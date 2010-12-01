Transcend 2000MHz'de çalışan 8GB DDR3 bellek kiti hazırladı

Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Transcend, oyuncular ve hız aşırtmacılar için hazırladığı aXeRam serisi yüksek kapasiteli yeni bellek kitini duyurdu. Çift kanal formunda olan ve 4GB kapasiteli iki adet bellek modülünden oluşan 8GB'lık DDR3 kiti, 2000MHz'de çalışıyor ve 1.6v geriliminde 9-11-9-24 zamanlamalarıyla geliyor.

Transcend'in aXeRam serisi için hazırladığı özel soğutucu tasarımını kullanmaya devam eden bellek kiti ömür boyu garanti ile sunulurken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.