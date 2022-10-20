Yaratılış Sütunları en mükemmel görüntüsüyle kaydedildi

Tam Boyutta Gör Uzun yıllar süren çalışmaların ardından tamamlanarak uzaya gönderilen James Webb teleskopu beklediğimize değecek görüntüler yakalıyor. Son olarak Yaratılış Sütunları en mükemmel görüntüleriyle kaydedildi.

Yaratılış Sütunları daha mükemmel görünüyor

Pillars of Creation ya da Yaratılış Sütunları, gezegenimizden yaklaşık 6500 ışık yılı uzakta yer alan Kartal Nebulası içerisinde yer alıyor. Yoğun hidrojen ve toz bulutundan oluşan Yaratılış Sütunları bölgedeki yıldızların morötesi ışımaları sayesinde aydınlanıyor. Yine yoğun radyasyon nedeniyle de dağılıyor. Kartal Nebulası uzaydaki yıldız oluşumunun devam ettiği önemli bir bölge. Bu bakımdan Yaratılış Sütunları etrafında yeni oluşan yıldızları gözlemlemek mümkün oluyor.

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Yaratılış Sütunları ilk kez 1994 yılında Hubble teleskobu tarafından gözlemlenmişti. 2014 yılında ise daha detaylı bir şekilde yeniden gözlemlendi. Jamess Webb ise gelişmiş kameraları sayesinde bugüne kadar en kaliteli görsellere ulaşmayı başardı.

Görseller astronomların yıldızların ilk dönemleri ile ilgili daha detaylı bilgiler elde etmesini sağlayacak. Görüntüler 6500 yıl öncesinden olduğu için muhtemelen gerçek zamanlı olarak bu sütunlar dağılmış durumda. Yapılan araştırmalar dağılan maddeler olduğu için Yaratılış Sütunları’nın geçici olduğunu ve belirli bir döneme ait görsellerin yakalandığını belirtiyor.

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