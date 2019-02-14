Warner Bros., Suicide Squad'da Joker'i canlandıran ünlü aktör Jared Leto'nun performansından pek de memnun kalmamış gibi görünüyor. Forbes tarafından verilen habere göre yapımcı stüdyo, geçtiğimiz yıl hazırlıklarına başlanan solo Joker filmini iptal etti. Ayrıca Joker ve Harley Quinn karakterlerini bir araya getirecek olan ikinci film de rafa kaldırıldı.
Jared Leto bildiğiniz gibi Suicide Squad'da epey tartışmalı bir performans ortaya koymuştu. Heath Ledger'ın Joker'inden sonra izleyicilerin genel anlamda Jared Leto'ya ısınamadığını görmüştük. Bu durumun farkında olan Warner Bros. muhtemelen işler daha fazla ilerlemeden projeleri durdurma kararı aldı.
Jared Leto'nun DC sinematik evrenindeki geleceği için şu anda resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak iptal kararlarının ardından ünlü aktörü tekrar Joker olarak görmeme ihtimalimiz epey kuvvetli gibi.
Jared Leto'lu Joker filmleri iptal edildi ancak Warner Bros.'un uzun bir süredir üzerinde çalıştığı bir başka Joker filmi daha bulunuyor. Joker karakterinin orijin hikayesini anlatacak olan bu film DC sinematik evreninden tamamıyla bağımsız olacak. Filmin 4 Ekim 2019'da vizyona girmesi bekleniyor.
Warner Bros. orijin hikayesinde Joker rolünü canlandırması için son yıllarda muazzam performanslara imza atan Joaquin Phoenix ile anlaşmıştı. Phoenix'e ayrıca ünlü aktör Robert De Niro da katıldı. Filmin yönetmenliğini ise The Hangover serisinden tanıdığımız Todd Phillips üstleniyor. Yeni Joker filminde; toplumun umursamadığı bir adamın inanılmaz değişimini izleyeceğiz.
https://screenrant.com/joker-harley-quinn-movie-update/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Jared Leto bildiğiniz gibi Suicide Squad'da epey tartışmalı bir performans ortaya koymuştu. Heath Ledger'ın Joker'inden sonra izleyicilerin genel anlamda Jared Leto'ya ısınamadığını görmüştük. Bu durumun farkında olan Warner Bros. muhtemelen işler daha fazla ilerlemeden projeleri durdurma kararı aldı.
Jared Leto'nun DC sinematik evrenindeki geleceği için şu anda resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak iptal kararlarının ardından ünlü aktörü tekrar Joker olarak görmeme ihtimalimiz epey kuvvetli gibi.
Joaquin Phoenix'li Joker orijin filmi bu yıl geliyor
Jared Leto'lu Joker filmleri iptal edildi ancak Warner Bros.'un uzun bir süredir üzerinde çalıştığı bir başka Joker filmi daha bulunuyor. Joker karakterinin orijin hikayesini anlatacak olan bu film DC sinematik evreninden tamamıyla bağımsız olacak. Filmin 4 Ekim 2019'da vizyona girmesi bekleniyor.
Warner Bros. orijin hikayesinde Joker rolünü canlandırması için son yıllarda muazzam performanslara imza atan Joaquin Phoenix ile anlaşmıştı. Phoenix'e ayrıca ünlü aktör Robert De Niro da katıldı. Filmin yönetmenliğini ise The Hangover serisinden tanıdığımız Todd Phillips üstleniyor. Yeni Joker filminde; toplumun umursamadığı bir adamın inanılmaz değişimini izleyeceğiz.
https://screenrant.com/joker-harley-quinn-movie-update/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
jared çok iyi bir oyuncu.
Biz Joker i dark knight serisindeki gibi karanlık, idealist ve hedefinin peşinde giden birisi olarak gördüğümüz için sevdik ve Ladger muazzam iş çıkartmıştı.
çizgi romanlarında da joker farklı farklı yapılarda sunuldu. Bakalım Phoenix için belirlenen joker karakteri nasıl olacak.
Phoenix'in kahkaha performansınıda çok merak ediyorum.
Youtube a The Master Photography Fight Scene ve The master Jail scene yazıp açın izleyin.
Joaquin Phoenix'in jokerinden devam edilmeli, daha görmedik ama iyi olacağını düşünüyorum, şu karizma yeter.
Leto kaliteli bir aktör ama maalesef Joker olmadı. Joker'den çok metal-rapçi karışımı bir mafya lideri havası vardı. Joker'in bir derinliği bir karanlığı vardır maalesef Leto'nun Joker'i bunlardan uzaktı.
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