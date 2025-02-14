True Detective'in 5. sezonuna dair ilk detaylar paylaşıldı

O günden beri hazırlık aşamasında olan 5. sezon, yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Bu hafta bir etkinliğe katılan HBO yöneticisi Francesca Orci, yeni sezona dair ilk detayları paylaştı.
True Detective 5. Sezon, New York'ta Geçecek
True Detective, her sezonunda yeni karakterlerle farklı hikâyeler anlatan bir antoloji dizisi olduğu için yeni sezonda da yepyeni bir hikâye anlatacak. Night Country alt başlıklı 4. sezonunda izleyicileri Alaska'nın dondurucu topraklarına götüren dizi, 5. sezonunda şehre geri dönüyor. Dizinin merakla beklenen 5. sezonu New York'ta, Jamaica Bay bölgesinde geçecek.
Night Country gibi 5. sezonu da Issa López hazırlıyor. Francesca Orci, "Issa'nın yine söyleyecek çok fazla sözü var. Farklı bir yerde geçiyor ama yine bir önceki sezon kadar güçlü" diyor.
True Detective'in 5. sezonu için casting (oyuncu seçme) çalışmalarına yavaştan başlanmış durumda. Yeni sezonun çekimlerine bu yıl bitmeden, hatta muhtemelen birkaç ay içinde başlanması bekleniyor. Ne var ki yeni sezon için iki yıl daha beklememiz gerekecek. Çünkü Francesca Orci, 5. sezonun 2027'de yayınlanacağını açıkladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!