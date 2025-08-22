Giriş
    True Detective'in 5. sezonu için yıldız bir isimle görüşülüyor

    True Detective'in 5. sezonu için hazırlıklar hız kazanmaya başladı. HBO, New York'ta geçecek yeni sezonun başrolünü üstlenmesi için yıldız bir isimle görüşüyor.          

    True Detective 5. sezon Tam Boyutta Gör
    Özellikle ilk sezonuyla büyük beğeni kazanan HBO dizisi True Detective, yakında 5. sezonuyla geri dönecek. Bir süredir gündemde olan yeni sezon, yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Paylaşılan son bilgiler, HBO'nun yeni sezon için yıldız bir isimle görüştüğünü gösteriyor. Birden fazla kaynak tarafından doğrulanan bilgilere göre HBO, yeni sezonun başrolü için Nicolas Cage ile anlaşmaya yakın.

    Nicolas Cage'in kariyeri bir dönem düşüşe geçmiş olsa da son yıllarda yeniden dikkat çekici filmlerde rol almaya başladı. Bu da Cage'in yıldızını yeniden parlattı. Bu yüzden Cage ile anlaşılması yeni sezona olan ilgiyi arttırabilir.

    True Detective 5. Sezonu Issa López Hazırlıyor

    True Detective, her sezonunda yeni karakterlerle farklı hikâyeler anlatan bir antoloji dizisi olduğu için yeni sezonda da yepyeni bir hikâye anlatacak. Night Country alt başlıklı 4. sezonunda izleyicileri Alaska'nın dondurucu topraklarına götüren dizi, 5. sezonunda şehre geri dönüyor. Dizinin 5. sezonu New York'ta, Jamaica Bay bölgesinde geçecek. Nicolas Cage, anlaşılmaya varılması hâlinde New Yorklu bir dedektifi canlandıracak.

    Night Country gibi 5. sezonu da Issa López hazırlıyor. İlk üç sezonun yazarı olan Nic Pizzolato ise 5. sezonun parçası değil.

    True Detective'in 5. sezonunun çekimlerine bu yıl bitmeden başlanması bekleniyor. Ancak yeni sezonu izlemek için 2027'ye kadar beklememiz gerekebilir.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bodrum'dan dünyada bir ilk: Yüzer su arıtma

    A
    Altaicwolves 1 gün önce

    Ana akım medyada doğa dostu haberler izlemek istiyoruz.

