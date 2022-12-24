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    2022'de ihracat rekorları kıran Türk savunma sanayisinde öne çıkan projeler

    Savunma Sanayii Başkanlığı, 2022'yi rekor ihracat ile kapatan Türk savunma ve havacılık sanayisindeki öne çıkan projeleri bir video ile sergiledi. İşte dosta güven düşmana korku salan o projeler:
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    Türk savunma ve havacılık sanayisinde 2022 icraatleri Tam Boyutta Gör
    Savunma Sanayii Başkanlığı, 2022'de 4 milyar doların üzerinde ihracat hacmine ulaşarak tarihin en yüksek seviyesine ulaşan Türk savunma ve havacılık sanayisinde öne çıkan projeleri bir video ile sergiledi. 2022 hedeflerine ulaşmayı başaran Türk savunma sanayisinde yıla damgasını vuran projeler ise şöyle:
    • Muharip insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ilk uçusunu gerçekleştirdi.
    • Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi, Türkiye'nin en büyük Kompozit Üretim Binası ve Uzay Sistemleri Mühendislik Merkezi hizmete girdi.
    • Milli Muharip Uçak son montaj hattına girdi.
    • Yeni SİHA teslimatlarıyla Türkiye'nin hava gücü artırıldı.
    • Akıncı TİHA'nın mühimmat kabiliyetlerine TEBER-82, KGK-SİHA-82, LGK-82 güdüm kitleri, TOLUN Minyatür Bomba ve TRG-230-İHA eklendi.
    • Mühimmat bırakabilen insansız hava aracı BOYGA ilk kez envantere girdi.
    • İHA'ların GPS olmayan sahalarda da görev yapabilmesini sağlayan KERGES projesi tamamlandı.
    • Döner kanatlı gözcü insansız hava aracı TOGAN'ın ilk teslimatları gerçekleştirildi.
    • F-16'lar için yapısal iyileştirmeler yapıldı.
    • Son A400M ulaştırma uçağının envantere girmesiyle 10 uçaklık A400M filosu tamamlandı.
    • Atak helikopteri ve Akıncı TİHA ilk kez ihraç edildi.
    • Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi TCG UFUK hizmete alındı.
    • Yeni tip denizaltılarından Hızır Reis havuza çekildi, Selman Reis'in ise ilk kaynak töreni gerçekleştirildi.
    • İnsansız deniz araçlarının donanmaya kazandırılması çalışmalarına hız verildi.
    • Sahil güvenliğe yeni kontrol botları teslim edildi.
    • Güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına göre çeşitli tip ve seviyelerde insansız kara araçları teslim edildi.
    • Kaplan MT orta sınıf tanklarının Endonezya'ya teslimiyle ilk tank ihracatı gerçekleştirildi.
    • PARS 6x6 mayına karşı korumalı araçların ilk teslimatları gerçekleştirildi.
    • İlk zırhlı muharebe aracı ZMA teslim edildi.
    • Leopard 2A4 tankların modernizasyonu gerçekleştirildi.
    • Yeni nesil kriminal inceleme aracı KIRAÇ teslim edildi.
    • Tayfun Füzesi'nin ilk test atışları gerçekleştirildi.
    • KTJ3200 turbojet motorunun teslimatına ve seri üretimine başlandı.
    • Hava radar trafik sistemi TSK'ya teslim edildi.
    • İlk kez yerli ve milli olarak üretilen PMT 12.7mm makineli tüfek seri üretime girdi.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    vjdrsjejv 2 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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