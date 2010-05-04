Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Transcend yeni depolama sürücüsü StoreJet 25D2'yi duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,5b
1
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Transcend, StoreJet serisi taşınabilir depolama sürücülerine bir yenisini daha ekledi. Daha önce lanse edilen USB 3.0 destekli 25D3 modelinin USB 2.0 uyumlu daha yavaş ve aynı zamanda daha ekonomik temsilcisi olarak gösterilen sürücü, 250GB, 320GB, 500GB ve 640GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile geliyor. 5400 devir/dakika hızında çalışan 8MB bellekli disk kullanan sürücü, 256-bit AES şifreleme desteği de sunuyor. 129.9 x 82.07 x 17.3 mm boyutlarında olan StoreJet 25D2, 10 dakika kullanılmadığı takdirde uyku moduna alarak %30 güç tasarrufu sağlayabiliyor.

Darbelere karşı entegre koruma sistemine sahip olan sürücü, veri yedekleme için StoreJet Elite yazılımıyla birlikte geliyor. Transcend tarafından üç yıllık garanti ile satışa sunulan StoreJet 25D2 kapasitesine göre 55 Avro ile 85 Avro arasında değişen satış fiyatlarına sahip.


Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim