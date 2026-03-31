Toyota Çin'de fiyatları kırdı: İkinci el Corolla fiyatına sıfır elektrikli

Toyota'nın elektrikli SUV modeli bZ3X, 2025’in başında Çin’de GAC Toyota ortaklığıyla satışa sunuldu. Modelin başlangıç fiyatı ilk etapta yaklaşık 15.800 dolar seviyesindeydi. Ancak yapılan son indirimle birlikte 14.400 dolar seviyesine kadar düşürüldü.
bZ3X, bu fiyat etiketiyle 50 kWsa batarya, 221 beygir güç ve CLTC'ye göre 430 km menzil sunuyor. Daha büyük batarya seçeneklerinde ise bu değer 610 km’ye kadar çıkabiliyor.
Bu seviyedeki bir fiyat için donanım listesi de oldukça zengin. 15.6 inç multimedya ekranı, dijital gösterge paneli, panoramik cam tavan, çift kablosuz şarj ünitesi ve LiDAR sensörü gibi özellikler standart ya da opsiyonel olarak sunuluyor. Ayrıca araçta Seviye 2 yarı otonom sürüş destek sistemleri de yer alıyor.