Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TSMC, 2nm teknolojisi için rekor miktarda talep görüyor

    TSMC, halihazırda 3nm çip üretim teknolojisi için tam kapasite çalışıyor. Ancak yeni raporlara göre 2nm üretim süreci için daha şimdiden 3nm’den daha çok talep oluşmuş durumda.
    TSMC, 2nm teknolojisi için rekor miktarda talep görüyor Tam Boyutta Gör
    Tayvan merkezli yarı iletken devi TSMC, geleceğe yönelik süreç teknolojilerinde büyük bir talep patlaması yaşıyor. Şirketin en yeni teknolojisi olan 2nm işlem süreci, henüz piyasaya sürülmeden önce bile 3nm teknolojisinden daha fazla ilgi görüyor. TSMC ise daha gelişmiş süreç teknolojilerinin artık daha fazla gelir ürettiğini de belirtiyor.

    TSMC, 2nm için büyük ilgi görüyor

    TSMC'nin 2024'ün üçüncü çeyreğine ait gelir raporu, şirketin güçlü bir mali performans sergilediğini ortaya koyuyor. 2023'te elde edilen gelir rekorunu aşan TSMC, 2024'te yüzde 36’lık bir yıllık artışla 23.50 milyar dolarlık gelir elde etti. Şirketin brüt kar marjı ise yüzde 57.8’e çıkarak, geçen yıla kıyasla yüzde 3.5’lik bir artış gösterdi. TSMC’ye göre bu durum önümüzdeki beş yıl boyunca devam edecek.

    Gelir dağılımında, 5nm süreci yüzde 32’lik pay ile başı çekerken, 3nm yüzde 20’lik payla onu takip ediyor. Ancak 2nm sürecinin 2025'te seri üretime geçmesi beklenirken, bu yeni teknolojiye olan ilginin 3nm'yi hızla geride bırakacağı öngörülüyor. 2nm işlemcilerin, başta Apple, Nvidia ve AMD gibi teknoloji devleri tarafından yoğun talep görmesi bekleniyor.

    TSMC, 2nm teknolojisi için rekor miktarda talep görüyor
    Mevcut bilgilere göre TSMC, 2nm üretimini Tayvan’da hızlandırmaya çalışıyor. Firmanın 2027'ye kadar Baoshan ve Kaoshiung tesislerinde 100.000'den fazla wafer üretimi hedeflediği aktarılıyor. İlk aşamada ise 30.000 ila 35.000 wafer üretimi planlanıyor. Bu hedefler, TSMC’nin 2nm sürecindeki yüksek talebi karşılamak için büyük bir adım olarak görülüyor. TSMC’nin yol haritasına göre 2nm seri üretimi 2025 yılında başlayacak. Sürecin olgunlaşması biraz zaman alacak ve 2026’ya kadar 3nm süreci ana itici güç haline gelecek.

    Bu arada TSMC'nin en büyük rakiplerinden biri olan Samsung da 2nm teknolojisi çalışmalarını hızlandırıyor ve seri üretime geçmek için son ayarlamaları yapıyor. Güney Koreli teknoloji devi 2nm’nin hemen ardından 1.4nm teknolojisini de devreye sokmaya hazırlanıyor. TSMC se 1.6nm (A16) için 2026’yı hedefliyor. Samsung, halihazırda verim konusunda sorunlar yaşıyor olsa da yeni süreçlerde bunu çözmesi halinde çok farklı şeyler konuşmaya başlayabiliriz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 3 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    devlet yatılı lise okulları ankara beyaz arabadaki lekeler nasıl çıkar akıllı kumanda kodları telefon çalmadan kapanıyor ford yağ lambası ve anahtar işareti

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM 23 SE
    GENERAL MOBILE GM 23 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız