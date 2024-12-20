Milli muharip uçak KAAN’ın ikinci prototipi 2025 sonunda uçacak

- İkinci KAAN, 2025 sonunda havalanacak
- Milli muharip uçak KAAN Özellikleri
- Milli muharip uçak KAAN Teknik Özellikleri
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İkinci KAAN, 2025 sonunda havalanacak
TUSAŞ CEO'su Dr. Mehmet Demiroğlu, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda Blok 10 olarak ifade edilen ilk teslimatı yapılacak KAAN özelindeki testlerin 2025’te yapılacağını söylemişti. Daha önce açıklandığı gibi ilk teslimat edilecek KAAN, Blok-10 varyantı olarak anılacak. Bu varyant esasında Hava Kuvvetleri'nin elinde bulunan uçaklardan daha gelişmiş bir uçak olacak. Demiroğlu, 2028 yılında 20 adet KAAN Blok-10 uçağının teslim edileceğini söylemiş ve yıllar içerisinde 300 adet KAAN’ın üretilmesinin planlandığını belirtmişti.
Milli muharip uçak KAAN Özellikleri
- Milli Muharip Uçak ile yüksek performanslı radar, elektronik harp, elektro-optik, haberleşme, seyrüsefer ve tanımlama kabiliyeti,
- Yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve isabetli ateşleme,
- Otomatik hedef tanıma ve algılama, çoklu veri füzyonu ve yapay zeka yetenekleri ile artırılmış muharebe gücü elde edilecek.
Milli muharip uçak KAAN Teknik Özellikleri
- Kanat Açıklığı: 14 m (46 ft)
- Uzunluk: 21 m (69 ft)
- Yükseklik: 6 m (20 ft)
- İtki: 2 x 29.000 lb
- Azami Hız: 1,8 Mach (40.000 ft)
- Servis Tavanı: 55.000 ft
- Pozitif / Negatif G Limiti: +9g / -3,5
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