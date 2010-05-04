Transcend yeni depolama sürücüsü StoreJet 25D2'yi duyurdu

Transcend, StoreJet serisi taşınabilir depolama sürücülerine bir yenisini daha ekledi. Daha önce lanse edilen USB 3.0 destekli 25D3 modelinin USB 2.0 uyumlu daha yavaş ve aynı zamanda daha ekonomik temsilcisi olarak gösterilen sürücü, 250GB, 320GB, 500GB ve 640GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile geliyor. 5400 devir/dakika hızında çalışan 8MB bellekli disk kullanan sürücü, 256-bit AES şifreleme desteği de sunuyor. 129.9 x 82.07 x 17.3 mm boyutlarında olan StoreJet 25D2, 10 dakika kullanılmadığı takdirde uyku moduna alarak %30 güç tasarrufu sağlayabiliyor.

Darbelere karşı entegre koruma sistemine sahip olan sürücü, veri yedekleme için StoreJet Elite yazılımıyla birlikte geliyor. Transcend tarafından üç yıllık garanti ile satışa sunulan StoreJet 25D2 kapasitesine göre 55 Avro ile 85 Avro arasında değişen satış fiyatlarına sahip.