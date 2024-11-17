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    Anlık Bildirim

    XRP yıllar sonra 1$ barajını geçti, Türk Lirası olarak rekor kırdı

    SEC baskısı ve kurucuların umarsızlığı nedeniyle yıllardır adeta sürünen XRP kripto para birimi, yeni dönemde büyük atak yapan projelerden birisi olarak dikkat çekti.
    XRP Tam Boyutta Gör
    Finans alanına önemli bir yenilik getirmesi beklenen XRP yani Ripple, ilk yıllarında önemli banka anlaşmaları ve ortaklıklar ile hızlı yükseliş göstermiş, Türk Lirası bazında 12TL seviyesine kadar çıkmıştı. 

    XRP canlandı

    Yaklaşık bir yıl sonra ise SEC adeta Ripple kurucularının başına çöreklendi. Menkul kıymet kabul ederek ön satışların kanuna aykırı bir şekilde yapıldığını iddia eden SEC ve Ripple kurucuları arasında uzun yıllar sürecek bir hukuk mücadelesi de başlamış oldu.

     

    Simpsonlar gibi dizilerin de etkisiyle Ripple fiyatının 580$ gibi uçuk fiyatlara çıkmasını bekleyenlerin aksine bu süreçte Ripple büyük yara aldı. Fiyatı 15 cent seviyelerine kadar inerken sürekli baskılandı. 40 milyar olan ilk arz daha sonra 100 milyara kadar çıktı.

    Ne var ki Donald Trump’ın ABD başkanı seçilmesi ile başlayan rüzgâr, XRP’yi de önüne kattı. Hızlı bir yükselişe başlayan Ripple, neredeyse 4 yıl sonra yeniden 1.1$ üzerine çıktı ve 1.25$ seviyelerine iğne attı. Türk Lirası bazında ise 39.5 civarını gördü. Ripple ilk piyasaya sürüldüğünde Türk Lirası karşılığında 1.5-2TL arasında değişiyordu. 
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 2 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 4 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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