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    Anlık Bildirim

    TRON’un kurucusu Justin Sun 500 Bitcoin aldıklarını açıkladı

    Bitcoin’deki yaşanan düşüş ile El Salvador Başkanı Nayib Bukele, ülkenin dipten 500 Bitcoin aldığını açıklamıştı. Kısa süre sonra benzer şekilde 500 BTC’lik bir alım da TRON’dan geldi.
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    TRON’un kurucusu Justin Sun 500 Bitcoin aldıklarını açıkladı
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    Lider kripto para birimi Bitcoin’in (BTC) 30 bin dolar seviyelerine gerilemesinden genel olarak  kripto para piyasası da olumsuz yönde etkilendi. Tabii söz konusu bu düşüşü fırsata çevirenler de oldu. İlk olarak El Salvador, 500 Bitcoin (BTC) aldığını açıklamıştı. Ardından TRON’un kurucusu Justin Sun da 500 Bitcoin aldıklarını açıkladı.

    El Salvador’dan sonra TRON da 500 Bitcoin satın aldı

    TRON’un kurucusu Justin Sun, bugün yaptığı paylaşımda dipten Bitcoin aldıklarını şu şekilde duyurdu:

    “Nayib Bukele’yi duyduk. Ortalama fiyatı 31.031 ile 500 BTC’yi 15.515.675 dolara satın aldık”

    Son olarak belirtmke gerekirse Bitcoin, CoinGecko verilerine göre haberin yazımı itibariyle 31.600 dolardan işlem görüyor. Günün erken saatlerinde 30.000 doların altına inan BTC, son 7 günde yüzde 17.2 oranında değer kaybettiğini belirtelim. 

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    Bloodin 1 gün önce

    Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)

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    daysleeperxp 2 gün önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 4 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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