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Jared Leto'lu Joker filmleri iptal edildi

Warner Bros., Suicide Squad'da performansı beğenilmeyen Jared Leto'nun yeni Joker filmlerini iptal etti. Joaquin Phoenix'li bir diğer Joker filmi ise bu yıl vizyona giriyor.
3 ay
4,6b
1
21
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Warner Bros., Suicide Squad'da Joker'i canlandıran ünlü aktör Jared Leto'nun performansından pek de memnun kalmamış gibi görünüyor. Forbes tarafından verilen habere göre yapımcı stüdyo, geçtiğimiz yıl hazırlıklarına başlanan solo Joker filmini iptal etti. Ayrıca Joker ve Harley Quinn karakterlerini bir araya getirecek olan ikinci film de rafa kaldırıldı.

Jared Leto bildiğiniz gibi Suicide Squad'da epey tartışmalı bir performans ortaya koymuştu. Heath Ledger'ın Joker'inden sonra izleyicilerin genel anlamda Jared Leto'ya ısınamadığını görmüştük. Bu durumun farkında olan Warner Bros. muhtemelen işler daha fazla ilerlemeden projeleri durdurma kararı aldı.

Jared Leto'nun DC sinematik evrenindeki geleceği için şu anda resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak iptal kararlarının ardından ünlü aktörü tekrar Joker olarak görmeme ihtimalimiz epey kuvvetli gibi.

Joaquin Phoenix'li Joker orijin filmi bu yıl geliyor


Jared Leto'lu Joker filmleri iptal edildi ancak Warner Bros.'un uzun bir süredir üzerinde çalıştığı bir başka Joker filmi daha bulunuyor. Joker karakterinin orijin hikayesini anlatacak olan bu film DC sinematik evreninden tamamıyla bağımsız olacak. Filmin 4 Ekim 2019'da vizyona girmesi bekleniyor.

Warner Bros. orijin hikayesinde Joker rolünü canlandırması için son yıllarda muazzam performanslara imza atan Joaquin Phoenix ile anlaşmıştı. Phoenix'e ayrıca ünlü aktör Robert De Niro da katıldı. Filmin yönetmenliğini ise The Hangover serisinden tanıdığımız Todd Phillips üstleniyor. Yeni Joker filminde; toplumun umursamadığı bir adamın inanılmaz değişimini izleyeceğiz.  

https://screenrant.com/joker-harley-quinn-movie-update/ Yorum Yaz
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Holy-Ghost 3 ay en beğenilen
Olayı sözde jared leto'ya atıyolar ama asıl kendi yazdıkları hikaye leşti.
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Rolnes 3 ay
Bugün için aldığım en güzel haber. Sevmiyordum çirkin ve çelimsiz oğlanı. Heath Ledger R.I.P
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Bloodin 3 ay
Nerde Heath Ledger, nerde bunlar...
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frostburn 3 ay
üzüldüm farklı bir joker izleme imkanı verecekti.
jared çok iyi bir oyuncu.
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Piêr Dé Sans 3 ay
Suicide Squad da suç Jared in değil Joker e verilen rol ve karakteristikle ilgiliydi. Aslında Jared rolünü gayet güzel oynadı ama insanların beklediği bir karakterde olmadığı için tepki çekti. O filmde Joker idealistik yapısından ziyade biraz daha asi, saldırgan ve hırslı idi.
Biz Joker i dark knight serisindeki gibi karanlık, idealist ve hedefinin peşinde giden birisi olarak gördüğümüz için sevdik ve Ladger muazzam iş çıkartmıştı.
çizgi romanlarında da joker farklı farklı yapılarda sunuldu. Bakalım Phoenix için belirlenen joker karakteri nasıl olacak.
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Adventure. 3 ay
WB izleyicinin Leto'nun ki gibi bir Joker'i benimsemediğini anlaması neyse ki erken oldu. İnatla ısrar etmediler. Phoenix'in Joker'i büyük olasılıkla Ledger'ın Joker'i gibi travmatik ve derinliği olan bir karakter olacak. Cameron Monaghan'nın Joker performansıda çok iyi. Hem Nicholsan hem Ledger'ın izlerini taşıyor.
Phoenix'in kahkaha performansınıda çok merak ediyorum.
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scipiotheafricanus 3 ay
Joaquin Phoenix travmatik karakter rollerinde efsane işler çıkarıyor. Ben de çok ümitliyim.
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cryptdlg 3 ay
Joaquin Phoenix ten çok ümitliyim. Adam bu tür rollerde çok iyi iş çıkarıyor. Efsane bir joker performansı göreceğimize eminim. Ama bu tam bildiğimiz joker olmayacağı da kesin gibi.
Youtube a The Master Photography Fight Scene ve The master Jail scene yazıp açın izleyin.
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Kartal Göz 3 ay
Doğru karar. Ama suç Jared Leto'da değil, yaratılan Joker imajında. Bu Joker olmamıştı zaten.
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Rodin 3 ay
Jared Leto'nun jokeri hiç olmamıştı zaten, tumblr tayfa için katledilmiş bir oyuncu.
Joaquin Phoenix'in jokerinden devam edilmeli, daha görmedik ama iyi olacağını düşünüyorum, şu karizma yeter.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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OverClocK1ng 3 ay
Herkes Heath Ledger değil...
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MHEC 3 ay
Leto jokerin olgunluğuna uyumsuz oldu. Heath'tan sonra bir türlü ısınamadım.
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Adventure. 3 ay
WB nadirende olsa doğru kararlar alabiliyor demek ki.
Leto kaliteli bir aktör ama maalesef Joker olmadı. Joker'den çok metal-rapçi karışımı bir mafya lideri havası vardı. Joker'in bir derinliği bir karanlığı vardır maalesef Leto'nun Joker'i bunlardan uzaktı.
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jared leto, joker filmi ve
7 etiket daha dc sinematik evreni DC Comics sinema film Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
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