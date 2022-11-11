Türk Telekom'un bulut çözümleri tek platformda: Türk Telekom Bulut

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Türk Telekom, veri merkezi ve bulut teknolojileri Türk Telekom Bulut adıyla tek çatı altında birleştirdi. Müşteriler, Türk Telekom’un sunduğu tüm bulut hizmetlerine tek bir platformdan erişebilecek. Türk Telekom Bulut’a turktelekombulut.com web sitesinden erişilebiliyor.

Sanal sunucu, sanal veri merkezi, veri depolama, veri yedekleme, felaket kurtarma çözümü, sanal güvenlik duvarı, aktif savunma sistemi (IPS), sanal yük dengeleyici gibi teknolojilere bu platformdan erişebilirsiniz.

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Türk Telekom Bulut’ta sunulan hizmetler, Türkiye’deki veri merkezleri üzerinden sağlanıyor. Bu sayede veriler yurt dışına çıkmadan hızlı bir şekilde kullanıcıya iletiliyor. Türk Telekom Bulut’u kullanarak müşterilere daha iyi bir dijital deneyim sunabilir ve veri güvenliğini kolayca sağlayabilirsiniz. İşletme ihtiyacına göre ölçeklendirilebilir yapı sayesinde maddi tasarruf sağlayabilmek mümkün.

Saatlik hizmet alınabiliyor

Türk Telekom Bulut kullanıcıları, hizmetin sadece kullandığı kadarını saatlik faturalama imkanıyla Türk Lirası olarak, kredi kartıyla ya da Türk Telekom faturasına yansıtılacak şekilde ödeyebilecek. Kullanıcılar ayrıca, kolay kullanıma sahip yönetim panellerinden sunucularını rahatça yönetme şansına da sahip olacak. Türk Telekom Bulut müşterileri, dakikalar içinde provizyonlanan sanal altyapı sayesinde yönetim paneli üzerinden tüm işlemlerini Türk Telekom ofislerine veya bayilerine gitmeden gerçekleştirebilecekler.

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