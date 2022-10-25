Türkiye Uzay Ajansı'ndan bugünkü Güneş tutulması hakkında vatandaşlara uyarı!

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Türkiye Uzay Ajansı (TUA), bugün gerçekleşecek yılın son Güneş tutulması için sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınladı. Güneş tutulmasının saati ve sağlık açısından dikkat edilmesi gereken hususlar duyuruldu.

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Saat 12.45 ile 15.45 arasında seyredilecek

Güneş tutulması Türkiye’nin yanı sıra Kuzey Afrika, Orta Doğu, Batı Asya ve Avrupa’nın büyük bölümünden seyredebilecek. Türkiye’de tutulma saat 12.45 ile 15.15 arasında yaşanacak.

TUA: "Çıplak gözle seyretmek kalıcı hasara neden olabilir"

Türkiye Uzay Ajansı, Güneş tutulmasını seyrederken retinada kalıcı hasarlar olabileceğini belirterek şunları söyledi:

“Güneş tutulmasını doğrudan çıplak gözle izlemek göz retinasına (gözün doğrudan görmeden sorumlu kısmı) zarar verebilir ve en kötü durumda körlüğe bile yol açabilir. Güneşten gelen yoğun ışığa sadece birkaç saniye bile bakmak retinada kalıcı hasara neden olabilir. Güneş tutulması izlenirken bunun için tasarlanmış özel güneş tutulması gözlükleri kullanılmalıdır. Birçok insan güneş gözlüğü veya fotoğraf negatifleri kullanır ancak bunlar hiç etkili değildir. Profesyonel astronomlar teleskoplara takılan h-alfa filtreleri ile gözlem yapacaklardır.

Güneş tutulması doğal bir olay olmasına rağmen insansan sağlığı üzerinde (hamilelerin etkilenebileceği, sindirim bozukluğu yaşanabileceği vb.) bazı olumsuz etkileri olabileceğine inanılmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki bu inançların hiçbiri doğru değildir ve bilimsel dayanağı yoktur. Doğru olan tek şey, tutulmaya çıplak gözle bakmamanız gerektiğidir.”

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