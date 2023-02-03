Toyota'dan pillerine kadar Türkiye'de üretilecek elektrikli model! - DH Oto Gündem

Bu bölümde TOGG'un NFT açık artırmasıyla başlayacak ön sipariş sürecini, Türkiye'de üretilecek yeni şarj edilebilir Toyota C-HR'ı, Türkiye'ye doğru yola çıkan Chery modellerini, seyir halindeyken direksiyonu çıkan Tesla'yı ve haftanın öne çıkan diğer gelişmelerini konuştuk. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenip paylaşarak bizlere destek olmayı ihmal etmeyin.
01:15 - Togg C-SUV'un özel serisi için ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırması 5 Şubat'ta başlıyor
08:34 - Chery modelleri Türkiye'ye doğru yola çıktı: İlk sevkiyat gerçekleştirildi
12:07 - Yeni nesil şarj edilebilir Toyota CH-R ve pilleri Türkiye'de üretilecek
16:29 - Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobilinin tasarımı ortaya çıktı
22:10 - Elektrikli Peugeot e-3008 ve e-5008 resmi olarak duyuruldu
26:28 - Tesla Model Y'nin yolda giderken direksiyonu düştü
31:10 - Audi Activesphere konsepti tanıtıldı
35:33 - Ocak 2023'te Türkiye'de satılan elektrikli otomobil sayısı
41:00 - Toyota'ya göre %100 elektrikli otomobillere bağlı kalmak mantıksız