Kore filmi izlemek isteyenlere en iyi Kore filmleri (2023)

Güney Kore, eğlence sektörünü hızla ele geçiriyor. K-pop’un yükselişi, K-darama yapımlarının dijital platformlarda popülerlik kazanması, Kore filmlerinin büyük uluslararası ödüller kazanması… The Handmaiden, Parasite, Train to Busan gibi hit yapımlardan birkaçı ile Kore, en iyi filmlerin çıktığı sayılı ülkelerden. Kore, popüler filmler üretmeye devam ediyor ve Koreli film yapımcılarının psikolojik gerilim ve zombi filmleri gibi belli türlerde ustalığı olsa da her türde çok sayıda Kore filmi var.

Netflix Kore filmleri 🥢 Tam Boyutta Gör Netflix'te izlenebilecek en iyi Kore filmleri, modern filmlerdeki neredeyse tüm mevcut türleri kapsıyor. Batının Hollywood’u gibi, Güney Kore'nin film sektörü de yalnızca sinema gösterimleriyle değil, aynı zamanda Netflix gibi dijital platformlar aracılığıyla küresel olarak büyüdü. Geçtiğimiz birkaç yılda Netflix, ufkunu Güney Kore filmleri ve K-dramlarını da kapsayacak şekilde genişleterek daha da büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. Oldboy ve Train to Busan gibi bazı Kore filmleri kült klasikler haline gelmiş olsa da, mutlaka izlenmesi gerekenler listesine eklenecek birçok yapım var. Netflix, romantizm ve komediden tarihi drama, aksiyon, bilim kurgu ve korkuya kadar farklı türde izlenebilecek geniş bir Kore film yelpazesi sunuyor. İşte Netflix'te izleyebileceğiniz en iyi 10 Kore filmi: Telefon (Call)

Space Sweepers

Time to Hunt

Psychokinesis (Psikokinezi)

20th Century Girl

Sweet & Sour

Carter

Yaratık

Yaksha: Acımak yok

Love and Leashes

