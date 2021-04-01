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    TSMC çip krizini çözmek için harekete geçti: 100 milyar dolarlık yatırım yapacak

    Tayvanlı çip üreticisi TSMC, şirketten yapılan açıklamalara göre çip üretim kapasitesini artırmak için önümüzdeki üç yıl içinde 100 milyar dolar harcamayı planlıyor.
    01 Nisan 2021, 16:30 (1 hf.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    TSMC çip krizini çözmek için harekete geçti: 100 milyar dolarlık yatırım yapacak
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    Yaşanan küresel çip tedarik krizinin ortasında, sektörün önde gelen şirketlerinden ve Apple'ın ortağı TSMC, Intel gibi rakipler pastadan daha büyük bir parça ararken, üretim kapasitesini artırmaya yönelik büyük bir yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

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    Bloomberg'in raporuna göre TSMC, yarı iletken teknolojilerinin araştırılması, geliştirilmesi ve çip üretim kapasitesinin genişletilmesi için üç yıl içinde 100 milyar dolarlık yatırım yapacak. Dünyanın en büyük fason çip üreticisi olan TSMC, Apple, Nvidia, Qualcomm ve diğer dev müşterileri için çip üretiyor ve Tayvanlı şirketin dökümhanelerinden gelen yongalar, akıllı telefonlardan buzdolaplarına ve arabalara kadar çeşitli ürünlerde kullanılıyor.

    TSMC çip krizini çözmek için harekete geçti: 100 milyar dolarlık yatırım yapacak
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    TSMC'ye yüksek talep var

    TSMC'nin, Reuters'a yaptığı açıklamada 5G teknolojilerinin önümüzdeki birkaç yıl içinde yarı iletken teknolojilerine olan talebi artırması beklendiğinden, daha yüksek bir büyüme dönemine girdiği belirtildi. Şirkete göre COVID-19 salgını her açıdan dijitalleşmeyi de hızlandırıyor. Bazı şirketler kısıtlı tedarik nedeniyle üretim hatlarını durdurmak zorunda kalırken, yonga üreticisi TSMC birçok sektörü etkileyen küresel çip krizi sırasında eşi görülmemiş bir talep görmekte.

    Şirket, dünya çapındaki çip talebiyle başa çıkmak için binlerce çalışanı işe alıyor ve yeni tesisler inşa ediyor. Raporda, bu iklimin bir sonucu olarak, TSMC'nin 2022'den başlayarak bir yıl boyunca mevcut fiyatlarında indirim yapacağı belirtildi. TSMC'nin faaliyetlerinin büyük bir kısmı Tayvan merkezli olup, Çin'de birkaç fabrika ve Amerika Birleşik Devletleri'nde olgun litografik teknolojiyi kullanarak yerel müşteriler için küçük ölçekli özelleştirilmiş ürünler üreten bir yan kuruluşu bulunmakta.



    https://www.reuters.com/article/us-tsmc-investment-plan-idUSKBN2BO3ZJ
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    Doom II 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen gun
    Bize niye gelsin ki? Bize gelmesinin nedenlerine bakalım; Ucuz iş gücü olabilir, lojistik, vergi avantajları vs olabilir. Ucuz iş gücü için gelmez, uzay üssü gibi fabrika bunlar, en üst düzey insanlar çalışıyor, asgari çalıştırılmayacak sonuçta. Lojistik desen, zaten ABD zaten yatırım yapmayı düşünüyorlar, kalkıp bunun için niye Türkiye'ye niye gelsinler. Son olarak çok cezbedici bir teşvik sağlarsın belki uzun vadede görüşmeler olur, bir şeylerin çıkması zor.
    Bize niye gelsin ki? Bize gelmesinin nedenlerine bakalım; Ucuz iş gücü olabilir, lojistik, vergi avantajları vs olabilir. Ucuz iş gücü için gelmez, uzay üssü gi...
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    Yanıtla +20
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    oly1786 (caner nebi) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    100 milyar dolar! Ek yatırım dedikleri paraya bak.

    Türkiye 'de borsa şirketlerin toplam değeri 200 milyar dolar.

