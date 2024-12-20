Milli muharip uçak KAAN’ın ikinci prototipi 2025 sonunda uçacak

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Tam Boyutta Gör Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen milli muharip uçak KAAN için şimdiye kadar iki milyar dolardan fazla harcandı. İlk prototip için testler devam ederken gözler halihazırda üretimi devam eden ikinci prototipe çevrildi. Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, yaptığı açıklamada KAAN’ın ikinci prototipinin 2025 sonunda uçacağını açıkladı.

İkinci KAAN, 2025 sonunda havalanacak

Tam Boyutta Gör 2025 yılı sonunda ilk uçuşunu gerçekleştirecek milli muharip uçak KAAN'ın ikinci prototipinin üretim ve montaj faaliyetlerini yerinde inceleyerek değerlendirmelerini X hesabından paylaşan Görgün, 2 binin üzerinde yerli ve milli parçanın montajının tüm hızıyla devam ettiğini aktardı: "2025 yılı sonunda ilk uçuşunu gerçekleştirecek ikinci prototipimizin üretim ve montaj faaliyetlerini yerinde inceledik. Bir zamanlar, KAAN'ın ilk prototip görselleri üzerinden alay edenler, bugün bu büyük başarı karşısında sessizliğe büründü. KAAN, sadece bir uçak değil; milletimizin kararlılığı, mühendislerimizin emeği ve tam bağımsız Türkiye hedefimizin gökyüzündeki sembolüdür."

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TUSAŞ CEO'su Dr. Mehmet Demiroğlu, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda Blok 10 olarak ifade edilen ilk teslimatı yapılacak KAAN özelindeki testlerin 2025’te yapılacağını söylemişti. Daha önce açıklandığı gibi ilk teslimat edilecek KAAN, Blok-10 varyantı olarak anılacak. Bu varyant esasında Hava Kuvvetleri'nin elinde bulunan uçaklardan daha gelişmiş bir uçak olacak. Demiroğlu, 2028 yılında 20 adet KAAN Blok-10 uçağının teslim edileceğini söylemiş ve yıllar içerisinde 300 adet KAAN’ın üretilmesinin planlandığını belirtmişti.

Milli muharip uçak KAAN Özellikleri

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Milli Muharip Uçak ile yüksek performanslı radar, elektronik harp, elektro-optik, haberleşme, seyrüsefer ve tanımlama kabiliyeti,

Yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve isabetli ateşleme,

Otomatik hedef tanıma ve algılama, çoklu veri füzyonu ve yapay zeka yetenekleri ile artırılmış muharebe gücü elde edilecek.

Milli muharip uçak KAAN Teknik Özellikleri

Kanat Açıklığı: 14 m (46 ft)

Uzunluk: 21 m (69 ft)

Yükseklik: 6 m (20 ft)

İtki: 2 x 29.000 lb

Azami Hız: 1,8 Mach (40.000 ft)

Servis Tavanı: 55.000 ft

Pozitif / Negatif G Limiti: +9g / -3,5

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Milli muharip uçak KAAN’ın ikinci prototipi 2025 sonunda uçacak