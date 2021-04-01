TSMC çip krizini çözmek için harekete geçti: 100 milyar dolarlık yatırım yapacak

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Yaşanan küresel çip tedarik krizinin ortasında, sektörün önde gelen şirketlerinden ve Apple'ın ortağı TSMC, Intel gibi rakipler pastadan daha büyük bir parça ararken, üretim kapasitesini artırmaya yönelik büyük bir yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

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Bloomberg'in raporuna göre TSMC, yarı iletken teknolojilerinin araştırılması, geliştirilmesi ve çip üretim kapasitesinin genişletilmesi için üç yıl içinde 100 milyar dolarlık yatırım yapacak. Dünyanın en büyük fason çip üreticisi olan TSMC, Apple, Nvidia, Qualcomm ve diğer dev müşterileri için çip üretiyor ve Tayvanlı şirketin dökümhanelerinden gelen yongalar, akıllı telefonlardan buzdolaplarına ve arabalara kadar çeşitli ürünlerde kullanılıyor.

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TSMC'ye yüksek talep var

TSMC'nin, Reuters'a yaptığı açıklamada 5G teknolojilerinin önümüzdeki birkaç yıl içinde yarı iletken teknolojilerine olan talebi artırması beklendiğinden, daha yüksek bir büyüme dönemine girdiği belirtildi. Şirkete göre COVID-19 salgını her açıdan dijitalleşmeyi de hızlandırıyor. Bazı şirketler kısıtlı tedarik nedeniyle üretim hatlarını durdurmak zorunda kalırken, yonga üreticisi TSMC birçok sektörü etkileyen küresel çip krizi sırasında eşi görülmemiş bir talep görmekte.

Şirket, dünya çapındaki çip talebiyle başa çıkmak için binlerce çalışanı işe alıyor ve yeni tesisler inşa ediyor. Raporda, bu iklimin bir sonucu olarak, TSMC'nin 2022'den başlayarak bir yıl boyunca mevcut fiyatlarında indirim yapacağı belirtildi. TSMC'nin faaliyetlerinin büyük bir kısmı Tayvan merkezli olup, Çin'de birkaç fabrika ve Amerika Birleşik Devletleri'nde olgun litografik teknolojiyi kullanarak yerel müşteriler için küçük ölçekli özelleştirilmiş ürünler üreten bir yan kuruluşu bulunmakta.

https://www.reuters.com/article/us-tsmc-investment-plan-idUSKBN2BO3ZJ

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