    Ört ki ölem.
    1 Yanıt Yanıtla +19
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) oly1786
    Ona bakarsan Apple ve Amazon 2 trilyon dolarlık şirketler her biri 10 Türkiye’de borsaya açık şirketler eder.
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    wehrmacht (- -) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    çip nedir ya bir resmini falan koysaydınız biryerlere yolda bulursak alırdık
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    büdünün kaşı 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    100 milyar dolar mı. güzel para kanka
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    E ESER14 (eser karagöz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dmax ta nasıl yapılır isimli programda çip üreten makinenin imalatını gösteriyordu. Tır kasasına sığan bir adet makine 60milyon $ dı yanlış hatırlamıyorsam.

    Yatırım maliyetini siz düşünün.
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    Mithrandir. (Gandalf The White) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    arkadaşlar başka firma neden çıkmıyor bu talebi karşılamak için? çok mu zor bu adamların ürettiği teknolojiyi üretmek? tüm dünya bu adamların eline bakıyor yahu. adamlar hadi satmıyorum başka kapıya dese tüm büyük şirketler yatacak aşağı
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    S SeniorGrandMaster 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    şimdiki kıtlık sebebiyle herkes çip fabrikaları kuracak ama 3 yıl sonra üretim bolluğudan fiyatlar düşecektir.
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    Holk (Holk Holk) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sen 100 milyar 750 milyon sen milyar, sen bu parayı naptınnn?
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bizede gelse keşke.
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    Doom II 1 hf. ( Mesaj Silindi ) gun
    Bize niye gelsin ki? Bize gelmesinin nedenlerine bakalım; Ucuz iş gücü olabilir, lojistik, vergi avantajları vs olabilir. Ucuz iş gücü için gelmez, uzay üssü gibi fabrika bunlar, en üst düzey insanlar çalışıyor, asgari çalıştırılmayacak sonuçta. Lojistik desen, zaten ABD zaten yatırım yapmayı düşünüyorlar, kalkıp bunun için niye Türkiye'ye niye gelsinler. Son olarak çok cezbedici bir teşvik sağlarsın belki uzun vadede görüşmeler olur, bir şeylerin çıkması zor.
    Yanıtla +20
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    büdünün kaşı 1 hf. ( Mesaj Silindi ) gun
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +1
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bence bu tip yaşanan krizleri değerlendirip yeni bir çip fabrikası temeli atılıp kurulabilir.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Doom II 1 hf. ( Mesaj Silindi ) BalkanGöçmeniBirBey
    Ne analistleri vardır bu şirketlerin, benceyle senceyle olacak iş değil. Çip krizini geçici bir dönem olarak görülüyorsa buna yönelik hamleler yaparlar, yok talep bu yoğunlukta kalacak derlerse 10 tane fabrika dikerler. Biz diyoruz elindeki tüm parayı bassın yeni fabrikalar açsın, birkaç sene içerisinde daha çok kazansın ama tablet dönemini hatırlayın, talebe yetişemiyorlardı, insanlar giriş seviyesi tabletten hevesini alıp, daha sonra bunlardan cacık olmayacağını görünce bir anda o piyasa sönüp üretim bantlarında epey yer açılmıştı. Ayrıca aynı üretim tekniğinin uygulandığı ekipmana çok büyük yatırımlar yapmak istemiyor olabilirler, çünkü piyasa bir kaç sene içerisinde hep daha hassas üretim talep ediyor.
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    oly1786 (caner nebi) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    100 milyar dolar! Ek yatırım dedikleri paraya bak.

    Türkiye 'de borsa şirketlerin toplam değeri 200 milyar dolar.

    Ört ki ölem.
    1 Yanıt Yanıtla +19
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) oly1786
    Ona bakarsan Apple ve Amazon 2 trilyon dolarlık şirketler her biri 10 Türkiye’de borsaya açık şirketler eder.
    Yanıtla +5
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    wolwes 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Keşke GalobalFoundries batıp araplara satılacağına TMSC batsaydı. Allah kimseyi asyalıların eline düşürmesin.
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    tsmc, çip ve
    3 etiket daha yatırım 100 milyar dolar Bilim ve Teknoloji
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