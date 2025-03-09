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    Train to Busan'ın yönetmeni yeni bir zombi filmi hazırlıyor

    Son yılların en başarılı zombi filmlerinden olan Train to Busan'ın yönetmeni Yeon Sang-ho (Hellbound, Parasyte: The Grey), Güney Kore'de yeni bir zombi filmine imza atıyor.
    Train to Busan'ın yönetmeni yeni bir zombi filmi çekiyor Tam Boyutta Gör
    Güney Kore yapımı Zombi Ekspresi (Train to Busan) ile son yılların en iyi zombi filmlerinden birine imza atan Yeon Sang-ho, yeni bir zombi filmi için setlere geri dönüyor. Yeon Sang-ho'nun imzasını taşıyacak olmasıyla merak uyandıran Gunche'nin çekimlerine bu hafta başlandı. Train to Busan gibi Gunche de bir zombi filmi olacak.

    Gunche'nin oyuncu kadrosunda Jun Ji-hyun (My Love from the Star), Go Soo (Missing), Ji Chang-wook (The Worst of Evil) ve Koo Kyo-hwan (D.P.) yer alıyor.

    Yeon Sang-ho'nun Yeni Zombi Filmi Gunche, 2026'da Sinemaseverlerle Buluşacak

    Filmin İngilizce ismi henüz açıklanmış değil. Ancak Gunche korecede koloni anlamına geliyor. Filmin Türkiye'ye Zombi Kolonisi gibi bir isim altında getirildiğini şimdiden görebiliyoruz.

    Gunche, Train to Busan'ın devam filmi olarak lanse edilmiyor. Ancak Yeon Sang-ho, bu filmi Train to Busan ile başlayıp Peninsula ile devam eden zombi filmleri serisinin yeni halkası olarak görüyor.

    Yeon Sang-ho Train to Busan ve devam filmi Peninsula'nın yanı sıra Netflix dizileri Hellbound ve Parasyte: The Grey'in de yönetmenliğini yapmıştı.

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    turkelvis 4 gün önce

    İzlerken gu-rur-lan-dım...

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