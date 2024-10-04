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    Yarı iletken endüstrisinde şok iddia: Samsung, çip üretim biriminin fişini çekebilir

    Samsung'un 3nm çip verimi o kadar düşük ki yonga üretim bölümü Foundry’nin geleceği tehlikede. Aktarılanlara göre teknoloji devi, çip üretim bölümünü kapatabilir.
    Samsung, çip üretim biriminin fişini çekebilir Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Samsung, geniş ürün yelpazesiyle global pazarda liderliğini sürdürse de, yarı iletken üretimindeki sorunlar şirketin dökümhane bölümünün geleceğini tehdit ediyor. Özellikle son dönemde 3nm Gate-All-Around (GAA) FET üretim teknolojisindeki verim düşüklüğü, Samsung’un bu kritik iş kolunu tamamen devretmek de dahil bir dizi radikal hamleyi bile gündemine aldığına dair iddiaları güçlendiriyor.

    Samsung'un çip üretim birimi alarm veriyor

    Business Korea'nın yayımladığı bir rapora göre, Samsung’un dökümhane (foundry) iş birimi, üretim verimliliğinde ciddi problemler yaşıyor. İddiaya göre şirketin 3nm Exynos 2500 çip üretiminde verim oranı sadece yüzde 20 seviyesinde seyrediyor. Bu düşük verim, çipin büyük çapta üretimini ekonomik olmaktan çıkarıyor. Bu durum, Samsung’un özellikle Tayvan merkezli rakibi TSMC karşısında geride kalmasına neden oluyor. TSMC, yüzde 60'ın üzerinde bir verim oranıyla üretim yaparken, global yarı iletken pazarının yüzde 62,3'üne hakim durumda. Samsung’un payı ise yalnızca yüzde 11,5’te kalıyor.

    Samsung, çip üretim biriminin fişini çekebilir Tam Boyutta Gör
    TSMC'nin yüksek verimlilikle çalışan üretim hatları, büyük müşterileri çekmeyi başarıyor. NVIDIA, Apple ve Qualcomm gibi devler çip ihtiyaçlarını TSMC'den karşılamayı tercih ederken, Samsung bu önemli anlaşmaları kaybediyor. Yarı iletken dünyasındaki bu rekabet, Samsung’un dökümhane bölümünü derin bir ekonomik zarara sürüklüyor. Şirketin bu ay içerisinde açıklaması beklenen üçüncü çeyrek finansal sonuçlarında, dökümhane biriminin 385 milyon dolar zarar edeceği öngörülüyor.

    Samsung Securities’in (şirketin bir yan kuruluşu) yayımladığı "Jeopolitik Paradigma Değişimi ve Endüstri" başlıklı rapora göre, Samsung, dökümhane bölümünü ayırarak bu iş kolunu ABD’ye taşımayı planlıyor olabilir. Raporda ayrıca, Samsung’un üretken yapay zeka çiplerinde kullanıldığı için çok kârlı olan bellek birimine (bu bellekler de Foundry bünyesinde üretiliyor) daha fazla personel kaydırdığı belirtiliyor. Bu hamle, dökümhane işinin geleceğine dair daha radikal kararların alınabileceğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Samsung’un bu zorlu süreçte dökümhane işini ABD'deki tesislerine taşımak, bir yan kuruluş olarak yönetmek veya elden çıkarmak gibi stratejik seçenekleri masaya yatırması bekleniyor.

    Sektör için kötü haber

    Samsung’un TSMC karşısında havlu atması yarı iletken pazarı için iyiye işaret değil. Samsung'un TSMC ve Intel ile birlikte gelişmiş yarı iletken üretim alanında kalan üç şirketten biri olduğunu belirtmek gerek. Birçok şirket 7 nm altındaki süreçlere geçişte havlu attı, eskiden adını sıkça duyduğumuz Global Foundries olgun olgun süreçlere odaklandı. Intel tarafında da işler çok sağlıklı görünmüyor. Sonuç olarak herkes TSMC'nin kapısına yığılmış durumda; Nvidia, Apple, AMD, Qualcomm ve hatta Intel'in kendisi.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/100879/samsungs-3nm-chip-yields-are-so-low-its-foundry-divisions-future-is-in-jeopardy/index.html https://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=226078
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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