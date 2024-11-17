XRP yıllar sonra 1$ barajını geçti, Türk Lirası olarak rekor kırdı

XRP canlandı
Yaklaşık bir yıl sonra ise SEC adeta Ripple kurucularının başına çöreklendi. Menkul kıymet kabul ederek ön satışların kanuna aykırı bir şekilde yapıldığını iddia eden SEC ve Ripple kurucuları arasında uzun yıllar sürecek bir hukuk mücadelesi de başlamış oldu.
Simpsonlar gibi dizilerin de etkisiyle Ripple fiyatının 580$ gibi uçuk fiyatlara çıkmasını bekleyenlerin aksine bu süreçte Ripple büyük yara aldı. Fiyatı 15 cent seviyelerine kadar inerken sürekli baskılandı. 40 milyar olan ilk arz daha sonra 100 milyara kadar çıktı.
Ne var ki Donald Trump’ın ABD başkanı seçilmesi ile başlayan rüzgâr, XRP’yi de önüne kattı. Hızlı bir yükselişe başlayan Ripple, neredeyse 4 yıl sonra yeniden 1.1$ üzerine çıktı ve 1.25$ seviyelerine iğne attı. Türk Lirası bazında ise 39.5 civarını gördü. Ripple ilk piyasaya sürüldüğünde Türk Lirası karşılığında 1.5-2TL arasında değişiyordu.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir