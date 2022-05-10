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Lider kripto para birimi Bitcoin’in (BTC) 30 bin dolar seviyelerine gerilemesinden genel olarak kripto para piyasası da olumsuz yönde etkilendi. Tabii söz konusu bu düşüşü fırsata çevirenler de oldu. İlk olarak El Salvador, 500 Bitcoin (BTC) aldığını açıklamıştı. Ardından TRON’un kurucusu Justin Sun da 500 Bitcoin aldıklarını açıkladı.

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El Salvador’dan sonra TRON da 500 Bitcoin satın aldı

TRON’un kurucusu Justin Sun, bugün yaptığı paylaşımda dipten Bitcoin aldıklarını şu şekilde duyurdu:

“Nayib Bukele’yi duyduk. Ortalama fiyatı 31.031 ile 500 BTC’yi 15.515.675 dolara satın aldık”

Son olarak belirtmke gerekirse Bitcoin, CoinGecko verilerine göre haberin yazımı itibariyle 31.600 dolardan işlem görüyor. Günün erken saatlerinde 30.000 doların altına inan BTC, son 7 günde yüzde 17.2 oranında değer kaybettiğini belirtelim.

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TRON’un kurucusu Justin Sun 500 Bitcoin aldıklarını açıkladı