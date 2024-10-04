Yarı iletken endüstrisinde şok iddia: Samsung, çip üretim biriminin fişini çekebilir

Samsung'un çip üretim birimi alarm veriyor
Business Korea'nın yayımladığı bir rapora göre, Samsung’un dökümhane (foundry) iş birimi, üretim verimliliğinde ciddi problemler yaşıyor. İddiaya göre şirketin 3nm Exynos 2500 çip üretiminde verim oranı sadece yüzde 20 seviyesinde seyrediyor. Bu düşük verim, çipin büyük çapta üretimini ekonomik olmaktan çıkarıyor. Bu durum, Samsung’un özellikle Tayvan merkezli rakibi TSMC karşısında geride kalmasına neden oluyor. TSMC, yüzde 60'ın üzerinde bir verim oranıyla üretim yaparken, global yarı iletken pazarının yüzde 62,3'üne hakim durumda. Samsung’un payı ise yalnızca yüzde 11,5’te kalıyor.
Samsung Securities’in (şirketin bir yan kuruluşu) yayımladığı "Jeopolitik Paradigma Değişimi ve Endüstri" başlıklı rapora göre, Samsung, dökümhane bölümünü ayırarak bu iş kolunu ABD’ye taşımayı planlıyor olabilir. Raporda ayrıca, Samsung’un üretken yapay zeka çiplerinde kullanıldığı için çok kârlı olan bellek birimine (bu bellekler de Foundry bünyesinde üretiliyor) daha fazla personel kaydırdığı belirtiliyor. Bu hamle, dökümhane işinin geleceğine dair daha radikal kararların alınabileceğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Samsung’un bu zorlu süreçte dökümhane işini ABD'deki tesislerine taşımak, bir yan kuruluş olarak yönetmek veya elden çıkarmak gibi stratejik seçenekleri masaya yatırması bekleniyor.
Sektör için kötü haber
Samsung’un TSMC karşısında havlu atması yarı iletken pazarı için iyiye işaret değil. Samsung'un TSMC ve Intel ile birlikte gelişmiş yarı iletken üretim alanında kalan üç şirketten biri olduğunu belirtmek gerek. Birçok şirket 7 nm altındaki süreçlere geçişte havlu attı, eskiden adını sıkça duyduğumuz Global Foundries olgun olgun süreçlere odaklandı. Intel tarafında da işler çok sağlıklı görünmüyor. Sonuç olarak herkes TSMC'nin kapısına yığılmış durumda; Nvidia, Apple, AMD, Qualcomm ve hatta Intel'in kendisi.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/100879/samsungs-3nm-chip-yields-are-so-low-its-foundry-divisions-future-is-in-jeopardy/index.html https://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=226078 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.