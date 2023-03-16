Tüketiciler geçen yıl en çok internet alışverişlerini şikayet etti

Şikayetlerde ilk sırada 35 bin 20 başvuruyla “mesafeli sözleşmeler” yer aldı. İnternet üzerinden alışverişler, bu kapsama giriyor. İkinci sırada ise 28 bin 576 başvuruyla “ayıplı mal ve hizmetler” hakkında şikayetler yer aldı. Üçüncü sırada 17 bin 943 şikayetle “ticari reklam ve ilanlar ile haksız ticari uygulamalar” takip etti. Dördüncü sırada 10 bin 208 şikayetle “satış sonrası hizmetler” hakkında şikayet başvuruları yapıldı.
En çok şikayet edilen diğer konular ise “tüketici hakem heyetleri”, “taksitli satışlar”, “iş yeri dışında kurulan sözleşmeler”, “piramit satış”, “abonelik sözleşmeleri” ve “ön ödemeli konut satış sözleşmeleri” olarak kayıtlara geçti.
Ticaret Bakanlığı’nın Alo 175 Tüketici Danışma Hattı’na yapılan başvurular hakkında bilgi paylaşıldı. Tüketiciler bu numarayı arayarak satın aldıkları ürün ve hizmetler hakkında şikayetlerini dile getirebiliyor. 2022 yılında 33 bin 438 çağrı gerçekleşti. Alınan çağrılar, ağırlıklı olarak ayıplı mal ve hizmetler, mesafeli sözleşmeler, abonelik sözleşmeleri ve satış sonrası hizmetler başlıklarından oluştu. Çağrılar, ortalama iki dakikada cevaplandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)