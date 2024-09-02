Trugo ve EVbee, mobil şarj istasyonlarında güçlerini birleştirdi

45 dakikada şarj hizmeti
Trugo tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 81 ilin tamamında 180 kilovatın üzerindeki hızlı şarj cihazlarıyla kesintisiz hizmet sunan şirket, kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşımak için güçlü işbirliklerini sürdürüyor. Bu bağlamda EVbee'nin mobil şarj istasyonları artık Trogo markasıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da elektrikli araçlara hizmet edecek.
Aktarılanlara göre bu mobil istasyonlar 120 kilovatlık çıkış gücüne sahip olacak. İhtiyaç sahibi kullanıcılara 45 dakika içinde ulaşacak olan hizmet, her seferinde yaklaşık 100 kilometre erişim imkanı sağlayacak 18 kilovat saatlik enerji aktarımı yapacak. Trugo, önümüzdeki günlerde 6 mobil şarj istasyonu ile bu hizmete başlayacak. Ancak hizmetin büyümesi uzun sürmeyecek. Açıklamaya göre Trugo, 1 yıl içinde mobil şarj istasyonu sayısını en az 20’ye yükseltecek. Kademeli bir şekilde bu hizmet 81 ilin tamamına yayılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.