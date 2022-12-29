TSMC, 3nm yongaların üretimine başladı: İlk müşteri Apple

TSMC 3nm seri üretimine başladı
Liu, firmanın 3 nanometrelik çipine olan talebin, 5G ve yüksek performanslı bilgi işlem ürünleri de dahil olmak üzere yeni ürünler için önemini vurgularken detay vermekten kaçındı. Liu, seri üretimin başarılı olduğunu ve iyi verim sağladığını belirterek, yeni 3 nanometre teknolojisinin beş yıl içinde 1,5 trilyon dolarlık piyasa değeri olan nihai ürünler yaratacağını da sözlerine ekledi.
TSMC’nin yol haritası hazır
TSMC, 2023'ün sonlarında daha istikrarlı ve verimli N3E üretim sürecine geçmeden önce N3 yani 3nm üretimini sınırlı tutacak. Firma 2024 yılında ise daha gelişmiş N3P teknolojisine geçerek 3nm’de verimliliği bir kez daha artıracak. Yine 2024 yılında TSMC’nin 2nm GAA sürecinde ilk elle tutulur adımları atması ve 2025 yılında da örneklem üretimine geçmesi bekleniyor.
TSMC’nin en büyük rakibi Samsung ise Haziran ayında 3nm yarı iletken üretimine başladı ve 2024 için daha enerji verimli bir 3nm hazırlığı içinde. Ancak aktarılanlara göre Samsung, şimdilik beklenen verimliliği yakalayamamış durumda. Intel’de 2024 için planlanan 20A "Angstrom" sürecine geçerek rekabete dahil olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d