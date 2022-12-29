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    TSMC, 3nm yongaların üretimine başladı: İlk müşteri Apple

    Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) 3nm sürecinde üretilen en gelişmiş yongalarının seri üretimine başladı. Firma, giderek kapasiteyi artıracağını duyurdu.
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    tsmc 3nm Tam Boyutta Gör
    Uzun zamandır beklenen 3 nanometre teknolojisine sahip çiplerin seri üretimi, dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC tarafından bugün başladı. TSMC Başkanı Mark Liu, Tayvan’ın güneydeki Tainan şehrinde üretim ve kapasite artırımı münasebetiyle düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada seri üretime başladıklarını ve kapasiteyi artırmaya devam edeceklerini dile getirdi.

    TSMC 3nm seri üretimine başladı

    Liu, firmanın 3 nanometrelik çipine olan talebin, 5G ve yüksek performanslı bilgi işlem ürünleri de dahil olmak üzere yeni ürünler için önemini vurgularken detay vermekten kaçındı. Liu, seri üretimin başarılı olduğunu ve iyi verim sağladığını belirterek, yeni 3 nanometre teknolojisinin beş yıl içinde 1,5 trilyon dolarlık piyasa değeri olan nihai ürünler yaratacağını da sözlerine ekledi.

    TSMC 3nm seri üretimine başladı Tam Boyutta Gör
    Bu ayın başlarında TSMC, ABD tarihindeki en büyük yabancı yatırımlar arasında yer alan yeni Arizona tesisi için ortaya 40 milyar dolar koyacağını duyurmuştu. TSMC’nin başlıca müşterileri arasında Apple ve Nvidia yer alırken 3nm yongaları ilk alan firma ise Apple olacak. Öte yandan TSMC Japonya'da da bir çip fabrikası kuruyor ve Almanya'ya da potansiyel bir tesis kurmak için görüşmeler yürüyor.

    TSMC’nin yol haritası hazır

    TSMC, 2023'ün sonlarında daha istikrarlı ve verimli N3E üretim sürecine geçmeden önce N3 yani 3nm üretimini sınırlı tutacak. Firma 2024 yılında ise daha gelişmiş N3P teknolojisine geçerek 3nm’de verimliliği bir kez daha artıracak. Yine 2024 yılında TSMC’nin 2nm GAA sürecinde ilk elle tutulur adımları atması ve 2025 yılında da örneklem üretimine geçmesi bekleniyor.

    TSMC’nin en büyük rakibi Samsung ise Haziran ayında 3nm yarı iletken üretimine başladı ve 2024 için daha enerji verimli bir 3nm hazırlığı içinde. Ancak aktarılanlara göre Samsung, şimdilik beklenen verimliliği yakalayamamış durumda. Intel’de 2024 için planlanan 20A "Angstrom" sürecine geçerek rekabete dahil olacak.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 2 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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