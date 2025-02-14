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    True Detective'in 5. sezonuna dair ilk detaylar paylaşıldı

    HBO, True Detective'in 5. sezonuna dair ilk detayları paylaştı. Yeni sezonun nerede geçeceği açıklanırken, yeni sezonun hangi yıl ekrana geleceği de belli oldu.          
    True Detective Tam Boyutta Gör
    HBO'nun sevilen dizisi True Detective, geçtiğimiz yıl 4. sezonuyla izleyicilerin karşısına çıktı. Bu kez dizinin yaratıcısı Nic Pizzolatto yerine Issa López tarafından hazırlanan 4. sezon, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Hatta ilk sezonu bile geride bırakarak True Detective'in bugüne kadar en çok izlenen sezonu oldu. Hâl böyle olunca 5. sezona da hemen yeşil ışık yakıldı.

    O günden beri hazırlık aşamasında olan 5. sezon, yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Bu hafta bir etkinliğe katılan HBO yöneticisi Francesca Orci, yeni sezona dair ilk detayları paylaştı.

    True Detective 5. Sezon, New York'ta Geçecek

    True Detective, her sezonunda yeni karakterlerle farklı hikâyeler anlatan bir antoloji dizisi olduğu için yeni sezonda da yepyeni bir hikâye anlatacak. Night Country alt başlıklı 4. sezonunda izleyicileri Alaska'nın dondurucu topraklarına götüren dizi, 5. sezonunda şehre geri dönüyor. Dizinin merakla beklenen 5. sezonu New York'ta, Jamaica Bay bölgesinde geçecek.

    Night Country gibi 5. sezonu da Issa López hazırlıyor. Francesca Orci, "Issa'nın yine söyleyecek çok fazla sözü var. Farklı bir yerde geçiyor ama yine bir önceki sezon kadar güçlü" diyor.

    True Detective'in 5. sezonu için casting (oyuncu seçme) çalışmalarına yavaştan başlanmış durumda. Yeni sezonun çekimlerine bu yıl bitmeden, hatta muhtemelen birkaç ay içinde başlanması bekleniyor. Ne var ki yeni sezon için iki yıl daha beklememiz gerekecek. Çünkü Francesca Orci, 5. sezonun 2027'de yayınlanacağını açıkladı.

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    selamivural 4 saat önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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