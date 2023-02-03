Toyota'dan pillerine kadar Türkiye'de üretilecek elektrikli model! - DH Oto Gündem

Otomotiv dünyasının dikkat çeken gelişmelerini hem tartışmak hem de siz değerli takipçilerimize aktarmak için çektiğimiz Oto Gündem programımızın ilk videosuyla karşınızdayız.

Bu bölümde TOGG'un NFT açık artırmasıyla başlayacak ön sipariş sürecini, Türkiye'de üretilecek yeni şarj edilebilir Toyota C-HR'ı, Türkiye'ye doğru yola çıkan Chery modellerini, seyir halindeyken direksiyonu çıkan Tesla'yı ve haftanın öne çıkan diğer gelişmelerini konuştuk. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenip paylaşarak bizlere destek olmayı ihmal etmeyin.

01:15 - Togg C-SUV'un özel serisi için ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırması 5 Şubat'ta başlıyor

08:34 - Chery modelleri Türkiye'ye doğru yola çıktı: İlk sevkiyat gerçekleştirildi

12:07 - Yeni nesil şarj edilebilir Toyota CH-R ve pilleri Türkiye'de üretilecek

16:29 - Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobilinin tasarımı ortaya çıktı

22:10 - Elektrikli Peugeot e-3008 ve e-5008 resmi olarak duyuruldu

26:28 - Tesla Model Y'nin yolda giderken direksiyonu düştü

31:10 - Audi Activesphere konsepti tanıtıldı

35:33 - Ocak 2023'te Türkiye'de satılan elektrikli otomobil sayısı

41:00 - Toyota'ya göre %100 elektrikli otomobillere bağlı kalmak mantıksız

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