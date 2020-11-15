Trump'ın kurdurduğu Space Force ile dalga geçen aynı isimli Netflix dizisinin 2. sezonu onaylandı

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The Office'in yaratıcı ekibinin yaratıcılığını yaptığı, 2019 yılında kurulan Space Force ile dalga geçen aynı isimli Netflix dizisinden güzel bir haber paylaşıldı.

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Genel olarak Amerika'nın tekrar Ay'a gitmesi için uğraşılan Amerika Birleşik Devletleri Uzay Kuvvetleri'ne odaklanan Space Force dizisinin ikinci sezonu onaylandı. Hatta dizinin ikinci sezonuna başarılı bir isim de katılıyor. King of the Hill, Parks and Recreation ve Brooklyn Nine-Nine'ın yapımcısı olan Norm Hiscock, dizinin ikinci sezonunda yaratıcı ekibe katılacak. Ayrıca komedyen Jimmy O. Yang de dizinin yazar kadrosuna katıldı. İkinci sezon çekimlerinin 2021'de başlaması bekleniyor.

Mayıs 2020 tarihinde yayınlanan Netflix dizisinin ilk sezonunun yaratıcılığını The Office dizisinin yaratıcılığını yapan Steve Carell ve Greg Daniels üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Steve Carell, John Malkovich, Ben Schwartz, Diana Silvers, Tawny Newsome ve Lisa Kudrow bulunuyor.

https://www.ign.com/articles/space-force-netflix-renews-steve-carell-series-for-season-2

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