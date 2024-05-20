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    TSMC, çip üretimi için nükleer enerjiyi kullanmak istiyor

    Dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi TSMC, Tayvan’daki elektriğin büyük bir kısmını tüketiyor. Ancak şimdi ise bu enerjinin nükleer santrallerden karşılanması gündemde.
    TSMC, çip üretimi için nükleer enerjiyi kullanmak istiyor Tam Boyutta Gör
    Tayvan, barındırdığı teknoloji firmaları ile küresel ekonomiler için çok önemli bir yere sahip. Ülkenin en büyük yıldızı ve aynı zamanda dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi TSMC ise Tayvan’daki elektriğin çoğunu kullanıyor. TSMC kapasitesini artırmak, Tayvan ise modern dünyaya ayak uydurmak isterken enerjinin önemi de giderek artıyor. Bu bağlamda Tayvanlı kanun yapıcıların TSMC'ye fayda sağlayabilecek nükleer enerji düzenlemeleri yapabileceği belirtiliyor.

    TSMC, gücünü nükleerden alabilir

    Tayvan’ın ulusal yasama organının başına gelen yeni ekonomi bakanı J.W. Kuo’nun nükleer enerjiyi temiz bir güç kaynağı olarak gördüğü ve mevcut yasaları değiştirmeye istekli olduğu söyleniyor. Verilere göre Tayvan elektriğinin sadece yüzde 7’si nükleer enerjiden elde ediliyor.

    Şimdilik Tayvan’daki yeni hükümet nükleer enerji yönetmeliklerini yeterli kamuoyu desteği olması halinde değiştirmeyi planlıyor. Öte yandan TSMC’nin genişlemesi düşünüldüğünde Tayvan için enerji sorununun çözülmesi ve yeni kaynakların devreye alınması gerekiyor. TSMC’nin yarı iletken üretim fabrikaları belki de kesintisiz enerjiye en çok ihtiyaç duyan tesisler arasında yer alıyor. Zira üretim sürecinde yaşanacak olası bir kesinti, yarı iletkenlerin sağlığı hakkında soru işaretleri oluşturabilir.

    Tayvan aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarıyla da kapasitesini artırmaya çalışıyor. Ancak ülke, bu alandaki hedeflerini tutturmaktan uzak: 2023 için yenilenebilir kaynakların toplam enerji içindeki payı yüzde 20 olarak hedeflenmişti ancak yüzde 10,5 seviyesinde kalındı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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