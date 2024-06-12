Trugo şarj istasyonlarında bayramda tüm elektrikli araçlara yüzde 50 indirim

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Tam Boyutta Gör Togg'a ait şarj ağı şirketi olan Trugo, Kurban Bayramı kapsamında Trugo şarj istasyonu fiyatları için bir indirim kampanyası başlattı. Türkiye’nin 81 ilinin tamamında DC yüksek hızlı şarj hizmeti veren ilk ve tek şarj ağı olan Trugo, Kurban Bayramı boyunca istasyonlarında yüzde 50’ye varan fiyat indirimi yapacağını duyurdu.

Trugo’da bayram kampanyası

Trugo, yaptığı açıklamada bayram boyunca istasyonlarında tüm elektrikli araç sahiplerine yüzde 50’ye varan indirim yapacağını açıkladı. İndirim, 16 Haziran 00:00 ile 19 Haziran 23:59 arasında geçerli olacak.

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Tüm detaylar belirtilmemiş olsa da yüzde 50 indirim Togg araçlarına özel olacak ve daha düşük indirim oranları da diğer elektrikli araçlara uygulanacak. Zira paylaşılan gönderide “T10X’e özel avantajlı fiyat” ibaresi ve indirim oranlarının değişiklik gösterebileceği uyarısı yapılıyor.

Trugo şarj fiyatları 180kW için 7,99 TL, 300kW için 7,99 TL ve 22kW için 5,95 TL seviyesinde bulunuyor. Bayram kampanyası kapsamında bu fiyatlarda yüzde 50’ye varan indirim yapılacak.

Tam Boyutta Gör Trugo, Türkiye genelinde 600’den fazla şarj cihazı ve 1200’ün üzerinde hızlı şarj soketine sahip. Hızlı şarj ile 30 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e şarj edebilmek mümkün. Trugo, 25 ve 50 km aralıklarla Türkiye’yi uçtan uca kapsayan şarj ağına sahip olduklarını aktarırken %100 yenilenebilir enerji kullanımı ile de sürdürülebilirlikte öne çıkıyor.

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Togg, Trugo şarj istasyonlarında bayramda yüzde 50 indirim yaptı