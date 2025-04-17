Heyecanla beklenen 28 Years Later'ın yeni fragmanı yayınlandı

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en sevilen zombi filmleri arasında yer alan 28 Days Later (28 Gün Sonra) ve 28 Weeks Later, yıllar sonra yeni bir devam filmine kavuşuyor. 28 Years Later adını taşıyan bu yeni film, bu yazın en heyecanla beklenen yapımları arasında yer alıyor.

20 Haziran'da gösterime girecek olan 28 Years Later için tanıtım çalışmarını sürdüren Sony Pictures, bugün filmden yeni bir fragman daha yayınladı.

28 Years Later, İlk Filmin Yaratıcı Ekibini Yeniden Bir Araya Getiriyor

28 Years Later, ilk filmin arkasındaki orijinal ekibi yeniden bir araya getiriyor. Danny Boyle'ın yönetmen olarak geri döndüğü filmin senaryosunu ilk filmin de senaristi olan Alex Garland yazdı.. Kariyerine başarılı bir senarist olarak başladıktan sonra yönetmenliğe geçen Garland, son yıllarda daha çok kendi yönettiği filmleri (Ex Machina, Civil War) yazıyordu. Böyle önemli iki sinemacıyı yıllar sonra bir araya getirmiş olması, 28 Years Later'ı daha da heyecan verici kılıyor.

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Adından da anlaşılacağı üzere ilk filmin 28 yıl sonrasında geçen 28 Years Later'ın başrollerinde Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes ve Jack O'Connell yer alıyor. 28 Days Later'ın başrol oyuncu olan Cillian Murphy (Peaky Blinders)'nin de filmde küçük bir role sahip olacağı konuşuluyor ama Murphy'nin bu filmde mi yoksa şimdiden çekilmiş olan devam filminde mi geri döneceği henüz netleşmiş değil.

28 Years Later hakkındaki en ilginç detaylardan biri iPhone 15 Pro Max ile çekilmiş olması. Son yıllarda sinema filmlerinin iPhone ile çekildiğine şahit olduk ama bunlar genelde daha ufak çaplı bağımsız yapımlar oluyordu. 28 Years Later ise 70 milyon dolarlık bütçesiyle, bugüne kadar iPhone ile çekilen en büyük bütçeli film olacak.

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