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    İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Windows 10 artık kullanıcıya uyum sağlayacak

    Yazılım devi Microsoft'un yakında yayınlayacağı Windows 10 güncellemesi, cihazınızdan optimum performansı elde etmenize yardımcı olacak.
    30 Mart 2021, 13:30 (36 sn.)
    4
    1
    İşletim Sistemleri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Windows 10 artık kullanıcıya uyum sağlayacak
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    Microsoft, Windows 10'da sistemi belirli bir kullanıcı için özelleştirmenize olanak tanıyan yeni bir özellik sunuyor. Özellik, Windows 10 ayarlar menüsünde görünecek ve işletim sisteminin bazı ön sürümlerinde zaten mevcut.

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    Yeni özelliğin işe yaraması için, kullanıcının verilerini Microsoft erişimine açması gerekecek ve ardından cihaz, sahibinin kullanım durumuna göre analiz edildikten sonra Windows 10 kişiselleştirilecek. Başka bir deyişle işletim sistemi, bilgisayarın belirli kullanım senaryolarına uyum sağlamasına izin verecek.

    Windows 10 artık kullanıcıya uyum sağlayacak
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    6 seçenek yer alacak

    Yukarıdaki ekran görüntüsüne dayanarak, kullanıcıların altı ana kullanım kategorisinden birini veya birkaçını bağımsız olarak seçebileceklerini söyleyebiliriz: oyunlar, aile, yaratıcılık, okul, eğlence ve .

    Optimizasyon sürecinin tam olarak ne olduğu henüz bilinmiyor. Sistemin indirilebilir araçlar, hizmetler, uygulamalar ve oyunların yanı sıra belirli kullanım durumlarına göre uyarlanmış özelleştirme seçenekleri sunması bekleniyor.



    https://www.techradar.com/news/this-windows-10-update-will-soon-help-you-squeeze-out-optimum-performance
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    L
    lterlemez 22 dakika önce

    Güzel fikir...

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