Togg'un Trugo markası, 150 kW ve üzeri şarj istasyonlarında ipi göğüsledi

Togg'un açıklamasında şimdiye kadar 63 ildeki 153 lokasyonda 198 yüksek performanslı cihazın elektrikli araç kullanıcılarıyla buluşturulduğu belirtildi. Trugo'nun güncel şarj istasyonu ağına resmi Trugo internet sayfasından veya akıllı cihazlarınıza indirebileceğiniz Trugo mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Şu anda istasyon bilgilerinin güncellendiği not düşülmüş.
Trugo'nun şarj istasyon ağından sadece Togg sahipleri değil diğer elektrikli araç kullanıcıları da faydalanabilecek. Güncel fiyat listesine göre kWsa başına 7.99 TL şarj ücreti var. Üstelik şarj tamamlandıktan sonra alanın işgal edilmeye devam edilmesi halinde dakika başına 0.5 TL ücret alınıyor.
Geçtiğimiz mart ayında paylaşılan verilere göre Türkiye'de şarj istasyonu ağı işletmecisi lisansı alan firmaların sayısı yüzden fazla. Ancak şu an için ülke genelindeki şarj cihazlarının çoğunu AC cihazlar oluşturuyor. 30 dakika civarında yüzde 10-80 arası dolum sağlayan DC şarj cihazlarının sayısı ise şimdilik oldukça az.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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