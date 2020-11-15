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    Trump'ın kurdurduğu Space Force ile dalga geçen aynı isimli Netflix dizisinin 2. sezonu onaylandı

    Bu yıl Netflix'te yayınlanan, The Office'ın yaratıcı ekibinden gelen Space Force dizisinin yaratıcı kadrosuna yeni isimler katıldı ve ikinci sezon onaylandı.
    2 sa. (Son Güncelleme: 35 dk.)
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Trump'ın kurdurduğu Space Force ile dalga geçen aynı isimli Netflix dizisinin 2. sezonu onaylandı
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    The Office'in yaratıcı ekibinin yaratıcılığını yaptığı, 2019 yılında kurulan Space Force ile dalga geçen aynı isimli Netflix dizisinden güzel bir haber paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Dizi Önerisi 01: Black Books"

    Genel olarak Amerika'nın tekrar Ay'a gitmesi için uğraşılan Amerika Birleşik Devletleri Uzay Kuvvetleri'ne odaklanan Space Force dizisinin ikinci sezonu onaylandı. Hatta dizinin ikinci sezonuna başarılı bir isim de katılıyor. King of the Hill, Parks and Recreation ve Brooklyn Nine-Nine'ın yapımcısı olan Norm Hiscock, dizinin ikinci sezonunda yaratıcı ekibe katılacak. Ayrıca komedyen Jimmy O. Yang de dizinin yazar kadrosuna katıldı. İkinci sezon çekimlerinin 2021'de başlaması bekleniyor. 

    Mayıs 2020 tarihinde yayınlanan Netflix dizisinin ilk sezonunun yaratıcılığını The Office dizisinin yaratıcılığını yapan Steve Carell ve Greg Daniels üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Steve Carell, John Malkovich, Ben Schwartz, Diana Silvers, Tawny Newsome ve Lisa Kudrow bulunuyor.



    https://www.ign.com/articles/space-force-netflix-renews-steve-carell-series-for-season-2 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    yoksulseytan22 53 dk. ( Mesaj Silindi )
    Tamam alüminyum! Anladık onaylandı. Papağan gibi tekrar ederek haber yazısı doldurmak nedir ya?
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    cand. 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İzlemeye çalıştım da pek komik değildi
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bizde bırakın diziyi, adını anarak dalga geçsen içeri atarlar.
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