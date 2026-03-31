Toyota Çin'de fiyatları kırdı: İkinci el Corolla fiyatına sıfır elektrikli

Tam Boyutta Gör Toyota, Çin’deki elektrikli araç fiyatlarını dikkat çekici seviyelere düşürdü. Markanın iki modeli, yapılan son indirimlerle birlikte bazı pazarlardaki 15 yıllık ikinci el bir Corolla'dan bile daha ucuza satılmaya başlandı.

Toyota'nın elektrikli SUV modeli bZ3X, 2025’in başında Çin’de GAC Toyota ortaklığıyla satışa sunuldu. Modelin başlangıç fiyatı ilk etapta yaklaşık 15.800 dolar seviyesindeydi. Ancak yapılan son indirimle birlikte 14.400 dolar seviyesine kadar düşürüldü.

bZ3X, bu fiyat etiketiyle 50 kWsa batarya, 221 beygir güç ve CLTC'ye göre 430 km menzil sunuyor. Daha büyük batarya seçeneklerinde ise bu değer 610 km’ye kadar çıkabiliyor.

Tam Boyutta Gör Fiyat avantajı SUV ile sınırlı değil. Toyota bZ3 sedan modelinde tablo daha da dikkat çekici. FAW Toyota tarafından satılan modelin başlangıç fiyatı, yapılan indirimle birlikte yaklaşık 13.500 dolar seviyesine geriledi. Modelde BYD tarafından geliştirilen Blade batarya teknolojisi kullanılıyor. 49.9 ve 65.3 kWsa batarya seçenekleriyle sunulan araç, 517 km ile 616 km arasında menzil vadediyor.

Bu seviyedeki bir fiyat için donanım listesi de oldukça zengin. 15.6 inç multimedya ekranı, dijital gösterge paneli, panoramik cam tavan, çift kablosuz şarj ünitesi ve LiDAR sensörü gibi özellikler standart ya da opsiyonel olarak sunuluyor. Ayrıca araçta Seviye 2 yarı otonom sürüş destek sistemleri de yer alıyor.

