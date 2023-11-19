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    Kore filmi izlemek isteyenlere en iyi Kore filmleri (2023)

    Türkçe dublaj ve altyazılı en iyi Kore film öneri listesi burada. İşte romantik, komedi, aşk, dram, aksiyon, birçok türde en popüler Netflix Kore filmleri listesi:

    Güney Kore, eğlence sektörünü hızla ele geçiriyor. K-pop’un yükselişi, K-darama yapımlarının dijital platformlarda popülerlik kazanması, Kore filmlerinin büyük uluslararası ödüller kazanması… The Handmaiden, Parasite, Train to Busan gibi hit yapımlardan birkaçı ile Kore, en iyi filmlerin çıktığı sayılı ülkelerden. Kore, popüler filmler üretmeye devam ediyor ve Koreli film yapımcılarının psikolojik gerilim ve zombi filmleri gibi belli türlerde ustalığı olsa da her türde çok sayıda Kore filmi var.

    En iyi Kore filmleri 🍚

    Kore filmi öneri isteyenler için, Netflix ve diğer platformlarda izlenebilecek en iyi Kore filmleri bu güncel listede bir araya getirdik.

    1️⃣ JUNG_E

    kore gerilim filmi JUNG_E Tam Boyutta Gör
    Train to Busan ve Hellbound’ın yönetmeni Yeon Sang-ho'nun imzasını taşıyan bu distopik Kore gerilim filmi, iklim değişikliği nedeniyle artık yaşanmaz hale gelen 22. yüzyıl dünyasında geçiyor. Issızlığın ortasında, insanların tek sığınağında hayatta kalanlar arasında bir savaş çıkar. Savaşı kazanmanın ve bitirmenin tek yolu, efsanevi paralı asker JUNG_E'yi (Kim Hyun-joo canlandırıyor) ölümsüz bir robota klonlamaktan geçer.
    • Oyuncular: Kang Soo-youn, Kim Hyun-joo, Ryu Kyung-Soo
    • Tür: Bilim Kurgu / Aksiyon

    2️⃣ Unlocked (Kilitsiz)

    kore filmleri gerilim Unlocked Tam Boyutta Gör
    Japon filmi Stolen Identity'nin gerilim uyarlaması Unlocked, teknolojiye takıntılı her kadının korkulu rüyası. Bir gün işten eve dönerken Na-mi (Be Melodramatic’ten tanıyacağınız Chun Woo-hee) akıllı telefonunu kaybeder ve casus yazılım yüklenmiş telefonu Jun-yeong’dan (Run On'dan Yim Si-wan) alır. Yabancı, onun günlük yaşamını takip etmeye başlar ve sonunda kimliğini gizleyerek ona yaklaşır. Na-mi'nin sıradan hayatının kontrolden çıktığı sıralarda Jun-yeong'un babası polis dedektifi Ji-man (Kim Hee-won), bir suç mahallinde oğlunun izlerini bulur.
    • Oyuncular: Yim Si-wan, Chun Woo-hee, Kim Hee-won
    • Tür: Gerilim / Gizem / Dram

    3️⃣ Kill Boksoon

    en iyi kore filmleri Kill Boksoon Tam Boyutta Gör
    Gerilim yüklü hareketli Kore filmi Bok-soon, iki yaşamı gösteriyor. Romantizm yıldızı Jeon Do-yeon'daki Crash Course'un canlandırdığı kadın, hem genç bir kızın annesi hem de kusursuz efsanevi bir profesyonel katildir. Birini öldürme görevi ile birini yetiştirme görevi arasında kalan Boksoon, görevi tamamlamayı reddetmesinin ardından “öldür ya da öl” arasındaki çatışmaya sürüklenir. Sol Kyung-gu (Yaksha: Ruthless Operations), Esom (Taxi Driver) ve Koo Kyo-hwan (D.P.) da rol alıyor.
    • Oyuncular: Lee Jae-wook, Jeon Do-yeon, Esom
    • Tür: Aksiyon / Gerilim

