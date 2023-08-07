Türk Telekom PİLOT’un yeni dönem girişimleri belli oldu

Tam Boyutta Gör Türk Telekom’un girişimleri desteleme girişimi TT Ventures’ın girişim hızlandırma programı olan PİLOT’un 11. dönemde destek alan girişimleri açıklandı. Yeni döneme seçilen 7 girişim TT Ventures’ten 50 bin dolar yatırım alacak. Türk Telekom ile iş birliği yapacak. Ayrıca bu girişimler Amerika’da girişimcilik ekosistemi hakkında iki haftalık eğitim alacak.

TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, “Desteklediğimiz girişimlerin küresel çapta başarılı projelere imza atması öncelikli konularımız arasında. Bu kapsamda; “PİLOT’un 11. dönemine seçilen 7 ekip, iş fikirlerini başarılı bir şekilde uygulayabilmek için 12 hafta boyunca sektör profesyonelleri ile başarılı girişimci ve yatırımcılardan oluşan Türk Telekom mentor ağından destek alacak.” dedi.

Windows 11, desteklenmeyen bilgisayarlara yüklenemeyecek 5 sa. önce eklendi

PİLOT'un 11. Dönemine Seçilen Girişimler Hangileri?

egaranti: Garanti belgelerini dijitalleştiren ve tüketicilerin garanti süreçlerini tek panelden kontrol edebilmeleri için firmalara bulut tabanlı çözümler sunan bir web uygulaması. API tabanlı egaranti platformunda firmalar; e-ticaret altyapılarına, pazaryerlerine ve fiziksel satış kanallarındaki CRM sistemlerine saniyeler içerisinde entegre ederek, garanti süreçlerinin tek bir noktada yönetimini sağlıyor.

Finceptor

Web3 projelerinin token halka arzı (ICO) öncesi likidite finansmanı, ICO ve ICO sonrası aşamalarda fonlanılmasını sağlayan bir yatırım platformu. Bireysel yatırımcılar 1 dolardan başlayan ve sermaye korumalı yatırım modelleri ile Web3 proje token’larına ICO öncesi, ICO ve sonrası olmak üzere 3 aşamada yatırım yapabiliyor.

FINSO

Tüketicinin krediyle alışveriş yapmasını sağlayan bir finans uygulaması. FINSO, bankalar ve BNPL kredi veren kurumlarla entegrasyon yaparak müşterilerinin; mobilyadan okul ücretlerine, sağlıktan spora kadar her sektörde yaptığı alışverişi, tek tuşla istediği finans kuruluşundan karşılayarak tamamlamasını sağlıyor.

F-Ray/JetScoring

Bankaların, finansal kuruluşların ve tedarikçilerin müşteri risklerini ölçebilmeleri için otomatik finansal risk değerlendirme raporları üretmelerini sağlayan bir analiz ve raporlama platformu. JetScoring ile kurumlar; vergi beyannamesi, bağımsız denetim raporu, mizan gibi mali tablo verilerini Türkçe, İngilizce, Arapça gibi farklı dillerde anında okuma ve analiz etme yeteneğine sahip oluyorlar.

Link Robotics

Kamera, ataletsel ölçüm ünitesi, GNSS gibi farklı sensör verilerini, geliştirdiği sensör füzyonu motorunda işleyerek geleceğin mobilitesi için hassas, güvenilir ve kesintisiz konum bilgisi sağlayan navigasyon sistemleri geliştiriyor. GNSS ile beraber ya da GNSS olmadan çalışabilen yapay zekâ tabanlı navigasyon sistemleri; otonom araçlardan farklı tip ve amaçlarda robotlara, farklı mobilite uygulamaları için kolayca adapte edilebiliyor.

Medialyzer

Reklam verenlerin medyadan daha iyi geri dönüşler almasını sağlayan bir SaaS girişimi. İkinci ekranlardan elde edilen online veriler sayesinde TV ve radyo reklamlarının performansının ölçümü ve iyileştirilmesini sağlıyor.

Sensemore

Makine sağlığı analizi için özel olarak tasarlanmış donanım, yazılım ve yapay zekâ destekli araçları ile güvenilirlik odaklı bir varlık ve bakım yönetimi platformu. Sensemore, makine verilerinin toplanmasından bu verilerin yapay zekâ destekli araçlar ile arıza kök nedenini tespit eden arıza raporu oluşturmaya kadar sunduğu uçtan uca çözüm ile bakım süreçlerini dijitalleştiriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Girişim Haberleri

Türk Telekom PİLOT’un yeni dönem girişimleri belli oldu