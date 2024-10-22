TSMC, 2nm teknolojisi için rekor miktarda talep görüyor

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Tam Boyutta Gör Tayvan merkezli yarı iletken devi TSMC, geleceğe yönelik süreç teknolojilerinde büyük bir talep patlaması yaşıyor. Şirketin en yeni teknolojisi olan 2nm işlem süreci, henüz piyasaya sürülmeden önce bile 3nm teknolojisinden daha fazla ilgi görüyor. TSMC ise daha gelişmiş süreç teknolojilerinin artık daha fazla gelir ürettiğini de belirtiyor.

TSMC, 2nm için büyük ilgi görüyor

TSMC'nin 2024'ün üçüncü çeyreğine ait gelir raporu, şirketin güçlü bir mali performans sergilediğini ortaya koyuyor. 2023'te elde edilen gelir rekorunu aşan TSMC, 2024'te yüzde 36’lık bir yıllık artışla 23.50 milyar dolarlık gelir elde etti. Şirketin brüt kar marjı ise yüzde 57.8’e çıkarak, geçen yıla kıyasla yüzde 3.5’lik bir artış gösterdi. TSMC’ye göre bu durum önümüzdeki beş yıl boyunca devam edecek.

Gelir dağılımında, 5nm süreci yüzde 32’lik pay ile başı çekerken, 3nm yüzde 20’lik payla onu takip ediyor. Ancak 2nm sürecinin 2025'te seri üretime geçmesi beklenirken, bu yeni teknolojiye olan ilginin 3nm'yi hızla geride bırakacağı öngörülüyor. 2nm işlemcilerin, başta Apple, Nvidia ve AMD gibi teknoloji devleri tarafından yoğun talep görmesi bekleniyor.

Mevcut bilgilere göre TSMC, 2nm üretimini Tayvan’da hızlandırmaya çalışıyor. Firmanın 2027'ye kadar Baoshan ve Kaoshiung tesislerinde 100.000'den fazla wafer üretimi hedeflediği aktarılıyor. İlk aşamada ise 30.000 ila 35.000 wafer üretimi planlanıyor. Bu hedefler, TSMC’nin 2nm sürecindeki yüksek talebi karşılamak için büyük bir adım olarak görülüyor. TSMC’nin yol haritasına göre 2nm seri üretimi 2025 yılında başlayacak. Sürecin olgunlaşması biraz zaman alacak ve 2026’ya kadar 3nm süreci ana itici güç haline gelecek.

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Bu arada TSMC'nin en büyük rakiplerinden biri olan Samsung da 2nm teknolojisi çalışmalarını hızlandırıyor ve seri üretime geçmek için son ayarlamaları yapıyor. Güney Koreli teknoloji devi 2nm’nin hemen ardından 1.4nm teknolojisini de devreye sokmaya hazırlanıyor. TSMC se 1.6nm (A16) için 2026’yı hedefliyor. Samsung, halihazırda verim konusunda sorunlar yaşıyor olsa da yeni süreçlerde bunu çözmesi halinde çok farklı şeyler konuşmaya başlayabiliriz.

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TSMC, 2nm teknolojisi için rekor miktarda talep görüyor