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Tam Boyutta Gör Tayvan, barındırdığı teknoloji firmaları ile küresel ekonomiler için çok önemli bir yere sahip. Ülkenin en büyük yıldızı ve aynı zamanda dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi TSMC ise Tayvan’daki elektriğin çoğunu kullanıyor. TSMC kapasitesini artırmak, Tayvan ise modern dünyaya ayak uydurmak isterken enerjinin önemi de giderek artıyor. Bu bağlamda Tayvanlı kanun yapıcıların TSMC'ye fayda sağlayabilecek nükleer enerji düzenlemeleri yapabileceği belirtiliyor.

TSMC, gücünü nükleerden alabilir

Tayvan’ın ulusal yasama organının başına gelen yeni ekonomi bakanı J.W. Kuo’nun nükleer enerjiyi temiz bir güç kaynağı olarak gördüğü ve mevcut yasaları değiştirmeye istekli olduğu söyleniyor. Verilere göre Tayvan elektriğinin sadece yüzde 7’si nükleer enerjiden elde ediliyor.

Şimdilik Tayvan’daki yeni hükümet nükleer enerji yönetmeliklerini yeterli kamuoyu desteği olması halinde değiştirmeyi planlıyor. Öte yandan TSMC’nin genişlemesi düşünüldüğünde Tayvan için enerji sorununun çözülmesi ve yeni kaynakların devreye alınması gerekiyor. TSMC’nin yarı iletken üretim fabrikaları belki de kesintisiz enerjiye en çok ihtiyaç duyan tesisler arasında yer alıyor. Zira üretim sürecinde yaşanacak olası bir kesinti, yarı iletkenlerin sağlığı hakkında soru işaretleri oluşturabilir.

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Tayvan aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarıyla da kapasitesini artırmaya çalışıyor. Ancak ülke, bu alandaki hedeflerini tutturmaktan uzak: 2023 için yenilenebilir kaynakların toplam enerji içindeki payı yüzde 20 olarak hedeflenmişti ancak yüzde 10,5 seviyesinde kalındı.

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TSMC, çip üretimi için nükleer enerjiyi kullanmak istiyor