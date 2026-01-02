Toyota bZ3 yenilendi: Lidar destekli akıllı sürüş geldi
Yenilenen Toyota bZ3, ilk kez lidar destekli Momenta 5.0 gelişmiş sürüş destek sistemiyle donatılıyor. Ayrıca, elektrikli sedanın iç ve dış tasarımında da yenilikler bulunuyor.
Yeni model, 2024’te tanıtılan bZ3’ün yenilenmiş bir versiyonu olarak öne çıkıyor. En dikkat çekici yeniliklerin başında, lidar destekli Momenta 5.0 gelişmiş sürüş destek sistemi geliyor. Böylece şehir içi ve otoyol NOA (Navigation on Autopilot) gibi 30’dan fazla fonksiyon destekleniyor. Toplamda 32 sensör kullanılan sistem; bir adet lidar, beş milimetrik dalga radarı, 12 ultrasonik sensör ve 11 kamerayla birlikte 544 TOPS işlem gücüne sahip bir çip üzerine kuruluyor.
Kabinde ise daha modern bir düzen tercih edilmiş. Önceki dikey 12,8 inç ekranın yerini 15,6 inç yatay multimedya ekranı almış. Dar, dikdörtgen biçimli gösterge ekranı, klasik direksiyon simidi, ambiyans aydınlatma ve yapay zeka destekli sesli asistan kokpitin öne çıkan özellikleri arasında.