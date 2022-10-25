Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye Uzay Ajansı'ndan bugünkü Güneş tutulması hakkında vatandaşlara uyarı!

    Türkiye Uzay Ajansı, bugün gerçekleşecek Güneş tutulmasının sağlık üzerindeki etkisi hakkında açıklama yaptı. Tutulmayı çıplak gözle seyreden kişilerde kalıcı hasar olulabileceğine vurgu yapıldı.
    8

    TUA'dan bugünkü Güneş tutulması hakkında vatandaşlara uyarı! Tam Boyutta Gör

    Türkiye Uzay Ajansı (TUA), bugün gerçekleşecek yılın son Güneş tutulması için sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınladı. Güneş tutulmasının saati ve sağlık açısından dikkat edilmesi gereken hususlar duyuruldu.

    Saat 12.45 ile 15.45 arasında seyredilecek

    Güneş tutulması Türkiye’nin yanı sıra Kuzey Afrika, Orta Doğu, Batı Asya ve Avrupa’nın büyük bölümünden seyredebilecek. Türkiye’de tutulma saat 12.45 ile 15.15 arasında yaşanacak.

    TUA: "Çıplak gözle seyretmek kalıcı hasara neden olabilir"

    Türkiye Uzay Ajansı, Güneş tutulmasını seyrederken retinada kalıcı hasarlar olabileceğini belirterek şunları söyledi:

    “Güneş tutulmasını doğrudan çıplak gözle izlemek göz retinasına (gözün doğrudan görmeden sorumlu kısmı) zarar verebilir ve en kötü durumda körlüğe bile yol açabilir. Güneşten gelen yoğun ışığa sadece birkaç saniye bile bakmak retinada kalıcı hasara neden olabilir. Güneş tutulması izlenirken bunun için tasarlanmış özel güneş tutulması gözlükleri kullanılmalıdır. Birçok insan güneş gözlüğü veya fotoğraf negatifleri kullanır ancak bunlar hiç etkili değildir. Profesyonel astronomlar teleskoplara takılan h-alfa filtreleri ile gözlem yapacaklardır.

    Güneş tutulması doğal bir olay olmasına rağmen insansan sağlığı üzerinde (hamilelerin etkilenebileceği, sindirim bozukluğu yaşanabileceği vb.) bazı olumsuz etkileri olabileceğine inanılmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki bu inançların hiçbiri doğru değildir ve bilimsel dayanağı yoktur. Doğru olan tek şey, tutulmaya çıplak gözle bakmamanız gerektiğidir.”

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kapgan ilk kez vitrine çıkıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    xmenvirüs +193 Gavurevladi +150 Rammercan +127 serdarcenk +101 MunOG +99 Kraaz +97 help desk +93 matador_mirkhan +72 Akbaba89 +57 alperen_69 +52
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    12 Kişi Okuyor (3 Üye, 9 Misafir) 8 Masaüstü 4 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    6220 kez okundu.
    17 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    türkiye uzay ajansı, güneş tutulması ve
    3 etiket daha Türkiye Haberleri Teknoloji Haberleri Popüler Bilim
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili111,7b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı322b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    TCL L7 5002H GREEN
    TCL L7 5002H GREEN
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız