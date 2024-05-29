Altay tankı seri üretime geçiyor! Kaç tane üretilecek, özellikler neler?

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Tam Boyutta Gör İsmini Kurtuluş Savaşı'nda 5. Süvari Kolordusu'nu komuta eden Fahrettin Altay'dan alan 3+ nesil ana muharebe tankı Altay, nihayet mutlu sona ulaştı. 2007 yılında başlayan yolculukta gecikmeler ve sorunlar yaşanmış olsa da yenilenmiş Altay tankı, geçtiğimiz yıl TSK’ya teslim edilmişti. Altay, 83 yıl sonra TSK’nın envanterine giren ilk sıfır tank olarak kayıtlara geçmişti. Şimdi ise Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yaptığı açıklamada Altay tankının seri üretime geçtiğini duyurdu.

Altay tankı seri üretime geçti

Görgün, TRT Haber'e yaptığı açıklamada “milli tankımız Altay'ımızın seri üretimine geçtik” ifadelerini kullandı: “Yine aynı şekilde biliyorsunuz milli tankımız Altay'ımızın seri üretimine geçtik. Onun da yine uluslararası alanda beraber kullanabileceğimiz paydaş ülkelerin ve bizlerle birlikte çalışmak isteyen ülkeler var. Onlarla da görüşmelerimize devam ediyoruz.”

Gördün, "seri üretimine geçtik” ifadesini kullansa da görünüşe göre bu, Altay'ın tüm testlerden başarıyla geçtiği ve TSK'nın onay verdiği anlamına geliyor. Zira Yeni Altay Tankı, Ankara'daki fabrikada üretilecek ve bilindiği kadarıyla bu üretim tesisin inşası devam ediyor.

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesiyle BMC Savunma tarafından üretilen yeni nesil Altay tankı, modern muharebe ortamının koşullarına uygun olarak yenilenmişti.

Tam Boyutta Gör Birçok alt sistemi yerlileştirilen, güncellenmiş teknolojiler ve yenilikler eklenerek muharebe kabiliyeti artırılan Altay tankına, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) tecrübesiyle ilave özellikler kazandırıldı. Bu çerçevede Altay'da, dijital teknolojilerin kullanımı artırıldı. Bu sayede Altay tankı, düşman unsurlarını tespit etmek, hedeflerini belirlemek ve ateş etmek için daha hassas ve hızlı şekilde kullanılabilecek.

Yeni Altay'ın atış kontrol sisteminde Lazer Mesafe Ölçer (LRF) ve hassas Görüntü Sabitleyici Stabilizasyon Sistemi gibi modern teknolojiler yer alıyor. Böylelikle uzun mesafelerde hedef tespiti yapabilecek ve tüm hedeflere yüksek atımda vuruş oranıyla angajman sağlayabilecek. Bununla birlikte Yeni Altay tankında modüler olarak pasif koruma sağlamakta olan gelişmiş zırh modüllerinin yanında aktif koruma sağlayan AKKOR Aktif Koruma Sistemi de bulunuyor. Bu özellikler Altay’ı 3+ nesil ana muharebe tankı seviyesine çıkartıyor.

Yeni Altay'da 12,7 mm ve 7,62 mm silah sistemleri başta olmak üzere mühimmat rafları, kule çember dişlisi, rotor, düz periskoplar, nişancı ikinci derece yardımcı görüş sistemi, kayar bilezik, elle ateşleme sistemi, yakıt-ısıtma ve sintine pompaları, hidrolik pompalar, yol tekeri ve soğutma yeleği gibi sistemler yerlileştirildiği de belirtiliyor.

Kaç tane Altay tankı üretilecek?

Tam Boyutta Gör Savunma Sanayii Başkanlığı ve BMC arasında imzalanan seri üretim sözleşmesine göre 250 adet ALTAY Ana Muharebe Tankı üretilecek ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edecektir. Proje kapsamında büyük çoğunluğu yerli olan 200’ye yakın alt yüklenici görev alacak. Bilindiği üzere 23 Nisan 2023 tarihi itibarıyla program doğrultusunda 2 adet Altay Tankı kapsamlı saha testleri için TSK’ya teslim edilmişti.

Yeni Altay tankı özellikleri

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Maksimum Hız: 65 km/sa

Arazi Hızı: 45 km/sa

Hazırlıksız Sığ Sulardan Geçiş: 1,2 m

Hazırlıklı Derin Sulardan Geçiş: 2,2 m

Hazırlıklı Su Altı Geçişi: 4 m

Yan Eğim: %30

Tırmanma Kabiliyeti: %60

Maksimum Güç: 1500 BG

Motor: 12 Silindirli Elektronik Kontrollü Dizel

Transmisyon: 6 İleri, 3 Geri - Otomatik Kontrollü

Süspansiyon: Elektronik Kontrollü ISU Süspansiyon Birimleri ve Otomatik Palet Gergi Ayar Yeteneği

Çalışma Sıcaklığı: -32 °C / +52 °C

Mürettebat: Tank Komutanı, Nişancı, Doldurucu, Sürücü (4 Mürettebat)

Ateş gücü

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120 mm L55 Yivsiz - Setsiz (Smoothbore) Ana Silah Stanag 4385’e Uyumlu Mühimmat Lazer Güdümlü Füze Atabilme Yeteneği

7,62 mm Eş Eksenli Makineli Tüfek

Atış Kontrol Sistemi 360 Derece Dönebilen Bağımsız Komutan Periskobu Hassas Optik Stabilizasyon TV/Termal Görüş ve Lazer Mesafe Ölçme Yeteneği (Komutan ve Nişancı İçin Ayrı Ayrı) Avcı-Vurucu Yeteneği Otomatik Hedef Takibi Elektrikli Top/Kule Takat Sistemi

Uzaktan Komutalı Silah Sistemi 12,7 mm ve 7,62 mm Mk.Tf. ile 40 mm Bombaatar Kullanımı İçin Uygun Altyapı Termal / TV Görüş ve Lazer Mesafe Ölçme Yeteneği Otomatik Hedef Takibi



Mobilite

Tank Sürücü Görüş Sistemi

Kule Kayar Bileziği

Beka

AKKOR Aktif Koruma Sistemi

Tank Komuta Kontrol Muhabere Bilgi Sistemi

Tank Lazer Uyarı Sistemi

ÖRÜMCEK Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi

Telsiz Sistemi

İç Haberleşme Sistemi

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