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    Anlık Bildirim

    Donald Trump kripto para borsası satın alıyor

    Donald Trump kripto odaklı hizmetler sunan Bakkt Holdings şirketini satın alıyor. ABD’yi yeniden Bitcoin başkenti yapmak isteyen Trump, yatırımcıları da heyecanlandırıyor.
    Trump Tam Boyutta Gör
    ABD Başkanı seçilmesinin ardından kripto para piyasasına can suyu olan Donald Trump, yatırımlarını arttırmaya devam ediyor. Ekim ayında ön satışı tamamlanan World Liberty Financial kripto para projesinin ardından önemli bir hamle daha geliyor. 

    Bakkt borsası Trump’ın olacak

    Gelen bilgilere göre Donald Trump'ın sahibi olduğu Trump Media and Technology Group (TMTG), Intercontinental Exchange'e ait kripto para borsası Bakkt'ı satın almak için görüşmelere başladı. Bu hamle, Trump'ın kripto alanında son haftalardaki ikinci büyük girişimi niteliğinde.

    Twitter platformunda yasaklanmasının ardından TMTG bünyesinde Truth Social adında kendi sosyal medya girişimini kuran Trump, Elon Musk sonrasında geri dönmüştü. O dönem Truth Social büyük kan kaybetti ve mali zarar oluştu. Ne var ki Trump daha sonra Truth+ TV adında bir de içerik platformu kurdu ve TMTG şirketinin faaliyetlerini arttırdı.  

    TMTG şirketinin değeri 6.79 milyar dolar civarında. Trump bu şirkette yüzde %59'luk bir paya sahip (114,75 milyon hisse). New York borsasında işlem gören Bakkt'ın şu anki piyasa değeri ise 400 milyon dolar civarında. Trump’ın WLF projesini bu borsada ticarete açacağı tahmin ediliyor. Haber ile birlikte Bakkt hisseleri yaklaşık 3 kat artış gösterdi ve 30$ sınırına dayandı. 
     

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Y
    yakup548 4 saat önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 4 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

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