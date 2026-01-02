Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Toyota bZ3 yenilendi: Lidar destekli akıllı sürüş geldi

    Yenilenen Toyota bZ3, ilk kez lidar destekli Momenta 5.0 gelişmiş sürüş destek sistemiyle donatılıyor. Ayrıca, elektrikli sedanın iç ve dış tasarımında da yenilikler bulunuyor.

    Toyota'nın elektrikli sedanı bZ3 yenilendi Tam Boyutta Gör
    Çin pazarında FAW-Toyota ortaklığıyla satılan tamamen elektrikli bZ3 yenilendi. İki donanım seviyesiyle gelen model, hem fiyat hem de donanım açısından önceki bZ3’e göre önemli güncellemeler sunuyor. Modelin Joy versiyonu 15.700 dolar, Pro versiyonu ise 18.550 dolar fiyat etiketiyle satışa çıktı.

    Yeni model, 2024’te tanıtılan bZ3’ün yenilenmiş bir versiyonu olarak öne çıkıyor. En dikkat çekici yeniliklerin başında, lidar destekli Momenta 5.0 gelişmiş sürüş destek sistemi geliyor. Böylece şehir içi ve otoyol NOA (Navigation on Autopilot) gibi 30’dan fazla fonksiyon destekleniyor. Toplamda 32 sensör kullanılan sistem; bir adet lidar, beş milimetrik dalga radarı, 12 ultrasonik sensör ve 11 kamerayla birlikte 544 TOPS işlem gücüne sahip bir çip üzerine kuruluyor.

    Toyota'nın elektrikli sedanı bZ3 yenilendi Tam Boyutta Gör
    Tasarım tarafında model, Toyota’nın çekiçbaşlı köpekbalığı tarzı ön yüzünü korurken, tavana eklenen lidar sensörü dikkat çekiyor. Arkada ise önceki “Y” formlu ışık grafiği yatay tasarımla güncellenmiş. Çin'de yasaklanması gündem olan gizli kapı kolları yine korunuyor. Orta sınıf sedan konumundaki aracın ölçüleri değişmedi. 4725 mm uzunluğa, 1835 mm genişliğe, 1475 mm yüksekliğe ve 2880 mm aks mesafesine sahip olan modelde yeşil gövde rengi de yeni seçenekler arasında.

    Kabinde ise daha modern bir düzen tercih edilmiş. Önceki dikey 12,8 inç ekranın yerini 15,6 inç yatay multimedya ekranı almış. Dar, dikdörtgen biçimli gösterge ekranı, klasik direksiyon simidi, ambiyans aydınlatma ve yapay zeka destekli sesli asistan kokpitin öne çıkan özellikleri arasında.

    Toyota'nın elektrikli sedanı bZ3 yenilendi Tam Boyutta Gör
    Güç aktarma tarafında tek motorlu önden çekiş düzeni devam ediyor. Joy donanımında 135 kW gücünde motor ve 49,9 kWsa kapasiteli BYD Blade (LFP) batarya bulunuyor. Bu versiyon, CLTC döngüsünde 517 km menzil sağlıyor. Pro versiyonunda ise 180 kW motor, 65,3 kWsa batarya ve 616 km’ye kadar menzil sunuluyor. DC hızlı şarjda batarya yüzde 30’dan yüzde 80’e yalnızca 27 dakikada çıkarılabiliyor.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Havacılıkta yeni sayfa: 6 tonluk tiltrotor uçtu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bir kadın size kardeşim diyorsa dizel motor teklemesi neden olur sarı odalar ne demek optik ses çıkışı 3.5 jack a dönüştürme 195 yerine 205 lastik olur mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25
    Samsung Galaxy S25
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250R G9
    HP 250R G9
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum