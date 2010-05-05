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Transcend, aXeRam serisini genişleti

Transcend, aXeRam serisini genişleti
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ram
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Önde gelen bellek üreticilerinden Transcend yüksek performanslı aXeRam serisinin ürün gamını genişletiyor. 6 GB ve 4 GB kapasiteli bellek kitlerini duyuran Transcend, bu ürünleri ile hız aşırtma tutkunlarını hedef kitle olarak gösteriyor.

Transcend aXeRam serisinin yeni üyelerinden olan 6GB DDR3-2000 bellek kiti, 3 adet 2GB'li bellekten oluşuyor, 1.6 V'de kullanıcılara 9-9-9-24 zamanlamalar sunan bellek kitinin sunduğu veriyolu genişliğini ise 48GB/s olduğu belirtiliyor. Bu veriyolu genişliğinin 1333 Mhz'lik belleklerle kıyaslandığı zaman ortaya %35 civarı bir fark çıkardığı belirtiliyor.

Transcend'in aXeRam serisine dahil ettiği 4GB DDR3-1600 bellek kiti ise 2 adet 2 GB DDR3 1600 Mhz bellekten oluşuyor. 1.6 V'de 8-8-8-24 zamanlamalara sahip olan belleklerin 1600 Mhz'de çalıştığı belirtildli.

Transcend'in aXeRam yüksek performanslı bellek serisine dahil ettiği 6 GB ve 4 GB'lık belleklere ait fiyat ve piyasa çıkış tarihini içeren bilgilerin önümüzdeki günlerde açığa çıkması bekleniyor.


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oguz220 6 yıl
Ben de 2*2 ddr3 ramleri mevcut.ramlerimi çoğaltmak istiyorum ama hiçbiyerde bulamıyorum bu ramlerden :(
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King ov Hell 6 yıl oguz220
oguz220
Ben de 2*2 ddr3 ramleri mevcut.ramlerimi çoğaltmak istiyorum ama hiçbiyerde bulamıyorum bu ramlerden :(


1 Yanıt Yanıtla
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