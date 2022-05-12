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    Google Haritalar yoğun görünüm modu duyuruldu

    Google Haritalar yoğun mod hizmeti sokak görünümü özelliğini sayısız kuş bakışı fotoğraf ile birleştiriyor ve şehirlerin çok daha detaylı hale gelmesini sağlıyor. 
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    Google Haritalar yoğun mod
    Tam Boyutta Gör

    Google’ın yeni yazılım ve donanım ürünlerini tanıttığı I/O 2022 geliştirici konferansında Google Haritalar hizmeti de sahneye çıktı. Artık daha 3 boyutlu bir harita tecrübesi kullanıcıları bekliyor. 

    Google Haritalar yoğun mod

    Google Haritalar yoğun mod olarak tanımlayabileceğimiz yeni özellik bir kaç unsuru birleştirerek çok daha detaylı ve 3 boyutlu bir görünüm sunuyor. Yani daha hizmetin daha önce belirli bir ölçekten sonra yüzeylerin bulanıklaşması olayı ortadan kalkıyor. 

    Yeni özellikte Sokak Görünümü ve kuş bakışı fotoğraflar bir araya getirilerek daha detaylı görüntüler ortaya konuyor. Bir zaman çizelgesi gün içerisinde bölgelerin nasıl göründüğünü de kullanıcıya gösteriyor. Videolarda çok etkileyici sonuçlar elde edildiği anlaşılıyor. Özellik tüm telefonlarda çalışacak. 

    Yoğun mod Los Angeles, New York, San Fransisco ve Tokyo’da kullanıma açıldı. Yılın ilerleyen dönemlerinde daha fazla şehir listeye eklenecek. Ayrıca ekonomik güzergâh hesaplama Avrupa’ya gelirken zengin gerçeklik ile harmanlanan Canlı Görünüm özelliği de geliştiricilere açılıyor. 


     

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