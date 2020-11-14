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    Haftalık Dizi Önerisi 01: Black Books

    Dün başladığımız öneri yazılarına bugün ilk dizi önerisi ile devam ediyoruz. Önerdiğimiz ilk dizi ise 2000 yılında başlayan İngiliz komedisi Black Books.
    2 sa.
    674
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    3
    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Dün itibarıyla başladığımız haftalık öneriler serimizin dizi versiyonu ile devam ediyoruz. Her hafta cumartesi günü 20:00’da haftalık dizi önerimizi görebilirsiniz. Eğer sizlerin de önerisi varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Şimdi önerimize geçelim.

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Film Önerisi 01: The Vast of Night"

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    Black Books

    Haftalık Dizi Önerisi 01: Black Books
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    Bildiğiniz gibi filmlerin tür olarak kendi içlerinde ayrılmaları gibi, bu türlerin de kendi içlerinde türleri oluyor. Örneğin, komedi türünün alt türü olarak İngiliz komedisi, absürt komedi ve karakter komedisi gibi türler bulunuyor. Yani komedi içeriğini severim diyen herkes, her komedi içeriğini sevemez ve onun sevmemesi komik olmadığını göstermez. Elbette cidden kötü olan filmler var ama onların konumuzla bir alakası yok. Komedi türünün alt türüne baktığımızda da son dönemlerde bazı türlerin yavaş yavaş ölmeye başladığını görebiliyoruz. Özellikle İngiliz komedisi. İngiliz komedisinin ne olduğunu bilmiyorsanız genel olarak şöyle özetleyebiliriz: Daha kaba bir dile sahip olan, göndermeli, ofansif mizahın biraz daha yoğun olduğu ve genellikle günlük hayatta herkesin başına gelebilecek olayların biraz absürt bir yorumu.

    Bugün önereceğimiz dizi de tabiri caizse biraz daha büyük yaştaki takipçilerimizin bileceği ama geriye kalanların belki de adını bile duymadığı en başarılı İngiliz komedilerinden biri olan Black Books dizisi. 

    Haftalık Dizi Önerisi 01: Black Books
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    2000 yılında başlayıp 2004 yılında son bulan Black Books, kesinlikle insanın tadını damağında bırakan bir yapım. 3 sezondan oluşuyor ve toplamda 18 bölümü var. Dizinin yaratıcılığını dizide başrolü de oynayan Dylan Moran üstleniyor. Oyuncu kadrosu tam olarak şöyle Dylan Moran, Bill Bailey ve Tamsin Greig. Black Books, dizi ile aynı ismi taşıyan bir kitapçının sahibini ve onun iki arkadaşının gündelik hayatını anlatıyor. Dizide herhangi bir ekstrem durum yok. Sadece gündelik hayat.

    Dizinin en başarılı noktası da bu gündelik hayatın bıkkınlığını, hayal kırıklığını ve yorgunluğunu Bernard Black karakteri ile çok güzel bir şekilde aktarabilmesi. İngiliz komedisi olunca ister istemez işin içine ufak absürtlükler giriyor ancak o kadar seviyesi korunmuş ki bu absürtlüğün, diğer İngiliz komedilerinde olduğu gibi garipsemiyorsunuz. İngiliz komedisinin tarzını bilen birisi zaten garipsemez ancak yeni başlayanlar için de oldukça güzel bir dizi. Karakter gelişimleri dizinin sevdiren bir başka özelliği çünkü karakter gelişimi yok. Karakterler birbirinden tembel ve umutsuz olduğu için karakterlerde hiçbir değişim olmuyor. Sadece ilişkilerinde ufak değişiklikler oluyor ama o da o kadar gerçeğe yakın yansıtılmış ki takdir etmekten başka seçenek kalmıyor.

    Haftalık Dizi Önerisi 01: Black Books
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    Dizinin her bölümü yaklaşık olarak 25 dakika ancak uyarmakta fayda var. Eğer daha önce İngiliz komedisi türünde bir yapım tüketmediyseniz size garip gelebilir. Bu yüzden unutmayın kötü bir dizi izlemiyorsunuz, sadece izlediğiniz şeye henüz alışamadınız. Eğer alışırsanız sizi kaliteli ve büyük bir kütüphane bekliyor olacak.



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    profecco 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dizi güzel ben izledim. IT Crowd ve Extras gibi güzel bir İngiliz dizisi.
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    tobepeople 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İngiliz komedileri nedense beni hiç sarmıyor.
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    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türü sevenler bayılır. Sadece bu diziyi bulmak mesele biraz.
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