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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TSMC, 2024 yılına kadar gelir açısından sektörün en büyük şirketi olabilir

    Dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi TSMC'nin, önümüzdeki üç yıl içinde yapacağı 100 milyar dolarlık yatırımla, pazarın en çok gelir sağlayan şirketi olması bekleniyor.
    11 Nisan 2021, 17:00 (2 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    TSMC, 2024 yılına kadar gelir açısından sektörün en büyük şirketi olabilir
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    Tayvan merkezli TSMC, halihazırda yarı iletken fason üretim hizmetleri pazarındaki en büyük oyuncu, ancak Samsung Electronics ve Intel gelir açısından onu geride bıraktı. Uzmanlara göre, 2024 yılına kadar TSMC, gelirini 95,1 milyar dolara çıkararak, bu rakiplerini geçebilecek.

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    Ayrıca Bkz. "Bu da oldu: Çinliler AirPods 3'ü, Apple'dan önce piyasaya sürdü"

    Bloomberg'in raporuna göre TSMC'nin başarısı, şirketin önümüzdeki üç yıl içinde 100 milyar dolara kadar harcamaya hazır olduğu üretim kapasitelerinin aktif olarak genişletilmesiyle kolaylaştırılacak ve 5G ağları, TSMC'ye sürekli artan gelir sağlayacak. Şirket, yalnızca bu yıl sermaye harcamaları için 28 milyar dolara kadar kaynak ayırmış durumda.

    TSMC, 2024 yılına kadar gelir açısından sektörün en büyük şirketi olabilir
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    Çip kıtlığı TSMC'ye yaradı

    TSMC, Mart ayı mali tablolarını bu hafta yayınladı. Bu yılın üçüncü ayında Şubat ayına göre %21,2 daha fazla olan 4,54 milyar dolar gelir elde etti ve yıllık karşılaştırmada artış %13,7 oldu. Bu sonuçlar şimdiden üç aylık geliri tahmin etmemize izin veriyor. Şirketin geliri yıllık bazda %17 artarak 12,7 milyar dolara yükseldi.

    Bu, TSMC için üç aylık rekor bir gelir, analistlerin beklentilerinin de biraz üzerinde. Onların görüşüne göre, şirketin ilk çeyrekteki geliri, PC ve sunucu bileşenlerine yönelik devam eden yüksek talep ve otomotiv segmentinde artan yonga kıtlığıyla artış gösterdi. TSMC yönetimine göre, geçen yıl şirketin üretim tesisleri %100'ün üzerinde kullanımla çalışıyordu.



    https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-09/tsmc-quarterly-sales-rise-17-after-surge-in-chip-demand
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    0 007css 2 gün ( Mesaj Silindi ) Schtroumpf Grognon
    Çünkü Avrupa gibi bir yerde çalışan özlük hakları ve devlet denetimi çok yüksek. Bu da yapılacak olan yatırımın karlılık oranını ciddi oranda etkiliyor.
    Ayrıca yarı iletken kullanılan teknolojik aletlerin üretiminin büyük çoğunluğu çin ve civarındaki ülkelerde yapılıyor. Yani yarı iletkeni kullanım sahasının yakınında üretmek varken neden Avrupa da üretip bir de onun doğuya nakli için maliyet ve zaman kaybı yaşasın ki yatırımcı? Gibi gibi...
    Çünkü Avrupa gibi bir yerde çalışan özlük hakları ve devlet denetimi çok yüksek. Bu da yapılacak olan yatırımın karlılık oranını ciddi oranda etkiliyor. Ay...
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ulan 20 milyonluk ülkeden çıkan istihdama, gelire bakın. Türkiye'yi falan geçtim, Avrupa gibi kaliteli üretim merkezlerinde neden böyle yatırım yok onu aklım almıyor.
    Ulan 20 milyonluk ülkeden çıkan istihdama, gelire bakın. Türkiye'yi falan geçtim, Avrupa gibi kaliteli üretim merkezlerinde neden böyle yatırım yok onu aklım al...
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    2 Yanıt Yanıtla +8
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    S s3audi (tamer çelik) 2 gün ( Mesaj Silindi ) Schtroumpf Grognon
    Satış gücün oluşmuşsa, rakibin fiyatla sana yaklaşamaz. O indirse sen daha çok indirirsin. Zaten güçlüysen onun çekilmesi kolaylaşır. Milletin önemli değil, doğru zamanda doğru yerde olup risk almış. Tüm kazandığını işine yatırmış. Rakip çıkması zor. Üretmek lazım, üretmek...
    Satış gücün oluşmuşsa, rakibin fiyatla sana yaklaşamaz. O indirse sen daha çok indirirsin. Zaten güçlüysen onun çekilmesi kolaylaşır. Milletin önemli değil, doğ...
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    tobepeople 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Genel olarak üretim yapsalar da en iyi yaptıkları şey tasarım(14 nm'den 7 nm'ye düşürmek için gereken tasarım gibi...)
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    Romeo84 2 gün ( Mesaj Silindi )
    iyide kardeş yeni çıkan ekran kartını ben alamıyorum, piyasada yok tekel olmak böyle birşey bunların yüzünden 25K ya kart satıyorlar, normalde böyle birşeyi duysam bi sektor derdim de gerçek yani...
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    mcrew (kemal kemal) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Tayvanli bir arkadaşım vardı öğretmen. Meslek olarak benim işim çok rahat akşam beste eve gidiyorum derdi. Tsmc de çalışan bir mühendis arkadaşı varmış. Akşam dokuzda çıktığı zaman işten erken çıktım diyormus. Adamlar psikopat gibi çalışıyor. Meyvelerini de alıyorlar.
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ulan 20 milyonluk ülkeden çıkan istihdama, gelire bakın. Türkiye'yi falan geçtim, Avrupa gibi kaliteli üretim merkezlerinde neden böyle yatırım yok onu aklım almıyor.
    2 Yanıt Yanıtla +8
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    0 007css 2 gün ( Mesaj Silindi ) Schtroumpf Grognon
    Çünkü Avrupa gibi bir yerde çalışan özlük hakları ve devlet denetimi çok yüksek. Bu da yapılacak olan yatırımın karlılık oranını ciddi oranda etkiliyor.
    Ayrıca yarı iletken kullanılan teknolojik aletlerin üretiminin büyük çoğunluğu çin ve civarındaki ülkelerde yapılıyor. Yani yarı iletkeni kullanım sahasının yakınında üretmek varken neden Avrupa da üretip bir de onun doğuya nakli için maliyet ve zaman kaybı yaşasın ki yatırımcı? Gibi gibi...
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    S s3audi (tamer çelik) 2 gün ( Mesaj Silindi ) Schtroumpf Grognon
    Satış gücün oluşmuşsa, rakibin fiyatla sana yaklaşamaz. O indirse sen daha çok indirirsin. Zaten güçlüysen onun çekilmesi kolaylaşır. Milletin önemli değil, doğru zamanda doğru yerde olup risk almış. Tüm kazandığını işine yatırmış. Rakip çıkması zor. Üretmek lazım, üretmek...
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