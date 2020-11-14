Haftalık Dizi Önerisi 01: Black Books

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Ayrıca Bkz. "Haftalık Film Önerisi 01: The Vast of Night"

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Haftalık Film Önerisi 01: The Vast of Night

Black Books

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Bildiğiniz gibi filmlerin tür olarak kendi içlerinde ayrılmaları gibi, bu türlerin de kendi içlerinde türleri oluyor. Örneğin, komedi türünün alt türü olarak İngiliz komedisi, absürt komedi ve karakter komedisi gibi türler bulunuyor. Yani komedi içeriğini severim diyen herkes, her komedi içeriğini sevemez ve onun sevmemesi komik olmadığını göstermez. Elbette cidden kötü olan filmler var ama onların konumuzla bir alakası yok. Komedi türünün alt türüne baktığımızda da son dönemlerde bazı türlerin yavaş yavaş ölmeye başladığını görebiliyoruz. Özellikle İngiliz komedisi. İngiliz komedisinin ne olduğunu bilmiyorsanız genel olarak şöyle özetleyebiliriz: Daha kaba bir dile sahip olan, göndermeli, ofansif mizahın biraz daha yoğun olduğu ve genellikle günlük hayatta herkesin başına gelebilecek olayların biraz absürt bir yorumu.

Bugün önereceğimiz dizi de tabiri caizse biraz daha büyük yaştaki takipçilerimizin bileceği ama geriye kalanların belki de adını bile duymadığı en başarılı İngiliz komedilerinden biri olan Black Books dizisi.

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2000 yılında başlayıp 2004 yılında son bulan Black Books, kesinlikle insanın tadını damağında bırakan bir yapım. 3 sezondan oluşuyor ve toplamda 18 bölümü var. Dizinin yaratıcılığını dizide başrolü de oynayan Dylan Moran üstleniyor. Oyuncu kadrosu tam olarak şöyle Dylan Moran, Bill Bailey ve Tamsin Greig. Black Books, dizi ile aynı ismi taşıyan bir kitapçının sahibini ve onun iki arkadaşının gündelik hayatını anlatıyor. Dizide herhangi bir ekstrem durum yok. Sadece gündelik hayat.

Dizinin en başarılı noktası da bu gündelik hayatın bıkkınlığını, hayal kırıklığını ve yorgunluğunu Bernard Black karakteri ile çok güzel bir şekilde aktarabilmesi. İngiliz komedisi olunca ister istemez işin içine ufak absürtlükler giriyor ancak o kadar seviyesi korunmuş ki bu absürtlüğün, diğer İngiliz komedilerinde olduğu gibi garipsemiyorsunuz. İngiliz komedisinin tarzını bilen birisi zaten garipsemez ancak yeni başlayanlar için de oldukça güzel bir dizi. Karakter gelişimleri dizinin sevdiren bir başka özelliği çünkü karakter gelişimi yok. Karakterler birbirinden tembel ve umutsuz olduğu için karakterlerde hiçbir değişim olmuyor. Sadece ilişkilerinde ufak değişiklikler oluyor ama o da o kadar gerçeğe yakın yansıtılmış ki takdir etmekten başka seçenek kalmıyor.

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Dizinin her bölümü yaklaşık olarak 25 dakika ancak uyarmakta fayda var. Eğer daha önce İngiliz komedisi türünde bir yapım tüketmediyseniz size garip gelebilir. Bu yüzden unutmayın kötü bir dizi izlemiyorsunuz, sadece izlediğiniz şeye henüz alışamadınız. Eğer alışırsanız sizi kaliteli ve büyük bir kütüphane bekliyor olacak.

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