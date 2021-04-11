TSMC, 2024 yılına kadar gelir açısından sektörün en büyük şirketi olabilir

Tayvan merkezli TSMC, halihazırda yarı iletken fason üretim hizmetleri pazarındaki en büyük oyuncu, ancak Samsung Electronics ve Intel gelir açısından onu geride bıraktı. Uzmanlara göre, 2024 yılına kadar TSMC, gelirini 95,1 milyar dolara çıkararak, bu rakiplerini geçebilecek.İlginizi Çekebilir TSMC çip krizini çözmek için harekete geçti: 100 milyar dolarlık yatırım yapacak
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Bloomberg'in raporuna göre TSMC'nin başarısı, şirketin önümüzdeki üç yıl içinde 100 milyar dolara kadar harcamaya hazır olduğu üretim kapasitelerinin aktif olarak genişletilmesiyle kolaylaştırılacak ve 5G ağları, TSMC'ye sürekli artan gelir sağlayacak. Şirket, yalnızca bu yıl sermaye harcamaları için 28 milyar dolara kadar kaynak ayırmış durumda.
Çip kıtlığı TSMC'ye yaradı
TSMC, Mart ayı mali tablolarını bu hafta yayınladı. Bu yılın üçüncü ayında Şubat ayına göre %21,2 daha fazla olan 4,54 milyar dolar gelir elde etti ve yıllık karşılaştırmada artış %13,7 oldu. Bu sonuçlar şimdiden üç aylık geliri tahmin etmemize izin veriyor. Şirketin geliri yıllık bazda %17 artarak 12,7 milyar dolara yükseldi.
Bu, TSMC için üç aylık rekor bir gelir, analistlerin beklentilerinin de biraz üzerinde. Onların görüşüne göre, şirketin ilk çeyrekteki geliri, PC ve sunucu bileşenlerine yönelik devam eden yüksek talep ve otomotiv segmentinde artan yonga kıtlığıyla artış gösterdi. TSMC yönetimine göre, geçen yıl şirketin üretim tesisleri %100'ün üzerinde kullanımla çalışıyordu.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-09/tsmc-quarterly-sales-rise-17-after-surge-in-chip-demand Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ayrıca yarı iletken kullanılan teknolojik aletlerin üretiminin büyük çoğunluğu çin ve civarındaki ülkelerde yapılıyor. Yani yarı iletkeni kullanım sahasının yakınında üretmek varken neden Avrupa da üretip bir de onun doğuya nakli için maliyet ve zaman kaybı yaşasın ki yatırımcı? Gibi gibi...