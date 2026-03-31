Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Toyota Çin'de fiyatları kırdı: İkinci el Corolla fiyatına sıfır elektrikli

    Toyota, Çin'de elektrikli bZ3 ve bZ3X modellerinin fiyatlarında indirime gitti. Söz konusu modeller, bazı pazarlardaki 15 yıllık ikinci el Corolla modellerinden bile daha ucuza satılıyor.

    Toyota, Çin’deki elektrikli araç fiyatlarını dikkat çekici seviyelere düşürdü. Markanın iki modeli, yapılan son indirimlerle birlikte bazı pazarlardaki 15 yıllık ikinci el bir Corolla'dan bile daha ucuza satılmaya başlandı.

    Toyota'nın elektrikli SUV modeli bZ3X, 2025’in başında Çin’de GAC Toyota ortaklığıyla satışa sunuldu. Modelin başlangıç fiyatı ilk etapta yaklaşık 15.800 dolar seviyesindeydi. Ancak yapılan son indirimle birlikte 14.400 dolar seviyesine kadar düşürüldü.

    bZ3X, bu fiyat etiketiyle 50 kWsa batarya, 221 beygir güç ve CLTC'ye göre 430 km menzil sunuyor. Daha büyük batarya seçeneklerinde ise bu değer 610 km’ye kadar çıkabiliyor.

    Fiyat avantajı SUV ile sınırlı değil. Toyota bZ3 sedan modelinde tablo daha da dikkat çekici. FAW Toyota tarafından satılan modelin başlangıç fiyatı, yapılan indirimle birlikte yaklaşık 13.500 dolar seviyesine geriledi. Modelde BYD tarafından geliştirilen Blade batarya teknolojisi kullanılıyor. 49.9 ve 65.3 kWsa batarya seçenekleriyle sunulan araç, 517 km ile 616 km arasında menzil vadediyor.

    Bu seviyedeki bir fiyat için donanım listesi de oldukça zengin. 15.6 inç multimedya ekranı, dijital gösterge paneli, panoramik cam tavan, çift kablosuz şarj ünitesi ve LiDAR sensörü gibi özellikler standart ya da opsiyonel olarak sunuluyor. Ayrıca araçta Seviye 2 yarı otonom sürüş destek sistemleri de yer alıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli güç sahneye çıktı: TULGA 4x4 göreve başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ps5 dinlenme modunda oyun iner mi aşil tendon ameliyatı olanların yorumları kadınlar kulübü elle avans ayarı nasıl yapılır askerdeyken bedelli askerlik yapabilir mi video oynatılamıyor dosya türü desteklenmiyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 15C
    Redmi 15C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Pro 15 Essential
    Dell Pro 15 Essential
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum