistemiyle tercih edilebiliyor.

Tam Boyutta Gör Japonya'da satışa sunulan Toyota Corolla Cross Z Adventure'ın başlangıç fiyatı önden çekişli versiyon için 3.613.500 yen (yaklaşık 22.400 dolar) olarak açıklandı. Elektronik dört tekerlekten çekiş sistemi E-Four'a sahip versiyonun fiyatı ise 3.921.500 yen (yaklaşık 24.300 dolar) seviyesinde bulunuyor.

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Toyota Corolla Cross'un yeni versiyonu tanıtıldı: İşte fiyatı

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