Train to Busan'ın yönetmeni yeni bir zombi filmi hazırlıyor

Gunche'nin oyuncu kadrosunda Jun Ji-hyun (My Love from the Star), Go Soo (Missing), Ji Chang-wook (The Worst of Evil) ve Koo Kyo-hwan (D.P.) yer alıyor.
Yeon Sang-ho'nun Yeni Zombi Filmi Gunche, 2026'da Sinemaseverlerle Buluşacak
Filmin İngilizce ismi henüz açıklanmış değil. Ancak Gunche korecede koloni anlamına geliyor. Filmin Türkiye'ye Zombi Kolonisi gibi bir isim altında getirildiğini şimdiden görebiliyoruz.
Gunche, Train to Busan'ın devam filmi olarak lanse edilmiyor. Ancak Yeon Sang-ho, bu filmi Train to Busan ile başlayıp Peninsula ile devam eden zombi filmleri serisinin yeni halkası olarak görüyor.
Yeon Sang-ho Train to Busan ve devam filmi Peninsula'nın yanı sıra Netflix dizileri Hellbound ve Parasyte: The Grey'in de yönetmenliğini yapmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İzlerken gu-rur-lan-dım...