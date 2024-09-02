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Tam Boyutta Gör Togg’un elektrikli araç şarj iştiraki olan Trugo, attığı adımlarla kabiliyetini yükseltmeye devam ediyor. Son olarak Türkiye’nin ilk mobil ve hızlı şarj istasyonu sağlayıcısı EVbee ile iş birliği yapan Trugo, üç ilde mobil şarj istasyonlarını hizmete alıyor. Bu sayı ise kısa sürede artarak ülke geneline yayılacak.

45 dakikada şarj hizmeti

Trugo tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 81 ilin tamamında 180 kilovatın üzerindeki hızlı şarj cihazlarıyla kesintisiz hizmet sunan şirket, kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşımak için güçlü işbirliklerini sürdürüyor. Bu bağlamda EVbee'nin mobil şarj istasyonları artık Trogo markasıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da elektrikli araçlara hizmet edecek.

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Aktarılanlara göre bu mobil istasyonlar 120 kilovatlık çıkış gücüne sahip olacak. İhtiyaç sahibi kullanıcılara 45 dakika içinde ulaşacak olan hizmet, her seferinde yaklaşık 100 kilometre erişim imkanı sağlayacak 18 kilovat saatlik enerji aktarımı yapacak. Trugo, önümüzdeki günlerde 6 mobil şarj istasyonu ile bu hizmete başlayacak. Ancak hizmetin büyümesi uzun sürmeyecek. Açıklamaya göre Trugo, 1 yıl içinde mobil şarj istasyonu sayısını en az 20’ye yükseltecek. Kademeli bir şekilde bu hizmet 81 ilin tamamına yayılacak.

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Trugo ve EVbee, mobil şarj istasyonlarında güçlerini birleştirdi