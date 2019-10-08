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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Toyota, robotları eğitmek için VR teknolojisini kullanıyor

    Japon otomotiv devi Toyota, geliştirdiği robotları sanal gerçeklik (VR) teknolojisi ile oluşturduğu senaryolarla eğitiyor. Şirket bu yöntemin daha etkili olduğu konusunda iddialı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Toyota, robotları eğitmek için VR teknolojisini kullanıyor
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    İnsanların aksine, robotlar düşünebilme yeteneğine sahip değillerdir. Bu, bir robotun yapabileceği şeylerin, geliştiricis tarafından programlanması gerektiği anlamına gelir. Günümüzde robotlar montaj hatlarında faydalı olsalar da, gerçek dünya ile etkileşime girdiklerinde daha az kullanışlı oluyorlar.

    Toyota'ya göre robotları eğitmenin en iyi yolu VR

    Toyota Araştırma Enstitüsü, gelecek dönemlerde, filmlerde gördüğümüz robot bakıcılar veya hizmetçilerin artık birer hayal olmaktan çıkması için var gücüyle çalışıyor. Japon devi bu robotların öğrenimi ve gelişimi için sanal gerçeklik (VR) teknolojisinin kullanılması gerektiğini düşünüyor. Şirketin üst düzey yöneticisi Jeremy Ma’ya göre robotların geliştirme aşamasında VR teknolojisinin kullanılmasının nedeni ise tüm ev yaşamlarının benzersizliği ve tüm evlere uyacak tek bir eğitim setinin oluşturulmasının imkansız olması.

    Bu nedenle araştırmacılar, VR teknolojisini kullanarak robotlara, çeşitli senaryolarda nasıl davranmaları gerektiğini öğretmenin daha akılcı bir çözüm olduğuna inanıyorlar. Toyota Araştırma Enstitüsü bu tekniğin tüm sektörlerdeki robotlara uygulanabileceğini belirtirken, robotların hangi durumun veya nesnenin önemli olduğunu kavrayabileceklerine de dikkat çekiyor.



    http://www.tri.global/news/tri-teaching-robots-to-help-people-in-their-homes-2019-10-3 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    FatihAsl 3 gün
    manuel eğitim yıllar alır.
    gerçek robotu eğitmek yerine simülasyonda yazılımı eğitmek çok daha hızlı sonuçlar verir. bence simülasyonu sorgulayın. gerçek hayatı simule edemiyorsunuz.
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