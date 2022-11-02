Rüzgâr tersine dönüyor: TSMC siparişleri yüzde 50 azaltıyor

Tam Boyutta Gör Özellikle pandemi dönemi ile birlikte büyük bir yükseliş içerisine giren Tayvanlı TSMC, global ekonomik krize rağmen rekor gelirlerini ikinci çeyreğe kadar sürdürmüştü. Ne var ki rüzgâr tersine dönmeye başladı.

TSMC üretimi azaltıyor

Rekor gelir elde etmesine rağmen sermaye azaltımına giden TSMC’de bir şeylerin yolunda gitmediği belli olmuştu. Geçtiğimiz hafta CEO’nun çalışanlarına biraz izin kullanmasını tavsiye etmesi de hisselerin kısa bir süre düşüş yaşamasına sebebiyet vermişti. İşin rengi belli olmaya başladı.

TSMC’den yeni rekor 2 hf. önce eklendi

Gelen bilgilere göre TSMC genel sipariş anlamında yüzde 50 civarında kesintiye gitmeye hazırlanıyor. Özellikle müşterilerin bekledikleri satışı yapamaması, yonga siparişlerinde düşüşe neden oluyor. TSMC bu bakımdan siparişleri kesme kararı aldı.

Halbuki 3nm sürecinin test aşamaları oldukça başarılı olmuştu ve önceki süreçlere göre 2 kata yakın ilgi vardı. Bununla birlikte Apple’ın 3nm sürecindeki yonga planlarını 2023 yılına ertelemesi ve Intel’in gecikmeler yaşaması nedeniyle 3nm üretiminde yüzde 77 düşüş yaşandı. Firmanın bu yılın sonuna kadar Apple’a herhangi bir 3nm yonga üretmeyeceği ifade ediliyor.

TSMC cephesinde yaşanan gelişmelerin yonga dünyasını etkileyeceğine şüphe yok. Hali hazırda stok optimizasyonu yapmaya çalışan tasarımcıların belirli projelerini erteleyeceğini tahmin etmek güç olmayacaktır.

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