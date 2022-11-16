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    Türk Telekom GAMEON müşterilerine her ay 50 TL Playstore hediye çeki

    Türk Telekom GAMEON kullanıcılarına Türk Telekom PlayStore'da geçerli her ay 50 TL hediye çeki tanımlanıyor. Kampanya hakkında detaylar haberimizde.                 
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    Türk Telekom GAMEON müşterilerine 50 TL Playstore hediye çeki Tam Boyutta Gör

    Türk Telekom oyuncuları hedefleyen GAMEON markasını tanıtmış. Türk Telekom GAMEON ile müşterilere yüksek hızlı internet tarifeleri ve oyunculara yönelik çeşitli markalarda indirimler sunuluyor.

    Türk Telekom şimdi de GAMEON kullanıcılarına 50 TL Türk Telekom Playstore hediye çeki vermeye başladı. Türk Telekom Playstore mağazasından oyun alışverişi yapabilir veya oyun içi öğeler satın alabilirsiniz.

    35 Mbps ve üzerinde indirme hızına sahip Türk Telekom GAMEON ev interneti tarifelerinden herhangi birini kullanan müşteriler bu avantajdan yararlanabiliyor. İlgili tarifelerdeki müşteriler tüm oyun harcamalarında geçerli 50 TL hediye cüzdan kodu sahibi oluyor.

    35 Mbps ve üzeri Türk Tekom GAMEON tarifelerini kullanıyorsanız, PLAYSTORE ve TCKN yazıp 6262’ye kısa mesaj göndererek cüzdan kodunuzu alabilirsiniz. Cüzdan kodunu Playstore’un web sitesi üzerinden yapacağınız tüm satın alımlarda kullanabilirsiniz.

    GAMEON müşterileri bu avantajın yanı sıra PUBG’de her ay ücretsiz kasa, XPRIME oyuncu koltuklarında yüzde 15 indirim ve ücretsiz Gastroclub üyeliği elde ediyor.

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