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    Tüketiciler geçen yıl en çok internet alışverişlerini şikayet etti

    Tüketiciler, 2022 yılında Ticaret Bakanlığı'na en çok internetten yapılan başvurular hakkında şikayette bulundu.                                                  
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    Tüketiciler geçen yıl en çok internet alışverişlerini şikayet ett Tam Boyutta Gör
    Ticaret Bakanlığı, 2022’de tüketicilerin yaptığı alışverişler hakkında CİMER, e-Devlet, e-posta, yazılı başvuru gibi yöntemlerle yapılan şikayet başvurularının miktarını açıkladı. Geçen yıl bakanlığa 130 bin 680 adet şikayet başvurusu yapıldı.

    Şikayetlerde ilk sırada 35 bin 20 başvuruyla “mesafeli sözleşmeler” yer aldı. İnternet üzerinden alışverişler, bu kapsama giriyor. İkinci sırada ise 28 bin 576 başvuruyla “ayıplı mal ve hizmetler” hakkında şikayetler yer aldı. Üçüncü sırada 17 bin 943 şikayetle “ticari reklam ve ilanlar ile haksız ticari uygulamalar” takip etti. Dördüncü sırada 10 bin 208 şikayetle “satış sonrası hizmetler” hakkında şikayet başvuruları yapıldı.

    En çok şikayet edilen diğer konular ise “tüketici hakem heyetleri”, “taksitli satışlar”, “iş yeri dışında kurulan sözleşmeler”, “piramit satış”, “abonelik sözleşmeleri” ve “ön ödemeli konut satış sözleşmeleri” olarak kayıtlara geçti.

    Ticaret Bakanlığı’nın Alo 175 Tüketici Danışma Hattı’na yapılan başvurular hakkında bilgi paylaşıldı. Tüketiciler bu numarayı arayarak satın aldıkları ürün ve hizmetler hakkında şikayetlerini dile getirebiliyor. 2022 yılında 33 bin 438 çağrı gerçekleşti. Alınan çağrılar, ağırlıklı olarak ayıplı mal ve hizmetler, mesafeli sözleşmeler, abonelik sözleşmeleri ve satış sonrası hizmetler başlıklarından oluştu. Çağrılar, ortalama iki dakikada cevaplandı.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    ugah6aiw 3 saat önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 3 saat önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 4 saat önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 5 saat önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

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    ugah6aiw 1 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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    araba soğukken stop ediyor opengl vs directx türk piramitleri ilber ortaylı oyun oynarken ekran kararıyor bosch mu siemens mi

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