Transcend, aXeRam serisini genişleti

Önde gelen bellek üreticilerinden Transcend yüksek performanslı aXeRam serisinin ürün gamını genişletiyor. 6 GB ve 4 GB kapasiteli bellek kitlerini duyuran Transcend, bu ürünleri ile hız aşırtma tutkunlarını hedef kitle olarak gösteriyor.

Transcend aXeRam serisinin yeni üyelerinden olan 6GB DDR3-2000 bellek kiti, 3 adet 2GB'li bellekten oluşuyor, 1.6 V'de kullanıcılara 9-9-9-24 zamanlamalar sunan bellek kitinin sunduğu veriyolu genişliğini ise 48GB/s olduğu belirtiliyor. Bu veriyolu genişliğinin 1333 Mhz'lik belleklerle kıyaslandığı zaman ortaya %35 civarı bir fark çıkardığı belirtiliyor.

Transcend'in aXeRam serisine dahil ettiği 4GB DDR3-1600 bellek kiti ise 2 adet 2 GB DDR3 1600 Mhz bellekten oluşuyor. 1.6 V'de 8-8-8-24 zamanlamalara sahip olan belleklerin 1600 Mhz'de çalıştığı belirtildli.

Transcend'in aXeRam yüksek performanslı bellek serisine dahil ettiği 6 GB ve 4 GB'lık belleklere ait fiyat ve piyasa çıkış tarihini içeren bilgilerin önümüzdeki günlerde açığa çıkması bekleniyor.