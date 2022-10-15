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    Toyota'dan Türkiye'ye yeni yatırım: Şarj edilebilir hibrit otomobil üretecek!

    Japon otomotiv devi, Sakarya'daki fabrikasını yeni nesil hibrit otomobil ve batarya üretimi için 7 milyar TL'lik yatırımla modernize edecek. Toyota'ya proje bazlı devlet desteği de verilecek.
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    Toyota Türkiye'de şarj edilebilir hibrit otomobil üretecek Tam Boyutta Gör

    Türkiye'deki otomotiv pazarında gündem genellikle yüksek fiyatlardan oluşurken diğer yandan bazı güzel haberler de geliyor. Toyota, Sakarya'daki fabrikasını modernize etmek için yaklaşık 7 milyar TL yatırım yapacak. Japon üretici, bu yatırım kapsamında proje bazlı devlet desteği de alacak.

    Toyota, Türkiye'de şarj edilebilir hibrit otomobil üretecek

    Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, Toyota, Sakarya'daki fabrikasını yeni nesil otomobilleri ve batarya üretimi için modernize ediyor. Bu yatırımla birlikte fabrikada 57 kişilik ilave istihdam yapılması planlanıyor. Söz konusu yatırım, 7/7/2022 tarihinden başlamak üzere 4 yıllık sürece yayılmış.

    Yatırımla ilgili dikkat çeken nokta, Toyota'nın yeni nesil hibrit modellerin yanı sıra şarj edilebilir hibrit (PHEV) de üretecek olması. Böylelikle Toyota, Türkiye'de şarj edilebilir hibrit otomobil üreten ilk fabrika olacak. Proje bazlı devlet yardımı kapsamında, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi ve vergi indirimi gibi teşvikler verilecek.

    Yatırım süresi sonunda fabrikada yılda 162 bin adet hibrit ve şarj edilebilir hibrit otomobil, 44 bin adet de batarya üretilmesi hedefleniyor.  Fabrikanın hali hazırda yıllık 280 bin adetlik üretim kapasitesi bulunuyor.

    Sakaryalı C-HR'ın yeni nesli böyle görünebilir

    Autoexpress, daha önce sızdırılan patent görsellerinden yola çıkarak yeni nesil Toyota C-HR için bir tasarım yorumu hazırlamış. Aşağıdaki galeride fotoğraflarını görebileceğiniz ikinci nesil C-HR'ın içten yanmalı motorun yanı sıra şarj edilebilir hibrit motor seçeneğine de sahip olacağı konuşuluyor. Konuyla ilgili detaylar yakında net olarak ortaya çıkacaktır.

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