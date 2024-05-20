TSMC, çip üretimi için nükleer enerjiyi kullanmak istiyor

TSMC, gücünü nükleerden alabilir
Tayvan’ın ulusal yasama organının başına gelen yeni ekonomi bakanı J.W. Kuo’nun nükleer enerjiyi temiz bir güç kaynağı olarak gördüğü ve mevcut yasaları değiştirmeye istekli olduğu söyleniyor. Verilere göre Tayvan elektriğinin sadece yüzde 7’si nükleer enerjiden elde ediliyor.
Şimdilik Tayvan’daki yeni hükümet nükleer enerji yönetmeliklerini yeterli kamuoyu desteği olması halinde değiştirmeyi planlıyor. Öte yandan TSMC’nin genişlemesi düşünüldüğünde Tayvan için enerji sorununun çözülmesi ve yeni kaynakların devreye alınması gerekiyor. TSMC’nin yarı iletken üretim fabrikaları belki de kesintisiz enerjiye en çok ihtiyaç duyan tesisler arasında yer alıyor. Zira üretim sürecinde yaşanacak olası bir kesinti, yarı iletkenlerin sağlığı hakkında soru işaretleri oluşturabilir.
Tayvan aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarıyla da kapasitesini artırmaya çalışıyor. Ancak ülke, bu alandaki hedeflerini tutturmaktan uzak: 2023 için yenilenebilir kaynakların toplam enerji içindeki payı yüzde 20 olarak hedeflenmişti ancak yüzde 10,5 seviyesinde kalındı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.