İngiltere, Toyota'ya "gel üret" dedi: Mikro elektrikli araç projesi için büyük destek

Citroën Ami ve Microlino gibi modellerin rakibi olacak FT-Me, aynı L6e dört tekerlekli araç yönetmeliklerine tabi olacak. Bu da aracın gücünü 8 beygir, azami hızını ise 45 km/s ile sınırlandırıyor.
Toyota, projenin uygulanabilirliğini değerlendirmek üzere şehir içi teslimat araçları üreten Elm, malzeme teknolojileri firması Savcor ve Derby Üniversitesi ile iş birliği yapacak. Araç, Elm’in Evolv adlı elektrikli dağıtım aracının bazı bileşenlerini kullanacak. Savcor ise aracın güneş panelli tavanını sağlayacak. Toyota’nın açıklamasına göre bu sistem, günde yaklaşık 30 km menzil kazanımı sunabiliyor.
Destek, İngiltere otomotiv endüstrisinin sıfır emisyonlu araçlara geçişini hızlandırmak amacıyla oluşturulan 2,5 milyar sterlinlik Drive35 programı kapsamında sağlandı. Program, yatırımı alan şirket veya konsorsiyumun en az yüzde 50 eş finansman sağlamasını şart koşuyor. Bu durumda Toyota’nın projenin finansal yükünün büyük kısmını üstlendiği tahmin ediliyor.
Drive35 fonunu yöneten Advanced Propulsion Centre (APC), Toyota’nın mikro elektrikli araç projesine yapılan toplam yatırımın 30,3 milyon sterline ulaştığını açıkladı.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: