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Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Transcend 2000MHz'de çalışan 8GB DDR3 bellek kiti hazırladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,2b
1
11
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Transcend, oyuncular ve hız aşırtmacılar için hazırladığı aXeRam serisi yüksek kapasiteli yeni bellek kitini duyurdu. Çift kanal formunda olan ve 4GB kapasiteli iki adet bellek modülünden oluşan 8GB'lık DDR3 kiti, 2000MHz'de çalışıyor ve 1.6v geriliminde 9-11-9-24 zamanlamalarıyla geliyor.

Transcend'in aXeRam serisi için hazırladığı özel soğutucu tasarımını kullanmaya devam eden bellek kiti ömür boyu garanti ile sunulurken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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::Ashes:: 8 yıl
fiyatı 200lira civarında olması gerekir..
12gblarıda 300lira..
fiyatlar şuan bu şekilde.. 2gb 50lira 4gb 100lira 6gb 150 8gb 200 12 300..
2000mhz cl9da standart bir değer öle büyütülmesine gerek yok anca gskill TT gibi 2000mhz cl6 yapılırsa farklı olabilir..
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miscellaneous 8 yıl

dronegd

fiyatı 200lira civarında olması gerekir..

12gblarıda 300lira..

fiyatlar şuan bu şekilde.. 2gb 50lira 4gb 100lira 6gb 150 8gb 200 12 300..

2000mhz cl9da standart bir değer öle büyütülmesine gerek yok anca gskill TT gibi 2000mhz cl6 yapılırsa farklı olabilir..


evet artık mhz yüksek zamanlamada yüksek ramler dikkat çekmio 2000mhz cl9 alıcağıma 1333 cl7 almak daha mantıklı :D

tabiki 2000 cl6 daha dikkat çekici.. yani buna verilmez diorm daha güzel seçenekler var pazarda yerini alamaz heralde bu ram
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MxFxOx 9 yıl
Lan , online takılanlara 4gb 8gb şart için ama çok pahalı. 12 gb'lik 1000 tl diye biliyorum.
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MxFxOx 9 yıl
Ramlerin zamanlamaları çok kötü o zamanlamalara göre hız normal
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abdulmusavvir 9 yıl
Aman sakın vermesinler fiyatını, fahiş fiyatlı ramlerden gına geldi, piyasada ucuza ram satan firma kalmadı, turşusunu kursunlar ramlerin.
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CrySystem 9 yıl

iştahım kabarıyor
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veleciraptor 9 yıl
1600 MHZ'den yukarı hızda belleğe hayatta para vermem. Yüzde 50 daha fazla para verip gelecek %1 fazladan performansa ihtiyacım yok. Boş zamanlarımda overclock denemeleri yapmak gibi bir zevkim de yok. 1600 MHZ sonrası artık F/P oranının dip noktalarına adım atmak demek.
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ozkan_tpc 9 yıl
ddr3 henüz yeterince eskimedi
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Batuist 9 yıl

ozkan_tpc

ddr3 henüz yeterince eskimedi

o zaman ddr ve ddr2 de eskimemişti!!

olay tamamen intelin insiyatifinde olan birşey.. eskiyip eskimemekle alakalı bir durum değil.. şimdiye kadar bu teknolojilerin öncülüğünü hep intel yapmıştır.. intel isterse ancak sende kullanabilirsin..
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Batuist 9 yıl
herhalde en uzun süren ddr teknolojisi ddr3 oldu.. şimdiye ddr4ün çıkması lazımdı..
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MÜŞAVİR 9 yıl
Tek modülün 4gb kapasitesi olması dışında bir esprisi yok. Soğutucu yetersiz ve gereksiz yüksek gibi görünüyor.
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