Transcend 2000MHz'de çalışan 8GB DDR3 bellek kiti hazırladı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Transcend, oyuncular ve hız aşırtmacılar için hazırladığı aXeRam serisi yüksek kapasiteli yeni bellek kitini duyurdu. Çift kanal formunda olan ve 4GB kapasiteli iki adet bellek modülünden oluşan 8GB'lık DDR3 kiti, 2000MHz'de çalışıyor ve 1.6v geriliminde 9-11-9-24 zamanlamalarıyla geliyor.
Transcend'in aXeRam serisi için hazırladığı özel soğutucu tasarımını kullanmaya devam eden bellek kiti ömür boyu garanti ile sunulurken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.
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12gblarıda 300lira..
fiyatlar şuan bu şekilde.. 2gb 50lira 4gb 100lira 6gb 150 8gb 200 12 300..
2000mhz cl9da standart bir değer öle büyütülmesine gerek yok anca gskill TT gibi 2000mhz cl6 yapılırsa farklı olabilir..
evet artık mhz yüksek zamanlamada yüksek ramler dikkat çekmio 2000mhz cl9 alıcağıma 1333 cl7 almak daha mantıklı :D
tabiki 2000 cl6 daha dikkat çekici.. yani buna verilmez diorm daha güzel seçenekler var pazarda yerini alamaz heralde bu ram
o zaman ddr ve ddr2 de eskimemişti!!
olay tamamen intelin insiyatifinde olan birşey.. eskiyip eskimemekle alakalı bir durum değil.. şimdiye kadar bu teknolojilerin öncülüğünü hep intel yapmıştır.. intel isterse ancak sende kullanabilirsin..