Donald Trump kripto para borsası satın alıyor

Bakkt borsası Trump’ın olacak
Gelen bilgilere göre Donald Trump'ın sahibi olduğu Trump Media and Technology Group (TMTG), Intercontinental Exchange'e ait kripto para borsası Bakkt'ı satın almak için görüşmelere başladı. Bu hamle, Trump'ın kripto alanında son haftalardaki ikinci büyük girişimi niteliğinde.
Twitter platformunda yasaklanmasının ardından TMTG bünyesinde Truth Social adında kendi sosyal medya girişimini kuran Trump, Elon Musk sonrasında geri dönmüştü. O dönem Truth Social büyük kan kaybetti ve mali zarar oluştu. Ne var ki Trump daha sonra Truth+ TV adında bir de içerik platformu kurdu ve TMTG şirketinin faaliyetlerini arttırdı.
TMTG şirketinin değeri 6.79 milyar dolar civarında. Trump bu şirkette yüzde %59'luk bir paya sahip (114,75 milyon hisse). New York borsasında işlem gören Bakkt'ın şu anki piyasa değeri ise 400 milyon dolar civarında. Trump’ın WLF projesini bu borsada ticarete açacağı tahmin ediliyor. Haber ile birlikte Bakkt hisseleri yaklaşık 3 kat artış gösterdi ve 30$ sınırına dayandı.
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harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..