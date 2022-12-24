2022'de ihracat rekorları kıran Türk savunma sanayisinde öne çıkan projeler

- Muharip insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ilk uçusunu gerçekleştirdi.
- Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi, Türkiye'nin en büyük Kompozit Üretim Binası ve Uzay Sistemleri Mühendislik Merkezi hizmete girdi.
- Milli Muharip Uçak son montaj hattına girdi.
- Yeni SİHA teslimatlarıyla Türkiye'nin hava gücü artırıldı.
- Akıncı TİHA'nın mühimmat kabiliyetlerine TEBER-82, KGK-SİHA-82, LGK-82 güdüm kitleri, TOLUN Minyatür Bomba ve TRG-230-İHA eklendi.
- Mühimmat bırakabilen insansız hava aracı BOYGA ilk kez envantere girdi.
- İHA'ların GPS olmayan sahalarda da görev yapabilmesini sağlayan KERGES projesi tamamlandı.
- Döner kanatlı gözcü insansız hava aracı TOGAN'ın ilk teslimatları gerçekleştirildi.
- F-16'lar için yapısal iyileştirmeler yapıldı.
- Son A400M ulaştırma uçağının envantere girmesiyle 10 uçaklık A400M filosu tamamlandı.
- Atak helikopteri ve Akıncı TİHA ilk kez ihraç edildi.
- Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi TCG UFUK hizmete alındı.
- Yeni tip denizaltılarından Hızır Reis havuza çekildi, Selman Reis'in ise ilk kaynak töreni gerçekleştirildi.
- İnsansız deniz araçlarının donanmaya kazandırılması çalışmalarına hız verildi.
- Sahil güvenliğe yeni kontrol botları teslim edildi.
- Güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına göre çeşitli tip ve seviyelerde insansız kara araçları teslim edildi.
- Kaplan MT orta sınıf tanklarının Endonezya'ya teslimiyle ilk tank ihracatı gerçekleştirildi.
- PARS 6x6 mayına karşı korumalı araçların ilk teslimatları gerçekleştirildi.
- İlk zırhlı muharebe aracı ZMA teslim edildi.
- Leopard 2A4 tankların modernizasyonu gerçekleştirildi.
- Yeni nesil kriminal inceleme aracı KIRAÇ teslim edildi.
- Tayfun Füzesi'nin ilk test atışları gerçekleştirildi.
- KTJ3200 turbojet motorunun teslimatına ve seri üretimine başlandı.
- Hava radar trafik sistemi TSK'ya teslim edildi.
- İlk kez yerli ve milli olarak üretilen PMT 12.7mm makineli tüfek seri üretime girdi.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d