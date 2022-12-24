2022'de ihracat rekorları kıran Türk savunma sanayisinde öne çıkan projeler

Savunma Sanayii Başkanlığı, 2022'yi rekor ihracat ile kapatan Türk savunma ve havacılık sanayisindeki öne çıkan projeleri bir video ile sergiledi. İşte dosta güven düşmana korku salan o projeler: