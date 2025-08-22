True Detective'in 5. sezonu için yıldız bir isimle görüşülüyor

Nicolas Cage'in kariyeri bir dönem düşüşe geçmiş olsa da son yıllarda yeniden dikkat çekici filmlerde rol almaya başladı. Bu da Cage'in yıldızını yeniden parlattı. Bu yüzden Cage ile anlaşılması yeni sezona olan ilgiyi arttırabilir.
True Detective 5. Sezonu Issa López Hazırlıyor
True Detective, her sezonunda yeni karakterlerle farklı hikâyeler anlatan bir antoloji dizisi olduğu için yeni sezonda da yepyeni bir hikâye anlatacak. Night Country alt başlıklı 4. sezonunda izleyicileri Alaska'nın dondurucu topraklarına götüren dizi, 5. sezonunda şehre geri dönüyor. Dizinin 5. sezonu New York'ta, Jamaica Bay bölgesinde geçecek. Nicolas Cage, anlaşılmaya varılması hâlinde New Yorklu bir dedektifi canlandıracak.
Night Country gibi 5. sezonu da Issa López hazırlıyor. İlk üç sezonun yazarı olan Nic Pizzolato ise 5. sezonun parçası değil.
True Detective'in 5. sezonunun çekimlerine bu yıl bitmeden başlanması bekleniyor. Ancak yeni sezonu izlemek için 2027'ye kadar beklememiz gerekebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Ana akım medyada doğa dostu haberler izlemek istiyoruz.