Donald Trump kripto para borsası satın alıyor

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Tam Boyutta Gör ABD Başkanı seçilmesinin ardından kripto para piyasasına can suyu olan Donald Trump, yatırımlarını arttırmaya devam ediyor. Ekim ayında ön satışı tamamlanan World Liberty Financial kripto para projesinin ardından önemli bir hamle daha geliyor.

Bakkt borsası Trump’ın olacak

Gelen bilgilere göre Donald Trump'ın sahibi olduğu Trump Media and Technology Group (TMTG), Intercontinental Exchange'e ait kripto para borsası Bakkt'ı satın almak için görüşmelere başladı. Bu hamle, Trump'ın kripto alanında son haftalardaki ikinci büyük girişimi niteliğinde.

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Twitter platformunda yasaklanmasının ardından TMTG bünyesinde Truth Social adında kendi sosyal medya girişimini kuran Trump, Elon Musk sonrasında geri dönmüştü. O dönem Truth Social büyük kan kaybetti ve mali zarar oluştu. Ne var ki Trump daha sonra Truth+ TV adında bir de içerik platformu kurdu ve TMTG şirketinin faaliyetlerini arttırdı.

TMTG şirketinin değeri 6.79 milyar dolar civarında. Trump bu şirkette yüzde %59'luk bir paya sahip (114,75 milyon hisse). New York borsasında işlem gören Bakkt'ın şu anki piyasa değeri ise 400 milyon dolar civarında. Trump’ın WLF projesini bu borsada ticarete açacağı tahmin ediliyor. Haber ile birlikte Bakkt hisseleri yaklaşık 3 kat artış gösterdi ve 30$ sınırına dayandı.



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Trump ikinci kripto hamlesini yapıyor