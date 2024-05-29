Altay tankı seri üretime geçiyor! Kaç tane üretilecek, özellikler neler?

- Altay tankı seri üretime geçti
- Kaç tane Altay tankı üretilecek?
- Yeni Altay tankı özellikleri
- Ateş gücü
- Mobilite
- Beka
- Yorumlar
Altay tankı seri üretime geçti
Görgün, TRT Haber'e yaptığı açıklamada “milli tankımız Altay'ımızın seri üretimine geçtik” ifadelerini kullandı: “Yine aynı şekilde biliyorsunuz milli tankımız Altay'ımızın seri üretimine geçtik. Onun da yine uluslararası alanda beraber kullanabileceğimiz paydaş ülkelerin ve bizlerle birlikte çalışmak isteyen ülkeler var. Onlarla da görüşmelerimize devam ediyoruz.”
Gördün, "seri üretimine geçtik” ifadesini kullansa da görünüşe göre bu, Altay'ın tüm testlerden başarıyla geçtiği ve TSK'nın onay verdiği anlamına geliyor. Zira Yeni Altay Tankı, Ankara'daki fabrikada üretilecek ve bilindiği kadarıyla bu üretim tesisin inşası devam ediyor.
Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesiyle BMC Savunma tarafından üretilen yeni nesil Altay tankı, modern muharebe ortamının koşullarına uygun olarak yenilenmişti.
Yeni Altay'ın atış kontrol sisteminde Lazer Mesafe Ölçer (LRF) ve hassas Görüntü Sabitleyici Stabilizasyon Sistemi gibi modern teknolojiler yer alıyor. Böylelikle uzun mesafelerde hedef tespiti yapabilecek ve tüm hedeflere yüksek atımda vuruş oranıyla angajman sağlayabilecek. Bununla birlikte Yeni Altay tankında modüler olarak pasif koruma sağlamakta olan gelişmiş zırh modüllerinin yanında aktif koruma sağlayan AKKOR Aktif Koruma Sistemi de bulunuyor. Bu özellikler Altay’ı 3+ nesil ana muharebe tankı seviyesine çıkartıyor.
Yeni Altay'da 12,7 mm ve 7,62 mm silah sistemleri başta olmak üzere mühimmat rafları, kule çember dişlisi, rotor, düz periskoplar, nişancı ikinci derece yardımcı görüş sistemi, kayar bilezik, elle ateşleme sistemi, yakıt-ısıtma ve sintine pompaları, hidrolik pompalar, yol tekeri ve soğutma yeleği gibi sistemler yerlileştirildiği de belirtiliyor.
Kaç tane Altay tankı üretilecek?
Yeni Altay tankı özellikleri
- Maksimum Hız: 65 km/sa
- Arazi Hızı: 45 km/sa
- Hazırlıksız Sığ Sulardan Geçiş: 1,2 m
- Hazırlıklı Derin Sulardan Geçiş: 2,2 m
- Hazırlıklı Su Altı Geçişi: 4 m
- Yan Eğim: %30
- Tırmanma Kabiliyeti: %60
- Maksimum Güç: 1500 BG
- Motor: 12 Silindirli Elektronik Kontrollü Dizel
- Transmisyon: 6 İleri, 3 Geri - Otomatik Kontrollü
- Süspansiyon: Elektronik Kontrollü ISU Süspansiyon Birimleri ve Otomatik Palet Gergi Ayar Yeteneği
- Çalışma Sıcaklığı: -32 °C / +52 °C
- Mürettebat: Tank Komutanı, Nişancı, Doldurucu, Sürücü (4 Mürettebat)
Ateş gücü
- 120 mm L55 Yivsiz - Setsiz (Smoothbore) Ana Silah
- Stanag 4385’e Uyumlu Mühimmat
- Lazer Güdümlü Füze Atabilme Yeteneği
- 7,62 mm Eş Eksenli Makineli Tüfek
- Atış Kontrol Sistemi
- 360 Derece Dönebilen Bağımsız Komutan Periskobu
- Hassas Optik Stabilizasyon
- TV/Termal Görüş ve Lazer Mesafe Ölçme Yeteneği (Komutan ve Nişancı İçin Ayrı Ayrı)
- Avcı-Vurucu Yeteneği
- Otomatik Hedef Takibi
- Elektrikli Top/Kule Takat Sistemi
- Uzaktan Komutalı Silah Sistemi
- 12,7 mm ve 7,62 mm Mk.Tf. ile 40 mm Bombaatar Kullanımı İçin Uygun Altyapı
- Termal / TV Görüş ve Lazer Mesafe Ölçme Yeteneği
- Otomatik Hedef Takibi
Mobilite
- Tank Sürücü Görüş Sistemi
- Kule Kayar Bileziği
Beka
- AKKOR Aktif Koruma Sistemi
- Tank Komuta Kontrol Muhabere Bilgi Sistemi
- Tank Lazer Uyarı Sistemi
- ÖRÜMCEK Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi
- Telsiz Sistemi
- İç Haberleşme Sistemi
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.