Windows 10 artık kullanıcıya uyum sağlayacak

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Microsoft, Windows 10'da sistemi belirli bir kullanıcı için özelleştirmenize olanak tanıyan yeni bir özellik sunuyor. Özellik, Windows 10 ayarlar menüsünde görünecek ve işletim sisteminin bazı ön sürümlerinde zaten mevcut.

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Yeni özelliğin işe yaraması için, kullanıcının verilerini Microsoft erişimine açması gerekecek ve ardından cihaz, sahibinin kullanım durumuna göre analiz edildikten sonra Windows 10 kişiselleştirilecek. Başka bir deyişle işletim sistemi, bilgisayarın belirli kullanım senaryolarına uyum sağlamasına izin verecek.

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6 seçenek yer alacak

Yukarıdaki ekran görüntüsüne dayanarak, kullanıcıların altı ana kullanım kategorisinden birini veya birkaçını bağımsız olarak seçebileceklerini söyleyebiliriz: oyunlar, aile, yaratıcılık, okul, eğlence ve iş.

Optimizasyon sürecinin tam olarak ne olduğu henüz bilinmiyor. Sistemin indirilebilir araçlar, hizmetler, uygulamalar ve oyunların yanı sıra belirli kullanım durumlarına göre uyarlanmış özelleştirme seçenekleri sunması bekleniyor.

https://www.techradar.com/news/this-windows-10-update-will-soon-help-you-squeeze-out-optimum-performance

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