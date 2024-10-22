TSMC, 2nm teknolojisi için rekor miktarda talep görüyor

TSMC, 2nm için büyük ilgi görüyor
TSMC'nin 2024'ün üçüncü çeyreğine ait gelir raporu, şirketin güçlü bir mali performans sergilediğini ortaya koyuyor. 2023'te elde edilen gelir rekorunu aşan TSMC, 2024'te yüzde 36’lık bir yıllık artışla 23.50 milyar dolarlık gelir elde etti. Şirketin brüt kar marjı ise yüzde 57.8’e çıkarak, geçen yıla kıyasla yüzde 3.5’lik bir artış gösterdi. TSMC’ye göre bu durum önümüzdeki beş yıl boyunca devam edecek.
Gelir dağılımında, 5nm süreci yüzde 32’lik pay ile başı çekerken, 3nm yüzde 20’lik payla onu takip ediyor. Ancak 2nm sürecinin 2025'te seri üretime geçmesi beklenirken, bu yeni teknolojiye olan ilginin 3nm'yi hızla geride bırakacağı öngörülüyor. 2nm işlemcilerin, başta Apple, Nvidia ve AMD gibi teknoloji devleri tarafından yoğun talep görmesi bekleniyor.
Bu arada TSMC'nin en büyük rakiplerinden biri olan Samsung da 2nm teknolojisi çalışmalarını hızlandırıyor ve seri üretime geçmek için son ayarlamaları yapıyor. Güney Koreli teknoloji devi 2nm’nin hemen ardından 1.4nm teknolojisini de devreye sokmaya hazırlanıyor. TSMC se 1.6nm (A16) için 2026’yı hedefliyor. Samsung, halihazırda verim konusunda sorunlar yaşıyor olsa da yeni süreçlerde bunu çözmesi halinde çok farklı şeyler konuşmaya başlayabiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)