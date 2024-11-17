XRP yıllar sonra 1$ barajını geçti, Türk Lirası olarak rekor kırdı

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Tam Boyutta Gör Finans alanına önemli bir yenilik getirmesi beklenen XRP yani Ripple, ilk yıllarında önemli banka anlaşmaları ve ortaklıklar ile hızlı yükseliş göstermiş, Türk Lirası bazında 12TL seviyesine kadar çıkmıştı.

XRP canlandı

Yaklaşık bir yıl sonra ise SEC adeta Ripple kurucularının başına çöreklendi. Menkul kıymet kabul ederek ön satışların kanuna aykırı bir şekilde yapıldığını iddia eden SEC ve Ripple kurucuları arasında uzun yıllar sürecek bir hukuk mücadelesi de başlamış oldu.

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Simpsonlar gibi dizilerin de etkisiyle Ripple fiyatının 580$ gibi uçuk fiyatlara çıkmasını bekleyenlerin aksine bu süreçte Ripple büyük yara aldı. Fiyatı 15 cent seviyelerine kadar inerken sürekli baskılandı. 40 milyar olan ilk arz daha sonra 100 milyara kadar çıktı.

Ne var ki Donald Trump’ın ABD başkanı seçilmesi ile başlayan rüzgâr, XRP’yi de önüne kattı. Hızlı bir yükselişe başlayan Ripple, neredeyse 4 yıl sonra yeniden 1.1$ üzerine çıktı ve 1.25$ seviyelerine iğne attı. Türk Lirası bazında ise 39.5 civarını gördü. Ripple ilk piyasaya sürüldüğünde Türk Lirası karşılığında 1.5-2TL arasında değişiyordu.



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