Toyota bZ3 yenilendi: Lidar destekli akıllı sürüş geldi

Tam Boyutta Gör Çin pazarında FAW-Toyota ortaklığıyla satılan tamamen elektrikli bZ3 yenilendi. İki donanım seviyesiyle gelen model, hem fiyat hem de donanım açısından önceki bZ3’e göre önemli güncellemeler sunuyor. Modelin Joy versiyonu 15.700 dolar, Pro versiyonu ise 18.550 dolar fiyat etiketiyle satışa çıktı.

Yeni model, 2024’te tanıtılan bZ3’ün yenilenmiş bir versiyonu olarak öne çıkıyor. En dikkat çekici yeniliklerin başında, lidar destekli Momenta 5.0 gelişmiş sürüş destek sistemi geliyor. Böylece şehir içi ve otoyol NOA (Navigation on Autopilot) gibi 30’dan fazla fonksiyon destekleniyor. Toplamda 32 sensör kullanılan sistem; bir adet lidar, beş milimetrik dalga radarı, 12 ultrasonik sensör ve 11 kamerayla birlikte 544 TOPS işlem gücüne sahip bir çip üzerine kuruluyor.

Tam Boyutta Gör Tasarım tarafında model, Toyota’nın çekiçbaşlı köpekbalığı tarzı ön yüzünü korurken, tavana eklenen lidar sensörü dikkat çekiyor. Arkada ise önceki “Y” formlu ışık grafiği yatay tasarımla güncellenmiş. Çin'de yasaklanması gündem olan gizli kapı kolları yine korunuyor. Orta sınıf sedan konumundaki aracın ölçüleri değişmedi. 4725 mm uzunluğa, 1835 mm genişliğe, 1475 mm yüksekliğe ve 2880 mm aks mesafesine sahip olan modelde yeşil gövde rengi de yeni seçenekler arasında.

Kabinde ise daha modern bir düzen tercih edilmiş. Önceki dikey 12,8 inç ekranın yerini 15,6 inç yatay multimedya ekranı almış. Dar, dikdörtgen biçimli gösterge ekranı, klasik direksiyon simidi, ambiyans aydınlatma ve yapay zeka destekli sesli asistan kokpitin öne çıkan özellikleri arasında.

Tam Boyutta Gör Güç aktarma tarafında tek motorlu önden çekiş düzeni devam ediyor. Joy donanımında 135 kW gücünde motor ve 49,9 kWsa kapasiteli BYD Blade (LFP) batarya bulunuyor. Bu versiyon, CLTC döngüsünde 517 km menzil sağlıyor. Pro versiyonunda ise 180 kW motor, 65,3 kWsa batarya ve 616 km’ye kadar menzil sunuluyor. DC hızlı şarjda batarya yüzde 30’dan yüzde 80’e yalnızca 27 dakikada çıkarılabiliyor.

