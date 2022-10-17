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    TSMC rekor gelirlere imza attı

    Yonga dünyasının ve tartışmaların odağındaki döküm devi TSMC rekor gelirlere imza atmaya devam ediyor. Yapılan fiyat artışları tablolara olumlu yansımış durumda. 
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    TSMC Tam Boyutta Gör
    Global ekonomik kriz nedeniyle her sektör büyük bir çalkantı içerisine girerken bir firma adeta yıldız gibi parlıyor. Sıraya giren müşteriler ve yükselen fiyatlar TSMC’yi rekor gelirlere koşturuyor.

    TSMC parlıyor

    Yılın üçüncü çeyreğinde TSMC toplamda 20 milyar dolar gelir elde etti ve yıllık yüzde 48 artış yaşadı. Faaliyet kârı ise 8.8 milyar dolara ulaşarak yüzde 79.7 yükseldi. Firmanın özellikle 5nm ve 7nm sürecinde çok büyük gelir elde ettiği belirtiliyor.

    Gelirlerde yüksek performanslı bilgisayar ve akıllı telefon yongaları yüzde 80 civarında pay alıyor. Nesnelerin İnterneti ve Otomotiv çok daha düşük. Yani rekabette büyük ölçekli üretim TSMC’nin elinde denebilir. Küçük ölçekli üretim için ise halen rekabet alanı var gibi gözüküyor.

    İddiaların aksine TSMC sermaye arttırımına gitmedi. Bu yılın sermayesini 4 milyar dolar azaltarak 36 milyar dolara çekti. Firmanın düşen talepler nedeniyle bazı yatırımlarını askıya almayı planladığı belirtiliyor.

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    rayonrx 2 gün önce

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    slamdunk393 3 gün önce

    şu araba için ölmeye hazırım

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