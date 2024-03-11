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    Trump'ın destekçileri yapay zeka üretimi sahte görsellerle oy kazanıyor

    ABD’de 5 Kasım'da yapılacak Başkanlık Seçimleri öncesi, Donald Trump’ın destekçileri yapay zeka üretimi sahte görsellerle siyah seçmenleri eski başkana oy vermeye teşvik etmeye çalışıyor.

    Trump'ın destekçileri yapay zekalı sahte görsellerle oy kazanıyor Tam Boyutta Gör

    ABD’de 5 Kasım'da yapılacak Başkanlık Seçimleri öncesi, Donald Trump’ın destekçileri yapay zeka üretimi sahte görsellerle siyah seçmenleri eski başkana oy vermeye teşvik etmeye çalışıyor.

    Afrikalı Amerikalı seçmenler, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Trump’ın kaybettiği 2020'deki seçimlerde ağırlıkla Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden’a oy verdi.

    BBC’nin araştırması, siyah Amerikalılar ile Trump’ı bir arada gösteren düzinelerce sahte görsel tespit etti.

    Ancak bu görsellerle, Trump'ın kampanyasını doğrudan ilişkilendiren bir kanıt bulunmuyor.

    Siyah seçmenleri oy vermeye teşvik etmeye çalışan Black Voters Matter örgütü, söz konusu sahte görsellerin, Trump’ı sempatik göstermeye çalışan bir stratejinin parçası olarak değerlendiriyor.

    BBC, yapay zeka üretimi görsellerin yaratıcılarına da ulaşmayı başardı. O kişilerden biri, bu görsellerin “gerçek olduğunu iddia etmediğini” savundu.

    Yapay zeka üretimi sahte “Trump destekçisi siyah seçmen” görselleri, başkanlık seçimleri öncesi dikkat çeken dezenformasyon trendlerinden biri.

    2016’da Trump’ın kazandığı Başkanlık Seçimleri öncesi kampanya sürecinde, yabancı ülkelerin seçim sonucunu etkilemeye yönelik bazı girişimleri olduğu kanıtlanmıştı. Buna karşın, söz konusu yapay zeka görsellerinin ABD'li seçmenler tarafından üretilip paylaşıldığı anlaşılıyor.

    Stable Diffusion, Midjourney gibi yapay zeka programları, kullancıların istedikleri görseli kelimelerle tarif etmesi üzerinden görsel oluşturabiliyor.

    Bu teknoloji son başkanlık seçimlerinden bu yana büyük bir gelişim gösterdi.

    BBC’nin Dezenformasyon ve Sosyal Medya Muhabiri Mariana Spring, bu tür görselleri oluşturan Florida merkezli muhafazakar bir radyocu olan Mark Kaye’e ulaştı.

    Kaye ve ekibi, Trump’ı bir partide yanında siyah kadınlarla sempatik bir şekilde gösteren yapay zeka içeriğini üretmiş, bu görseli Kaye'nin bir milyondan fazla takipçili Facebook hesabında paylaşmıştı.

    Kaye bu Facebook paylaşımında, siyahların Trump’ı desteklediğini savunmuş ve bu sahte görseli kullanmıştı.

    Söz konusu görselde, eksik parmaklar gibi yapay zeka üretimi izi taşıyan bazı işaretler göze çarpıyor.

    Ancak bu paylaşımın altındaki yorumlarda, birçok kullanıcının yapay zeka görüntüsünün gerçek olduğuna inandığı görülüyor.

    BBC’ye konuşan radyocu Kaye, kendisinin bir foto muhabiri olmadığını, “bir hikaye anlatıcısı” olduğunu savunuyor: “Bunun gerçek olduğunu iddia etmedim. ‘Bakın, Donald Trump, bu Afrikalı Amerikalı seçmenlerle partideydi. Bakın onu ne kadar seviyorlar!' demedim. Biri, Facebook’ta gördüğü bir fotoğraf nedeniyle öyle ya da böyle oy veriyorsa bu, o kişinin problemidir.”

    Benzer şekilde üretilen bir başka görselde, Trump bir evin verandasında, siyah seçmenlerle birlikte poz verirken görülüyor.

    Bu görsel, ilk olarak bir komedi hesabında paylaşıldı. Ancak sonrasında bir başka hesap tarafından, gerçekmiş gibi paylaşıldı ve çok sayıda görüntüleme elde etti. Sahte görseli tekrar dolaşıma sokan hesap, Trump’ın konvoyunu bu gençlerle poz vermek için durduğunu iddia ediyordu.

    Başkan Joe Biden’ı bir seçmen grubu nezdinde sempatik gösterecek sahte görsel tespit edemedi.

    Yakın bir süre önce New York Times gazetesi ile Sienna Üniversitesi’nin kamuoyu araştırması, kilit önemdeki 6 eyaletteki siyah seçmenlerin yüzde 71 oranında Biden’ı desteklediğini gösteriyor. Bu oran Biden’ın kazandığı 2020 seçiminde ulusal çapta yüzde 92’ydi.

    Siyah seçmeni sandığa götürmek için faliyet gösteren Black Voters Matter’tan Cliff Albright, Trump yanlısı sahte içeriklerin daha çok genç siyah erkekleri hedeflediğini savunuyor. Bu seçmen grubunun, Trump’a oy vermeye, siyah kadın seçmenden daha yakın olduğu değerlendiriliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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