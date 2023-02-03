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    Toyota'dan pillerine kadar Türkiye'de üretilecek elektrikli model! - DH Oto Gündem

    Otomotiv dünyasının dikkat çeken gelişmelerini hem tartışmak hem de siz değerli takipçilerimize aktarmak için çektiğimiz Oto Gündem programımızın ilk videosuyla karşınızdayız.

    Bu bölümde TOGG'un NFT açık artırmasıyla başlayacak ön sipariş sürecini, Türkiye'de üretilecek yeni şarj edilebilir Toyota C-HR'ı, Türkiye'ye doğru yola çıkan Chery modellerini, seyir halindeyken direksiyonu çıkan Tesla'yı ve haftanın öne çıkan diğer gelişmelerini konuştuk. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenip paylaşarak bizlere destek olmayı ihmal etmeyin.

    01:15 - Togg C-SUV'un özel serisi için ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırması 5 Şubat'ta başlıyor

    08:34 - Chery modelleri Türkiye'ye doğru yola çıktı: İlk sevkiyat gerçekleştirildi

    12:07 - Yeni nesil şarj edilebilir Toyota CH-R ve pilleri Türkiye'de üretilecek

    16:29 - Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobilinin tasarımı ortaya çıktı

    22:10 - Elektrikli Peugeot e-3008 ve e-5008 resmi olarak duyuruldu

    26:28 - Tesla Model Y'nin yolda giderken direksiyonu düştü

    31:10Audi Activesphere konsepti tanıtıldı

    35:33 - Ocak 2023'te Türkiye'de satılan elektrikli otomobil sayısı

    41:00Toyota'ya göre %100 elektrikli otomobillere bağlı kalmak mantıksız

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