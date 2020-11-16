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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TSMC siparişlere yetişmek için 2.3 milyar dolarlık teçhizat satın alıyor

    Özellikle 7nm ve 5nm sürecinde döküm siparişleri yoğunlaşan TSMC, yaklaşık 2.3 milyar dolar harcayarak 13 adet yeni Twinscan NXE EUV döküm cihazı satın alıyor.
    4 sa.
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    İşlemci
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    TSMC siparişlere yetişmek için 2.3 milyar dolarlık teçhizat satın alıyor
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    Giderek artan tüketim alışkanlıkları nedeniyle yonga üretimi de neredeyse tavan yapmış durumda. İşlemci, grafik birimi, DRAM, NAND bellek, kamera sensörü talebi adeta patlama yaptı ve üretime yetişilemiyor. TSMC büyük yatırımlarla yeni döküm teçhizatları alacak.

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    2.3 milyar dolarlık yatırım

    Sektörden gelen bilgilere göre artan döküm talebini karşılamakta zorlanan TSMC, gelecek yıl için 16-17 adet EUV döküm cihazı almayı planlıyor. Geçtiğimiz haftalarda 13 tanesi için sipariş geçildiği bilgisi geldi.

    Ayrıca Bkz. "Ülkemizde de satılan TCL televizyonlarda büyük açık"

    Firma gelişmiş teknolojileri nedeniyle Hollandalı ASML tarafından geliştirilen Twinscan NXE EUV cihazlarını tercih ediyor. Global çaptaki Twinscan NXE cihazlarının neredeyse yarısı TSMC’nin elinde. Bu cihazların tanesi de 175 milyon dolar civarında. Yani TSMC toplamda 2.3 milyar dolarlık bir harcama yapmış olacak.

    Harcama çok büyük olsa da yatırımın karşılığı fazlasıyla bunu telafi ediyor. Firma yeni siparişlerle 7nm+, 6nm ve 5nm süreçlerinde döküm kapasitesini daha fazla arttıracak. Özellikle Apple’ın yeterli 5nm kapasite olmadığı için Samsung’u ikinci tedarikçi seçme planlarını örnek verirsek bu hamle TSMC’nin müşterilerini kaybetmeme amacını taşıyor.



    https://www.tomshardware.com/news/tsmc-euv-tools-order Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    aycibin

    dışarda gezdik, virüs o deliklere birikti.çöpe de atamayız bu paraya benim maskeyle derdim ses değil gözlük buharı.nefes verirken gözlük kullanılamıyor.ona çare olsa daha makbule geçer

    3 saat önce
    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    20 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    BekirHan (Bekir Han) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bilgi birikimin (know how) gücüne dikkat çekmek isterim arkadaşlar. Firmanın tasarımı olan 1 döküm tezgahının bedeli modern bir avcı jetinden çok daha fazla.

    ASML Avrupanın en büyük iş gücü istihdam firmalarındandır bu arada. Sadece Hollanda daki kampüslerinde 1500 e yakın mühendis/teknik personel çalışmakta. Batıya beyin göçü verdiğimiz firmalardan birisidir. Özellikle Ankara' daki savunma sanayii firmalarından...
    Bilgi birikimin (know how) gücüne dikkat çekmek isterim arkadaşlar. Firmanın tasarımı olan 1 döküm tezgahının bedeli modern bir avcı jetinden çok daha fazla.
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    ankaland (mehmet yok) 37 sn. ( Mesaj Silindi )
    1nm indiklerinde ne olacak hayal edemiyorum.. ya sonra..
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    Neoliberalsufi 3 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Millet transistör döker biz lokma, şu cihazdan 3-5 tane alsak ne iyi olur.
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    Mr. Jingles 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ne para kaldırdı TSMC şu işten be.
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    V4LKyR 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oha... Bu döküm cihazları neymiş böyle hacıbo. Vöh.
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    BekirHan (Bekir Han) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bilgi birikimin (know how) gücüne dikkat çekmek isterim arkadaşlar. Firmanın tasarımı olan 1 döküm tezgahının bedeli modern bir avcı jetinden çok daha fazla.

    ASML Avrupanın en büyük iş gücü istihdam firmalarındandır bu arada. Sadece Hollanda daki kampüslerinde 1500 e yakın mühendis/teknik personel çalışmakta. Batıya beyin göçü verdiğimiz firmalardan birisidir. Özellikle Ankara' daki savunma sanayii firmalarından...
    Yanıtla +11
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    The.Boss 4 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Teknolojinin hızına yetişmek zor gerçekten.
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    fakasupi (Harun Balaban) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) The.Boss
    Para olsun bak ben nasıl yetişiyorum
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