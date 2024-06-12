Trugo şarj istasyonlarında bayramda tüm elektrikli araçlara yüzde 50 indirim

Trugo’da bayram kampanyası
Trugo, yaptığı açıklamada bayram boyunca istasyonlarında tüm elektrikli araç sahiplerine yüzde 50’ye varan indirim yapacağını açıkladı. İndirim, 16 Haziran 00:00 ile 19 Haziran 23:59 arasında geçerli olacak.
Tüm detaylar belirtilmemiş olsa da yüzde 50 indirim Togg araçlarına özel olacak ve daha düşük indirim oranları da diğer elektrikli araçlara uygulanacak. Zira paylaşılan gönderide “T10X’e özel avantajlı fiyat” ibaresi ve indirim oranlarının değişiklik gösterebileceği uyarısı yapılıyor.
Trugo şarj fiyatları 180kW için 7,99 TL, 300kW için 7,99 TL ve 22kW için 5,95 TL seviyesinde bulunuyor. Bayram kampanyası kapsamında bu fiyatlarda yüzde 50’ye varan indirim yapılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.