    4️⃣ The Devil's Deal (2023)

    popüler kore filmi The Devil's Deal Tam Boyutta Gör
    1992 yılında Busan'da geçen bu Kore siyasi gerilim filmi, siyasetçilerle gangsterler arasındaki yüzleşmeyi ve işbirliğini konu alıyor. Meclis üyesi adayı Hae-woong (Cho Jin-woong), partisinin iş adamı Soon-tae tarafından (Lee Sung-min) tanıtılması durumunda yaklaşan seçimleri kazanmanın garanti olacağını düşünür. Ancak, Soon-tae başka bir adayı destekleme kararı alır. Hae-woog da bu yarışta bağımsız olarak ilerler ve çete lideri Kim Moo-yul Pil-do’nun yardımını ister. Seçim ilerledikçe her iki taraf da zaferlerini garantilemek için yasadışı ve şiddet içeren yöntemlere yönelir.
    • Oyuncular: Cho Jin-woong, Mu-Yeol Kim, Lee Sung-min
    • Tür: Suç / Dram / Gizem

    5️⃣ Return to Seoul (Seul’a Dönüş)

    kore drama filmi Return to Seoul Tam Boyutta Gör
    Kore dram filmi Return to Seoul, Fransa'da evlat edinilip büyüdüğünden beri ilk kez doğduğu ülke olan Güney Kore'ye dönen 25 yaşındaki Freddie'yi (Ji-min Park) konu alıyor. Arkadaşlarını ziyaret etmek için dürtüsel bir gezi olarak başlayan şey, hakkında çok az şey bildiği ülkede biyolojik ebeveynlerinin izini sürmeye yönelik beklenmedik bir yolculuğa dönüşür.
    • Oyuncular: Park Ji-min, Oh Kwang-rok, Guka Han
    • Tür: Dram / Gizem

    6️⃣ Soulmate (2023)

    kore romantik film Soulmate Tam Boyutta Gör
    Aynı isimli Çin filminden uyarlanan bu muhteşem Kore romantik filmi, iki arkadaşın (Kim Da-mi ve Jeon So-nee) ilk kez 11 yaşında tanıştığı, 14 yıl boyunca yakın kalarak hem arkadaşlık hem de romantizm deneyimlerini paylaşarak geçirdikleri reşit olma hikayesini konu alıyor. Byeon Woo-seok da genç bunların sınıf arkadaşları Jin-woo'yu canlandırıyor.
    • Oyuncular: Kim Da-mi, Jeon So-nee, Woo-Seok Byeon
    • Tür: Dram / Romantik / Gençlik

    7️⃣ Past Lives (Başka Bir Hayatta)

    kore filmi izle Past Lives Tam Boyutta Gör
    Koreli-Kanadalı oyun yazarı Celine Song'un bu ilk uzun metrajlı filmi, Sundance Film Festivali'nde ilk gösteriminden bu yana çok iyi eleştiriler aldı. Birbirine derinden bağlı iki çocukluk arkadaşı Nora ve Hae Sung, Nora'nın ailesinin Güney Kore'den göç etmesinden sonra birbirlerinden ayrılır. Yirmi yıl sonra, aşk ve kader kavramlarıyla yüzleşirken, kader dolu bir hafta boyunca yeniden bir araya gelirler.
    • Oyuncular: Greta Lee, Teo Yoo, John Magaro
    • Tür: Dram / Romantik

    8️⃣ Dream (Rüyanın Peşinde)

    kore komedi filmi izle Dream Tam Boyutta Gör
    Kore komedi filmi, uluslararası bir futbol turnuvası olan Homeless World Cup’a katılmaya çalışan deneyimsiz oyunculardan oluşan bir takımı konu alıyor. Bir grup evsiz adam, huysuz, çabuk sinirlenen antrenöre rağmen Evsizler Dünya Kupası’na katılmak için sıkı çalışma ve özveriyle antrenman yapar. Komedi filmleri seviyorsanız, Netflix’te yayınlanan bu yapımı kaçırmamalısınız.
    • Oyuncular: Park Seo-joon, Lee Ji-eun, Jong-soo Kim
    • Tür: Komedi / Drama / Spor

