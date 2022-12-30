TSMC: 3nm süreci 1.5 trilyon dolarlık değer yaratacak

1.5 trilyon dolarlık pazar
3nm üretim süreci 5nm sürecine göre yüzde 60 daha fazla zar alanı ve aynı saat frekansında yüzde 35 daha fazla enerji verimliliği sunuyor. Bununla birlikte müşterilerden 2 kat daha fazla ücret talep ediyor.
3nm sürecinin ilk ve en büyük müşterisi Apple olurken Nvidia, Qualcomm gibi devler de sıraya girdi. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde AMD, MediaTek, UNISOC gibi daha pek çok tasarımcı 3nm sürecine geçiş yapmış olacak.
TSMC yetkilileri 3nm süreci ile üretilen yongaların 1.5 trilyon dolarlık piyasa değeri olan nihai ürünlere hayat vereceğini tahmin ediyor. Bunlar arasında bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tabletler, giyilebilir cihazlar, sunucular gibi sayısız cihaz yer alıyor. Bununla birlikte 2nm sürecine geçiş için gecikme olabileceği gündeme gelmişti. Yani 3nm süreci beklenenden daha uzun süre etkisini devam ettirebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d