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    TP-Link yönlendiricileri bilgi mi paylaşıyor?

    Kullanıcılar izin vermeseler dahi TP-Link marka yönlendiricilerin tüm veri trafiğini üçüncü taraf ortaklar ile paylaştığını tespit etmiş. TP-Link halen bir güncelleme yayınlamadı. 
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    TP-Link

    Kişisel ağ ekipmanları pazarının en önemli oyuncularından birisi haline gelen Çinli TP-Link ciddi bir iddia ile karşı karşıya. Yönlendirici ürünlerinde veri trafiğinin izinsiz bir şekilde paylaşıldıığı iddia ediliyor.

    TP-Link yönlendiricilerinde risk mi var?

    Yönlendiriciler geleneksel modemlerden farklı olarak bağlantıları önceliklendirme, verimli hale getirme ve güvenliğini sağlama gibi farklı fonksiyonlar sunabiliyor. Güvenlik konusunda üreticiler genelde üçüncü taraf firmalarla iş birliği yapıyor.

    Asus-Trend Micro, Netgear-Bitdefender örneklerinde olduğu gibi TP-Link de güvenlik çözümleri için bölgeye göre Avira veya Trend Micro ile iş birliği içerisinde. Bununla birlikte TP-Link HomeCare çözümünün izin kaldırılsa bile veri trafiğini halen Avira’ya gönderdiği tepit edilmiş.

    Reddit üzerinde tartışılan konuya göre pek çok kullanıcı böyle bir trafik paylaşımına şahit olmuş. Üstelik günde 80 bine varan istek yapıldığı da ifade ediliyor. TP-Link ise Avira’nın servis aboneliklerine üye olup olmadığı konusunda trafiği kontrol ettiği savunmasını yapmış.

    Geçen yıl da bu konu bazı incelemelerde gündeme gelmiş ve TP-Link bununla ilgili bir güncelleme yayınlayacağını belirtmiş. Bununla birlikte herhangi bir adım atılmamış. Avrupa Birliği’nin son yasalarına göre kişisel verileri üçüncü taraf ile üstelik izinsiz bir şekilde paylaşmak yasak. Bu durum hem Avira hem de TP-Link için kötü sonuçlar doğurabilir. Söz konusu yönlendiriciler genelde 802.11ax/WiFi 6 teknolojisi barındırıyor ve bir kısmı da Deco örgü ağ serisinde yer alıyor.

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