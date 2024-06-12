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    Anlık Bildirim

    Trugo şarj istasyonlarında bayramda tüm elektrikli araçlara yüzde 50 indirim

    Togg'a ait şarj ağı olan Trugo, şarj istasyonlarında bayramda tüm elektrikli araçlara yönelik bir kampanya başlattı. Trugo şarj istasyonu fiyatları bayramda yarı yarıya indirimli olacak.
    Togg, Trugo şarj istasyonlarında bayramda yüzde 50 indirim yaptı Tam Boyutta Gör
    Togg'a ait şarj ağı şirketi olan Trugo, Kurban Bayramı kapsamında Trugo şarj istasyonu fiyatları için bir indirim kampanyası başlattı. Türkiye’nin 81 ilinin tamamında DC yüksek hızlı şarj hizmeti veren ilk ve tek şarj ağı olan Trugo, Kurban Bayramı boyunca istasyonlarında yüzde 50’ye varan fiyat indirimi yapacağını duyurdu.

    Trugo’da bayram kampanyası

    Trugo, yaptığı açıklamada bayram boyunca istasyonlarında tüm elektrikli araç sahiplerine yüzde 50’ye varan indirim yapacağını açıkladı. İndirim, 16 Haziran 00:00 ile 19 Haziran 23:59 arasında geçerli olacak.

    Tüm detaylar belirtilmemiş olsa da yüzde 50 indirim Togg araçlarına özel olacak ve daha düşük indirim oranları da diğer elektrikli araçlara uygulanacak. Zira paylaşılan gönderide “T10X’e özel avantajlı fiyat” ibaresi ve indirim oranlarının değişiklik gösterebileceği uyarısı yapılıyor.

    Trugo şarj fiyatları 180kW için 7,99 TL, 300kW için 7,99 TL ve 22kW için 5,95 TL seviyesinde bulunuyor. Bayram kampanyası kapsamında bu fiyatlarda yüzde 50’ye varan indirim yapılacak.

    Togg, Trugo şarj istasyonlarında bayramda yüzde 50 indirim yaptı Tam Boyutta Gör
    Trugo, Türkiye genelinde 600’den fazla şarj cihazı ve 1200’ün üzerinde hızlı şarj soketine sahip. Hızlı şarj ile 30 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e şarj edebilmek mümkün. Trugo, 25 ve 50 km aralıklarla Türkiye’yi uçtan uca kapsayan şarj ağına sahip olduklarını aktarırken %100 yenilenebilir enerji kullanımı ile de sürdürülebilirlikte öne çıkıyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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