    9️⃣ Ballerina (Balerin)

    kore filmi izle türkçe dublaj Balerin Tam Boyutta Gör
    La Casa de Papel: Kore dizisinin yıldızları Jeon Jong-seo ile Kim Ji-hoon, bu intikam temelli aksiyon gerilim filminde yeniden bir araya geliyor. Korumakta başarısız olduğu en yakın arkadaşının yasını tutan eski koruma Ok-ju, onun son dileğini gerçekleştirmek, yani intikamını almak için harekete geçer. Balerin, Netflix’te izleyebileceğiniz aksiyon yüklü harika bir film.
    • Oyuncular: Jeon Jong-seo, Kim Ji-hoon, Park Yu-rim
    • Tür: Aksiyon / Gerilim

    🔟 Forgotten

    kore korku-gerilim filmi Forgotten Tam Boyutta Gör
    Psikolojik gerilim filmi Forgotten, ebeveynleri ve ağabeyi Yoo-seok (Kim Mu-yeol) ile mütevazı bir hayat yaşayan Jin-seok (Kang Ha-neul) adında genç bir adama odaklanıyor. Jin-seok, bir gece erkek kardeşinin sokakta kaçırıldığını görür ancak 19 gün sonra Yoo-seok, görünüşte iyi ve hiçbir şey olmamış şekilde geri döner. Her şey normale dönerken Jin-seok, kardeşinin davranışlarında büyük farklılıklar olduğunu fark eder ve çok geçmeden onun farklı bir kişi olduğuna kanaat getirir. Başka tuhaf şeyler olmaya başlarken Jin-seok, kardeşinin kaçırıldığı gece ne olduğuna dair gerçeği ortaya çıkarmaya çalışır ancak araştırması onu, kendisi hakkında Yoo-seok'tan daha fazla gerçeği açığa çıkaran derin bir çıkmaza sürükler.
    • Oyuncular: Kang Ha-neul, Yeon Je Hyung, Mu-Yeol Kim
    • Tür: Suç / Gizem / Gerilim

    11. Parasite ⭐️

    Parasite kore filmi Tam Boyutta Gör
    Dünya sinemasında bir dönüm noktası olan Parazit, birçok ülkede en çok hasılat yapan Kore filmi oldu. En İyi Film Oscar'ını kazanan ilk İngilizce olmayan yapım ve evrensel olarak 21. yüzyılın en iyi filmlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bong Joon-ho'nun asıl başarısı, filmin sert kapitalist eleştirisini küresel izleyici kitlesine ulaştırmak oldu. Parazit, neredeyse beş parasız olan ve kenar mahallelerde yaşayan Kim ailesinin etrafında dönen, bazı korku unsurlarının serpiştirildiği bir kara komedi/drama. Eşsiz bir fırsat sayesinde, Kim ailesinin her üyesi yavaş yavaş kendilerini zengin Park ailesinin hayatına dahil eder. Parazit, aile dinamikleri ve modern kapitalist toplumla ilgili sorunlar etrafında dönen ve servet eşitsizliğini açıkça vurgulayan sayısız güçlü bir temaya sahip.

    Netflix Kore filmleri 🥢

    netflix en iyi kore filmleri Tam Boyutta Gör
    Netflix'te izlenebilecek en iyi Kore filmleri, modern filmlerdeki neredeyse tüm mevcut türleri kapsıyor. Batının Hollywood’u gibi, Güney Kore'nin film sektörü de yalnızca sinema gösterimleriyle değil, aynı zamanda Netflix gibi dijital platformlar aracılığıyla küresel olarak büyüdü. Geçtiğimiz birkaç yılda Netflix, ufkunu Güney Kore filmleri ve K-dramlarını da kapsayacak şekilde genişleterek daha da büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. Oldboy ve Train to Busan gibi bazı Kore filmleri kült klasikler haline gelmiş olsa da, mutlaka izlenmesi gerekenler listesine eklenecek birçok yapım var. Netflix, romantizm ve komediden tarihi drama, aksiyon, bilim kurgu ve korkuya kadar farklı türde izlenebilecek geniş bir Kore film yelpazesi sunuyor. İşte Netflix'te izleyebileceğiniz en iyi 10 Kore filmi:
    • Telefon (Call)
    • Space Sweepers
    • Time to Hunt
    • Psychokinesis (Psikokinezi)
    • 20th Century Girl
    • Sweet & Sour
    • Carter
    • Yaratık
    • Yaksha: Acımak yok
    • Love and Leashes

    En İyi Kore Filmleri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 11275

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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