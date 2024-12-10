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    28 Years Later'dan beklenen fragman geldi

    28 Gün Sonra'nın yıllar sonra gelen devam filmi 28 Years Later'dan ilk fragman yayınlandı. Alex Garland ve Danny Boyle'ın birlikte hazırladığı film, yeni bir üçlemenin ilk parçası olacak.
    28 Years Later fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Tüm zamanların en sevilen zombi filmleri arasında yer alan 28 Days Later (28 Gün Sonra) ve 28 Weeks Later, yıllar sonra yeni bir devam filmine kavuşuyor. 28 Days Later'a imza atan orijinal ekibi yeniden bir araya getiren 28 Years Later, önümüzdeki yıl sinemaseverlerle buluşacak. 20 Haziran 2025'te gösterime girecek olan film için tanıtım çalışmalarına başlayan Sony Pictures, bugün filmden ilk fragmanı yayınladı.

    28 Days Later'ın da yönetmeni olan Danny Boyle'ın yönettiği 28 Years Later'ın senaryosunu ilk filmin de senaristi olan Alex Garland yazdı. Kariyerine başarılı bir senarist olarak başladıktan sonra yönetmenliğe geçen Garland, son yıllarda daha çok kendi yönettiği filmleri (Ex Machina, Civil War) yazıyordu. Böyle önemli iki sinemacıyı yıllar sonra bir araya getirmiş olması, 28 Years Later'ı daha da heyecan verici kılıyor.

    28 Years Later,  iPhone 15 Pro Max ile Çekildi

    Adından da anlaşılacağı üzere ilk filmin 28 yıl sonrasında geçen 28 Years Later'ın başrollerinde Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes ve Jack O'Connell yer alıyor. 28 Days Later'ın başrol oyuncu olan Cillian Murphy (Peaky Blinders) da filmde küçük bir role sahip olacak.

    28 Years Later, yeni bir üçlemenin ilk filmi olarak tasarlandı. Hatta bu serinin ikinci filmi de daha şimdiden hazırlanıyor. Cillian Murphy'nin serinin sonraki filmlerinde daha büyük bir role sahip olacağı söyleniyor.

    28 Years Later hakkındaki en ilginç detaylardan biri iPhone 15 Pro Max ile çekilmiş olması. Son yıllarda sinema filmlerinin iPhone ile çekildiğine şahit olduk ama bunlar genelde daha ufak çaplı bağımsız yapımlar oluyordu. 28 Years Later ise 70 milyon dolarlık bütçesiyle, bugüne kadar iPhone ile çekilen en büyük bütçeli film olacak.

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