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    TSMC: 3nm süreci 1.5 trilyon dolarlık değer yaratacak

    Resmi olarak 3nm sürecinde üretime başlayan Tayvanlı TSMC, önümüzdeki 5 yılda bu sürecin 1.5 trilyon dolarlık bir pazar oluşturacağını düşünüyor. Pek çok dev şimdiden sıraya girmiş durumda.
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    Bu hafta en gelişmiş yongalara imkân verecek 3nm üretim sürecine Tayvan’da resmi olarak geçiş yapan ve Arizona eyaletinde de yeni bir tesis kurmaya başlayan TSMC, yeni sürecin büyük bir değer yaratacağını düşünüyor.

    1.5 trilyon dolarlık pazar

    3nm üretim süreci 5nm sürecine göre yüzde 60 daha fazla zar alanı ve aynı saat frekansında yüzde 35 daha fazla enerji verimliliği sunuyor. Bununla birlikte müşterilerden 2 kat daha fazla ücret talep ediyor.

    3nm sürecinin ilk ve en büyük müşterisi Apple olurken Nvidia, Qualcomm gibi devler de sıraya girdi. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde AMD, MediaTek, UNISOC gibi daha pek çok tasarımcı 3nm sürecine geçiş yapmış olacak.

    TSMC yetkilileri 3nm süreci ile üretilen yongaların 1.5 trilyon dolarlık piyasa değeri olan nihai ürünlere hayat vereceğini tahmin ediyor. Bunlar arasında bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tabletler, giyilebilir cihazlar, sunucular gibi sayısız cihaz yer alıyor. Bununla birlikte 2nm sürecine geçiş için gecikme olabileceği gündeme gelmişti. Yani 3nm süreci beklenenden daha uzun süre etkisini devam ettirebilir.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 3 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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